El 2 de junio salga y vote

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, así reza el dicho popular, nos encontramos a escasos días de que se lleven a cabo las elecciones más grandes que ha tenido nuestro país.

El próximo 2 de junio, elegiremos en las urnas a la primera Presidenta de la República, a las y los integrantes del Congreso de la Unión, que suman 128 Senadoras y Senadores y 500 diputadas y diputados. Así también, se llevarán a cabo la elección de Gubernaturas en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías, en total se elegirán más de 19 mil cargos de representación popular.

No es cualquier cosa lo que viviremos el próximo domingo, es un gran día para la ciudadanía mexicana, saldremos a la calle a elegir a aquellas personas que nos representarán por varios años en puestos de poder y decisión, que fluctúan entre seis y tres años, detentarán temporalmente ese poder que precisamente pertenece al pueblo, o sea, que le pertenece a usted que nos lee, pero en virtud de que vivimos en un sistema de gobierno democrático les es delegado por nosotros/as a través del voto, para que nos representen, para que actúen siempre en busca de nuestro bienestar social, económico, cultural desde la administración pública y legislaturas federal o local.

En el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el sistema democrático como forma de gobierno, señala que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; además, en el diverso numeral 40 que dice: “…Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación…”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno.

Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal (el voto) son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2002 declaró los siguientes puntos como elementos esenciales de la democracia, los cuales siguen vigentes: Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; Libertad de asociación; Libertad de expresión y de opinión; Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley; La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población; Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas; La separación de poderes; La independencia del poder judicial; La transparencia y la responsabilidad en la administración pública; y, Medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.

Es un hecho trascendente que en estas elecciones de 2024 se vaya a elegir a la primera Presidenta de la República en la historia de México, coincidimos con la antropóloga y feminista Marta Lamas, que además de hecho simbólico, también es resultado de la larga lucha de las feministas contra la exclusión política de las mujeres y por un trato no discriminatorio e igualitario y que aun cuando, nos llena de emoción que vayamos a tener una mujer en la presidencia, se corre el riesgo de mistificar ese avance y generar expectativas equivocadas.

Al respecto, en la emisión de Alguien como tú de 29.03.2019 Identidad femenina ante la corrupción, sostuvimos que: “…no necesariamente la presencia femenina es un sinónimo de disminución o extinción de la corrupción en el sistema político de un país. Basta de estereotipar a la mujer, basta de ubicar a la mujer como la incólume, basta de esperar de la mujer una conducta por demás ética, basta de poner sobre los hombros de las mujeres responsabilidades que son compartidas con los hombres en una sociedad, como es abatir la corrupción y la impunidad, basta de considerar que la honorabilidad es sinónimo de mujer…BASTA! BASTA! BASTA!

Por años la mujer no ha participado en la vida pública de nuestra sociedad, como ya lo he mencionado, ahora que inicia su inclusión en altos mandos de poder y decisión es cuando los hombres y también algunas mujeres misóginas, nos quieren hacer responsables de dar solución a situaciones que surgieron en una sociedad patriarcal; en el día a día tenemos que demostrar más del ciento por ciento de nuestra capacidad laboral e intelectual, a eso también se le llama discriminación, desigualdad, no más estrés.”

Además, desde en este mismo espacio en la edición de 24.07.2023 Mujerismo y feminismo insistimos que “…Confundir la presencia de mujeres, el mujerismo, con el feminismo es un grave error. Mientras que lo primero es una condición básica de la democracia representativa, lo segundo es aquello que pretender conseguir que esas democracias sean más justas, igualitarias y equitativas socialmente. Que haya mujeres en la política es una cuestión básica de la calidad democrática, pero eso no garantiza que haya feminismo en la política. (“Mujerismo no es Feminismo”, Cristina Hernández, feminista y escritora española).

Hay quien dice que las mujeres somos capaces de hacer otra política. Nos surge el cuestionamiento ¿De qué política hay que diferenciarse: de la que hace el gobierno o la oposición, si de la que se hace en los Estados o en los Ayuntamientos o en el Congreso de la Unión o en las Legislaturas locales? Pues si pensamos en mujeres y política, podemos nombrar a varias que desde sus ideologías partidistas, hacen política, que tienen el pleno derecho de representar a la ciudadanía, pero lo hacen de manera muy distinta.

Que haya mujeres en política es una cuestión básica de calidad democrática, pero eso no garantiza que haya feminismo en la política. El feminismo es otra cosa diferente a la presencia de mujeres.

”Así, el 2 de junio elegiremos a la mujer, entre dos candidatas, que nos representará como Presidenta de la República por seis años, de ahí que nosotras con el 52 % del padrón electoral tenemos la posibilidad de votar por aquella que hable como mujer, no desde el cuerpo de mujer, que desde una perspectiva de justicia social reestablezca las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de violencia, los tratamientos para cáncer cervicouterino, las escuelas de tiempo completo y promueva el presupuesto a favor de las políticas públicas a favor de las mujeres y las niñas, que nos fueron cancelados.

No pierda la oportunidad este 2 de junio salga y vote…