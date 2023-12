Abusa Domingo Bahena y perjudica a mujer 93 años

El flamante Secretario General del H. Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, buscando estar cerca de Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum, personajes públicos que han dejado claro que es el momento y tiempo de las mujeres, pero para quien fue diputado local y dirigente del Partido Acción Nacional en Veracruz, y actual servidor público en la 66 Legislatura, queda claro que no parece importarle.

El Presidente López Obrador y el Gobernador Cuitláhuac García, promueven la protección de las mujeres en su conjunto, y esto no parece valer para Domingo Bahena Corbalá, desde su conducta y enfoque personal, pues tiene cinco años que no paga la renta de una bodega propiedad de una mujer de avanzada edad (93 años), viuda - y a quien le asiste un familiar - y no en las más óptimas condiciones de salud, que para su alimentación y control médico se ha venido estresando,- por razones entendibles,- y que no justifican "el inhumanismo" de quien incumple el compromiso de pago.

Las campañas políticas no deben servir para encubrir a los que engañan y adulan a quienes de buena fe confían que son buenas personas. Es el caso de Domingo Bahena Corbalá, y quien desde el verano de 2018 evade pagar renta y responsabilidad de un inmueble que se ocupa de Bodega en la Colonia Rafael Lucio en la ciudad capital, Xalapa, Veracruz.

Primero lo rentó por un tercero cuando en la 63 Legislatura del Estado fue diputado y después, él directamente a la misma persona de avanzada edad y quien al no cobrar renta ha tenido la necesidad de pedir ayuda a hijos y familiares en busca de cuidado, alimentos y medicamentos. Y aquí se ve como el humanismo que promueve el régimen en su conjunto con sus colaboradores no es una característica en el Secretario General del Congreso de Veracruz, eso es muy claro y hasta penoso.

Domingo Bahena se vale de la posición pública,- que no es eterna,- usando a "servidores públicos desde el poder judicial" y a quienes,- dicho por algunos de ellos,- les amenaza a través de sus alfiles colocados en el Consejo de la Judicatura para "removerlos" o "promoverlos" dado que les dicen habrá más cambios en el poder judicial, y que él estará bien parado con Doña Rocío Nahle.

Los "silenciados" subordinados prefieren no ser cambiados de oficinas a la zona rural y seguir despachando en Xalapa. E incluso, personal adscrito a su área de trabajo en el Poder Legislativo, igualmente advierten de ese tipo de amenazas, para no atender llamadas ni visitas por notificaciones como están registradas en las cámaras de vigilancia y libretas de los guardias.

El caso es que, una mujer viuda de 93 años de edad y a quien la cuida uno de sus hijos, junto con la familia que ve por ella sufren y ante la imposibilidad, la lentitud legal y las malas prácticas de Domingo Bahena Corbalá, al retrasar toda gestión judicial al grado que evita ser notificado, sea en el domicilio que indicó en el contrato de arrendamiento mismo que firmó, así como, en su domicilio laboral, que todos conocen es en el Palacio Legislativo dado que es público que se desempeña como Secretario General de esta entidad pública.

"El expediente 681/2018 del juzgado 4o. de Primera Instancia en la capital del estado" y donde reclaman con justicia cerca de 2 millones de pesos que se ha venido acumulado en casi cinco años, y que significan casi 70 meses sin pagar renta del inmueble que algunos dicen lo ocupa de Bodega privada - vecinos afirman que hasta material del Congreso de Veracruz llega ahí, pues entran y salen vehículos oficiales con frecuencia - dado que algunas unidades de transporte tienen características del Parque Vehícular del Poder Legislativo, y se presume pudiera hasta subarrendar ese inmueble,- lo que supondría cobra renta,- pero no asi el contrato de arrendamiento que él firmó, ésta es una realidad de acuerdo al expediente judicial existente.

¡ES CUANTO!

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV - JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Animas en Xalapa, Ver.

