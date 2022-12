AMLO al diario Reforma y sus colaboradores: "individualistas, egoístas, tienen como dios al dinero, y son clasistas e hipócritas"

Y ahora, quien hablaba sobre el servicio de salud, era el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al periódico del nuevoleonés Junco –el Reforma- seguía exhibiéndolo como un medio falsario, mentiroso, deshonesto, hipócrita.

AMLO:

"El año próximo, a más tardar a finales, ya tendremos un sistema de salud pública como el de Dinamarca.

"La atención médica, los medicamentos, son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción, como la que había en México.

"La que ustedes promovían desde el (periódico) Reforma, y alentaban. Porque el Reforma, para tener los antecedentes, porque no puede haber texto sin contexto, lo creó Carlos Salinas de Gortari.

"En Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México.

Primero, que no haya corrupción. Y segundo, establecer el estado de bienestar.

"¿Qué es el estado de bienestar? Que la persona tenga seguridad desde que nace hasta que muere. Desde la cuna hasta la tumba. Muy contrario a lo que defiende el Reforma.

"El Reforma no está de acuerdo con el estado de bienestar. El Reforma está de acuerdo con la privatización de los servicios de educación, de los servicios de salud. Para el Reforma y para los que defienden ese modelo llamado neoliberal o neoporfirista, la educación y la salud son privilegios, no son derechos.

"Entonces, vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud de calidad para todos. Esto es, que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días.

"Donde van a haber medicamentos, pero también acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó, con especialistas. Y el Reforma no quiere que contratemos médicos de Cuba; pero el Reforma fue corresponsable de que nos quedáramos en México sin médicos y sin especialistas, por el modelo neoliberal".

La reportera del pasquín inmundo dijo: "en este modelo de bienestar, que usted comenta, un ciudadano llegará a urgencias y no estará en una silla de ruedas, tendrá una cama, las cirugías no tardarán seis meses"...

AMLO respondió: "No. No. Y es mi compromiso y les voy a volver a ganar a los del Reforma. Además, mi convicción es humanitaria. Me genera una dicha enorme ganarles a los conservadores. Porque es ganarle al individualismo, al egoísmo. Ganarle a los que tienen como dios al dinero. Ganarle a la falsedad, ganarle al racismo, al clasismo.

"Y sí, está el aplazamiento: va a ser (el IMSS) como Dinamarca el año próximo. Con especialistas. Sin que tengan que tardar al ser atendidos. Con todos los medicamentos. Y sin pagar.

"Es decir, gratuito todo el servicio. Eso, a los del Reforma, les molesta muchísimo. Porque ellos, no quieren... ¿saben cómo le llaman?: No es estado de bienestar. No es como Dinamarca. Eso es populismo. Paternalismo... Entonces, sí vamos a cumplir".

Volvió la reportera: "Ante esta necesidad que tiene mucha gente de recurrir a los servicios privados, ¿es necesario que el gobierno o en el Congreso se haga algo para detener los precios tan elevados y, en ocasiones, tan abusivos?

AMLO: "No. Antes a lo mejor lo iban a hacer, pero lo que tenían como plan los neoliberales es que la atención médica quedara al mercado, como si fuese una mercancía. Que pudiese curarse, operarse, hacerse una cirugía, el que tuviese para pagar una clínica privada. Ahora no. Ahora se va a garantizar el derecho constitucional a la salud. Lo que establece el artículo Cuarto de la Constitución. Entonces, ¿para qué vamos a fijar cuotas? Te voy a dar un ejemplo, de cómo será: en estos 330 hospitales, y 8079 unidades médicas rurales ya no hay caja registradora. Se quitaron. No se cobra. Entonces, ¿para qué vamos a fijar tarifas?

"El que tenga la posibilidad de ir a un hospital privado, lo puede hacer. Está en su derecho. Pero el estado de bienestar va a garantizar el derecho a la salud, gratuito. Y las cajas registradoras que se han quitado son 182: en Nayarit, 15; Tlaxcala, 10; Colima, 5; Baja California sur, 8; Sonora, 18; Sinaloa, 24; Campeche, 9; Veracruz, 52, y Guerrero, 41.

"Y esto lo saben las enfermeras, los médicos y están muy contentos y nos ayudan mucho. Y es un proceso que se había dilatado, porque lo íbamos a hacer desde el inicio del gobierno, pero tuvimos que atender la pandemia. Pero ahora ya estamos en este plan. Y a esto me refiero cuando hablo del estado de bienestar para garantizar, a todos los mexicanos, el derecho a la salud y a la educación. Es lo mismo. Rechazaban en las universidades a los que querían ingresar a estudiar medicina, con la mentira, y el Reforma nunca dijo nada de esto, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión. Y eso no es cierto. Sí lo pasaban, no había cupo porque no había presupuesto para las universidades públicas, porque lo que querían era que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura.

"Entonces, ¿qué pasó? Tampoco se señala en el Reforma: que no tenemos los médicos ni especialistas que necesita el país, por esa absurda política privatizadora que impusieron en materia educativa. Y como están dándose estos cambios, por eso hay mucha molestia en el Reforma".









Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas