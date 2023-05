´Alcaraz, el niño maravilla´

Mayo 05, 2023, 07:00 a.m.

Por: César Ramírez Fecha: Mayo 05, 2023, 07:00 a.m.

El joven español Carlos Alcaraz ha retomado el paso tras un pequeño receso a causa de algunos problemas musculares, de los que inmediatamente se recuperó

A pesar de esto, el saldo del 2023 hasta ahora le ha alcanzado para convertirse en uno de los tenistas jóvenes más brillantes en su carrera tenística

Este viernes con el festejo de su vigésimo aniversario de vida, pasará a una etapa distinta en términos del deporte blanco.

Por lo pronto disputará la fase de semifinales del Abierto de Madrid, uno de los torneos más prestigiosos de Europa, instancia en la que ha estado, mínimo, en los seis más recientes torneos disputados en lo que va del año.

Aquí el recuento: Buenos Aires (campeón), Río de Janeiro (finalista), Indian Wells (campeón), Miami (semifinalista), Barcelona (campeón) y Madrid (semifinalista).

Estos números colocan a Carlos Alcaraz como el segundo tenista con más puntos en este 2023 con 2 mil 770.

Además el nacido en Murcia es segundo en el ranking de partidos ganados con 27, sólo superado por Danii Medvedev con 33, quien ya fue echado del torneo en Madrid desde el martes

Jannik Sinner, con 26 triunfos, es tercero; Stefanos Tsitsipas, con 23 victorias está en la cuarta posición; Andrey Rublev, también con 23, está ubicado en el quinto puesto.

Deja la etapa de adolescentes

Para Carlos Alcaraz la victoria en cuartos de final de Madrid fue su último partido dentro de la categoría de edad 'teenager' (adolescente), ya que este viernes con 20 años cumplidos dejará esta etapa.

Alcaraz presenta un balance de 117 partidos ganados y 33 perdidos antes de cumplir los 20.

Carlos tiene 9 títulos: Umag 2021; en 2022 Río, Miami, Godó, Madrid y US Open; en lo que va de temporada, Buenos Aires, Indian Wells y Barcelona.

Y dentro de su precocidad, Alcaraz ya ha encabezado el liderato del ranking ATP con 19 años.

No obstante, el murciano no está como adolescente en el Top-10 de victorias absolutas en encuentros ATP, una lista dominada por el sueco Bjorn Borg con 280 y en la que Rafa Nadal es quinto con 154; no figuran el suizo Roger Federer o el serbio Novak Djokovic.

Más partidos ganados ATP como adolescente: 1. Bjorn Borg (Sue) / 280; 2. Boris Becker (Ale) / 189; 3. Mats Wilander (Sue) / 179; 4. Michael Chang (USA) / 165; 5. Rafa Nadal (Esp) / 154; 6. Andre Agassi (USA) / 151; 7. Guillermo Pérez-Roldán (Arg) / 129; 8. Lleyton Hewitt (Aus) / 126; 9. Andrei Medvedev (Ucr) / 125; 10. Jimmy Arias(USA) / 122; Aaron Krickstein (USA) / 122; 12. Carlos Alcaraz (Esp) / 117.

Más títulos ATP como 'adolescente' 1. Bjorn Borg (Sue) / 17; 2. Rafa Nadal (Esp) / 16; 3. Mats Wilander (Sue) / 13; 4. Boris Becker (Ale) / 12; 5. Andre Agassi (USA) / 10; 6. Carlos Alcaraz (Esp) / 9; 7. Andrei Medvedev (Ucr) / 8; 8. Lleyton Hewitt (Aus) / 7; 9. Michael Chang (USA) / 6; 10. Novak Djokovic (Srb) / 5.

Abierto de Xalapa

Fue presentado el torneo Abierto de Xalapa con una bolsa de 25 mil dólares, a jugarse del 15 al 21 mayo en el Club Britania de la capital del estado de Veracruz.

El evento forma parte ITF Men´s World Tennis Calendar, mismo para el que Tiburón Ramírez recibió un wild card.

