Ante violencia política, OPLE protege a Cisneros

Marzo 03, 2023, 07:12 a.m.

Que allá en Veracruz cada vez es mas notoria, la sumisión de los "poderes autónomos y electorales" en favor del gobierno de Veracruz. Es más, nos aseguran que la independencia esta prácticamente extinguida. Nada se mueve si no es previamente consultado y avalado por el Poder Ejecutivo y así se puede ver a las presidentas de los órganos autónomos, constituirse como subordinadas y asistiendo a los eventos oficiales y hasta electorales, sin ningún recato.

Por ello, aseguran veracruzanos, en nada sorprende la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) quien el fin de semana y en la opacidad total, declaró improcedente dictar medidas cautelares en favor de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, quien como usted ha de recordar denunció al secretario de Gobierno, por violencia política en razón de género.

Y es que, Integrantes del Organismo Público Electoral (OPLE) del estado de Veracruz determinaron desestimar la denuncia que interpuso la diputada local contra Eric Cisneros Burgos y por si ello no fuera suficiente, también determinaron que no era necesario otorgar a la legisladora las medidas cautelares que solicitaba ya que no existió violencia política de género.

Tras la esperada resolución de un OPLE nada autónomo, Ruth Callejas lamentó que la Comisión de Quejas y Denuncias determinará que no era necesario implementar medidas cautelares, en contra del Secretario de Gobierno por violencia política. La parlamentaria puntualizó que fue el pasado 28 de febrero, cuando en total opacidad, dicha Comisión sesionó para declarar improcedentes las medidas cautelares a su favor.

Hay que recordar que fue en noviembre de 2022 cuando, Eric Cisneros al comparecer y al ser cuestionado por la diputada, éste la agredió expresándole que había llegado a la curul porque el OPLE le corrigió la plana a Movimiento Ciudadano, al modificar el orden de prelación de la lista plurinominal.

Cabe destacar que una vez que el OPLE se pronuncie de fondo en el mismo sentido, la diputada podrá recurrir al Tribunal Electoral de Veracruz, quien seguramente habrá de resolver en el mismo sentido, pues su presidenta Tania Vázquez ha demostrado ser más Morena que los Morenistas.

Así la lucha de una parlamentaria en contra de la violencia ejercida por el protegido Secretario de Gobierno, pues como ya es costumbre, el propio Gobernante ha salido a cobijarlo como sí realmente lo necesitara.

