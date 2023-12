Bandazos y maromas políticas

Diciembre 09, 2023, 07:09 a.m.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Diciembre 09, 2023, 07:09 a.m.

Hay una película que narra las peripecias que debió sortear el presidente Abraham Lincoln para que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la Ley que abolía la esclavitud. Inicialmente Lincoln no contaba con los votos suficientes para lograr su objetivo y tuvo que conseguirlos.

Por eso comisionó y envió a personas de su entera confianza a negociar con los legisladores de oposición, para convencerlos de que votaran a favor de la Ley que prohibía la esclavitud. Los negociadores consiguieron los votos necesarios a costa de ceder en temas que nada tenían que ver con el bienestar del país, ni con un acto de elemental justicia; sino más bien satisfaciendo determinados intereses personales de los legisladores.

Si eso pasó en una de las democracias más firmes y avanzadas del mundo, imaginémonos lo que pasa diariamente en un país como el nuestro, donde las traiciones, los cambios de partido y de ideología se practican con una naturalidad asombrosa, semejante a la utilizada al cambiarse de ropa interior. Por esa misma razón no deben de extrañarnos los bandazos y maromas que dan ciertos políticos con total cinismo y desfachatez para cambiar su postura y lo que antes habían prometido defender, ahora lo combaten; no para buscar el beneficio del país, sino para conservar los privilegios que otorga un cargo público, en un sistema político totalmente deformado que no reconoce ni premia a los capaces, honrados y eficientes; sino a los más serviles y corruptos.

Esta actitud nefasta daña a la ciudadanía a quien en los discursos dicen representar y a la hora de votar, ni siquiera la toman en cuenta, olvidando que es ella quien paga sus salarios y mantiene con sus impuestos a sus partidos.

Por esa misma razón, dichos partidos, en mayor o menor medida se han convertido en verdaderos centros de negocios y agencia de colocaciones. Incluso, ciertos legisladores terminan votando a favor o en contra de determinadas iniciativas, buscando primero el bienestar de su camarilla y sobre todo el de su bolsillo.

Saco esto a colación, porque al final sucedió en México lo que muchos veían venir. Un partido se salió del llamado Bloque de Contención y con ello se refuerza la posibilidad de que sume sus votos a los del oficialismo y partidos satélites, poniendo en jaque mediante reformas nocivas a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Federal Electoral. Recordemos que estamos a casi 6 meses de las elecciones y necesitamos imparcialidad total de las autoridades, no dados cargados a favor de alguien.

De lo contrario, parecerá que los planes trazados desde el Foro de Sao Paulo seguirán adelante. Este consiste en llevar a los países al socialismo sin necesidad de revoluciones violentas que solamente espantan a la ciudadanía.

Plantea la nueva izquierda llegar al poder por la vía democrática, ofreciendo cambiar todo, ayudar a la gente, mejorar la impartición de justicia y el sistema de salud, acabar con la corrupción y combatir la desigualdad, repartiendo a manos llenas dinero ajeno a quienes no trabajan, aún a costa de sobre endeudar al país y quitarle recursos a la gente productiva. Lamentablemente aplicando este sistema no cambian nada y solo empeoran las cosas, porque sus políticas empobrecen a las naciones.

Al final, los caudillos no se quieren ir. Para perpetuarse en el poder y conseguir sus fines dominan primero al Poder Legislativo y luego someten al Poder Judicial infiltrándolo o quitándole presupuesto. Los equilibrios se pierden. Terminan cambiando la Constitución para adecuarla a sus planes, no a las necesidades del país. Ejemplos claros: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Están en lista de espera Colombia y Chile.

Ojalá y los mexicanos abramos bien los ojos, actuemos con responsabilidad y emitamos un voto razonado y objetivo en las elecciones del 2024.

Si no participamos, no nos quejemos después.

¿No les parece a Ustedes?

Buen fin de semana.

