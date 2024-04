Sheinbaum al rescate de Nahle

Una de las giras iniciales que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo por el país en su primer año de gobierno fue precisamente a Río Grande, Zacatecas, el municipio en donde hace 60 años nació Rocío Nahle, actual candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz.

Casualmente, en esa municipalidad zacatecana, el Ejecutivo federal aseveró que la corrupción en México se extendió como un cáncer porque se permitió desde el más alto nivel de la Presidencia.

"No es cierto que el Presidente no sabía, o que lo engañaron o fueron desleales sus colaboradores. El Presidente tiene toda la información, claro que sabe todo, los negocios más jugosos que se hacen al amparo del Poder Público llevan el visto bueno del Presidente", aseveró el 9 de agosto de 2019 en su mensaje en el Hospital de Río Grande.

Aunque no mencionó a ninguno de sus antecesores, López Obrador abundó que cuando un Presidente es honesto sus colaboradores están obligados a replicar el ejemplo. Reiteró que por medio del combate a la corrupción se puede financiar el desarrollo del país, pues al mes siguiente, el 28 de septiembre, en Guachochi, Chihuahua, insistió en que todo acto de corrupción siempre se da con el visto bueno de los altos funcionarios, en concreto del Presidente, y calculó que ese año por el combate a la corrupción se ahorrarían como 500 mil millones de pesos. "Porque no tenían llenadera, robaban mucho, entonces ya se acabó el bandidaje oficial y ya no va haber corrupción, ¡me canso ganso!", exclamó.

Ante el personal médico del hospital del IMSS Bienestar de Guachochi señaló que también "es lo mismo en los estados, si hay un negocio jugoso es porque lo permite el gobernador, nada de que no se enteró", dijo, exculpando al entonces mandatario estatal anfitrión Javier Corral, quien terminó renunciando al PAN para integrarse al equipo de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, donde además de ser candidato plurinominal al Senado es el coordinador del eje Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto que tiene a su cargo el Plan Anticorrupción presentado hace tres semanas.

En esa ocasión, Corral afirmó que el compromiso de Sheinbaum es continuar y fortalecer el objetivo de erradicar la corrupción: "Esa plaga insidiosa que se cuela por todos lados, y frente a la cual la conducta personal de honestidad del Presidente de la República ha sido fundamental, pero no es suficiente", a lo que Sheinbaum atajó que sin bien no es suficiente, sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un estado o el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona honesta.

"No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción", destacó la aspirante presidencial de Morena, quien este martes 23 encabezará mítines con Nahle en Pánuco y Tantoyuca, y al día siguiente en Álamo y Papantla, justo cuando la ex secretaria de Energía ha sido acusada penalmente ante la FGR de enriquecimiento inexplicable por el empresario veracruzano Arturo Castagné.