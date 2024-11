A la memoria y recuerdo de mi tía Lupita Enríquez

´Si la muerte de todo ser causa dolor, con mayor razón la de un familiar´

Y es que son muchos factores los que intervienen en el entorno y seno de toda familia, que lo produce la muerte de un ser querido, pues las reacciones en lo emocional además de resultar de una gran intensidad, igual pueden ser duraderas, y de consecuencias incalculables.

Expertos en tanatología coinciden en señalar que en casi todas las familias el duelo por la pérdida de un ser, les afecta de una manera diferente, pues en algunos casos altera la salud de los están bien - o aparentan estarlo - y que rodean a quien partió. O sea,- el duelo a cualquier edad afecta y altera.

A mitad de los 70´s inicié estudios de secundaria en la Esc. Gral. Miguel Alemán en Coatzacoalcos, Ver., y mis abuelos y padres me llevaron a casa de mi Tía Lupita, tenía pocos meses de casada con el Tío Lalo - amante de los toros, el cine, la convivencia con amigos y familia - y a dos cuadras de la Escuela, me aloje con ellos durante un año, en el 509 - C de la Avenida Revolución, la que comenzaban a pavimentar con concreto hidráulico desde Av. 16 de Septiembre a Nicolás Bravo, cerca del parque Hidalgo, a donde practicamos básquet, voleibol, fútbol y béisbol.

Mi Querida Tía despertaba y a la vez me levantaba a las cinco am dado que la primera clase era con el Maestro Francisco Mata Aguilar - Español - e iniciaba a 06:10 a.m., debía bañarme y desayunar, y servía para platicar un rato.

El viento de norte en cierta época del año - era empanizado de manos y rostro por el vuelo de la arena - y con lluvia o sol, me esperaba a comer, sea en casa o para ir a saborear la cocina de Don Luis Ponce y la Güera Jiménez en el Restaurante Volaré en pleno centro del antiguo puerto México.

Hoy como aquel estudiante de la secundaria entiendo que la muerte es permanente, y lo mágico es tenerla presente sabiendo que está ausente ahora Mi Tía.

Me dijo Mi Abuela Paterna "Mamá Bina" al fallecer su hermano, Mi Tío Miguel; "Piensa que se fue de viaje y que volverá, no debes estar triste", y es que horas antes había platicado con él en la casa de Tía Kala (1979), en Cosamaloapan.

En 2008 al perder a mi Papá y a mi Tía Tulita - monja - en la misma fecha (16 de julio), fue un dolor que jamás he sentido ni deseo volver a vivirlo, son acontecimientos más allá del estrés, y obligan a una nueva adaptabilidad de ahí que se llame duelo, del latín dolus (dolor), y eso nos lástima al afligir los sentimientos ante una pérdida de los seres humanos.

Abrazo a mis primos hermanos Lalo, Alex y Viole, y a todos mis tíos, tías y en conjunto a la familia Enríquez González, mi sangre paterna.

DE SOBREMESA

La vida que Dios Todopoderoso y Eterno nos regala, a veces nos aporta días de claroscuros.

QEPD (Tía Lupita) Dina Guadalupe Enríquez González, y por quien con fervor elevó mis oraciones ante Dios Nuestro Señor.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Recuerdo un festejo de cumpleaños que me organizó junto a compañeros de escuela, y a quienes están en mis oraciones con cariño.

Y en esas vivencias está presente mi Querida Tía Lupita, como en otras más al recibir una llamada o visitarla y oírle decir; "hola mi rey".

La hermana menor de mi Papá, fue consentidora y solidaria. Descanse en Paz Querida Tía Lupita, ha sido una buena y extraordinaria mujer, madre, amiga, hermana, esposa, compañera, suegra, abuela, tía, confidente, pero sobre todo, altamente sensible ser humano.

¡ES CUANTO!

