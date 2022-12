´Britania Sport Center, ejemplo a seguir´

Sin duda el Britania Sport Center ha sido de los clubes a la vanguardia más si de tenis se trata, gracias a la visión de quienes lo han dirigido primero el arquitecto Manolo Ruíz y hoy en día Manolo Ruíz Jr.

De esa cantera han surgido grandes tenistas, de hecho, como profesional del tenis y siendo el responsable de esta disciplina me tocó arrancar con uno de los torneos de tenis más importante del país, la Copa Valentín Ruiz Obregón que hasta hoy en día se lleva a cabo.

Me correspondió organizar las primeras cinco ediciones, las tres primeras para apuntalar el proyecto que estuvo bajo mi responsabilidad, mientras que en las siguientes también participamos.

No obstante, como todo en la vida, las cosas van cambiando y los caminos también.

La familia Ruíz tuvo que buscar opciones y lamentablemente una de ellas fue la de Alejandro Bragado, un tipo vendedor de humo.

Fue cuestión de tiempo para que nuestros amigos del Britania Sport Center Club se dieran cuenta del fallido proyecto de tenis que les habían ofertado.

Lástima de todo el apoyo, entrega y pasión que Manolo Ruíz Jr., ha dado al tenis, pues creyó en un entrenador "fantasma" como Alejandro Bragado, que no ha generado un tenista, uno solo, en 30 años, todos los que tuvo fueron hechos por diferentes entrenadores, entre ellos del fallecido Raúl Sánchez.

Lo lamentable del caso es que este personaje no dura más de cuatro años en un club, a todos les ofrece lo mismo, pero a nadie le da resultados y ha recorrido toda la entidad, así como otros puntos del sureste del país, no por buen entrenador precisamente.

Estuvo en el Vista Bella, después en el Club de Golf Villa Rica, emigró a Las Palmas Racquet Club, llegó a Britania Sport Center y ahora volverá a Coatzacoalcos, no sin antes haber pasado por Orizaba y Córdoba, de donde fue rescatado por Alejandro Cárdenas para el Vista Bella, de donde inició en el 2014. Pero no solo en estas entidades ha he estado estafando a la gente, también en Tabasco y Chiapas, donde, al igual que en Veracruz, se ha dado a notar por dejar cuentas monetarias pendientes, ya que se sabe en este mundo del tenis que solicitaba "adelantos" a los alumnos y en muchas ocasiones no cumplía con sus compromisos.

Destacar que además de darle en su momento la espalda a quien le otorgó la oportunidad, al puerto vino a vender espejitos y lo más extraño del caso es que se los compraron.

Tras el proyecto de hacer unas canchas de pádel que al final se convirtieron en canchas de tenis, donde no se ve la productividad ni mejora alguna, sino todo lo contrario, vino la debacle.

En lo que sí destaca, sobre todas las cosas, es en su falta de capacidad y que acabará igual que el título de la novela de García Márquez, como una muerte anunciada.

Rafael Nadal, el mejor del 2022

La ITF designó al español Rafael Nadal y a la polaca Iga Swiatek del presente año, gracias a sus grandes actuaciones durante la temporada, coronado con dos títulos de Grand Slam.

Los nuevos monarcas recibirán sus galardones el 8 de julio de 2023 en la gala se campeones programada en Londres.

En dobles los galardonados son el estadounidense Rajeev Ram bbritánico Joe Salisbury, que logran la distinción por primera vez, mientras que en las damas, la pareja femenina checa formada por Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova, recibirán los honores.

Para el español Rafael Nadal recibirá el quinto trofeo de esta naturaleza, gracias a su regularidad en este deporte desde el 2008 y 14 años después dijo no se imaginaba asumir esta posición.

En este año Rafa Nadal ganó el Abierto de Australia y el Roland Garros.

Argentina vs. Francia

Aunque somos gente de tenis, no podemos dejar de lado lo que pasa en el futbol con la final del Mundial en Qatar 2022, donde Argentina enfrentará a Francia.

Argentina, con Lionel Messi como estandarte, le ganó a Croacia más fácil de lo esperado, mientras que Francia se impuso a Marruecos que era el Caballo Negro de la competencia.

Somos aficionados al futbol, no estamos con ningún equipo, pero todo parece indicar que los "dados" están cargados para que Argentina sea campeón, pues los cuatro penaltis marcados en su paso por el mundial así lo delatan, sobre todo en el partido ante Croacia, donde el portero estaba plantado el delantero argentino fue a chocar contra él.

Ojalá y el que gane sea el futbol.

Amigos hasta la próxima.

Ing. César Ramírez Aguirre

40 años de carrera profesional

Generando campeones





