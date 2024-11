Romero, líder vulnerable del PAN

Después de la traición de los Yunes, se suponía que la cúpula del PAN –instituto político que pese a estar muy disminuido sigue siendo la principal fuerza de oposición en México– había aprendido la lección que los votantes y Morena, el partido en el poder, les acababan de dar en los comicios locales y federales de junio pasado.

Y es que en la elección interna de este domingo no sólo alrededor del 65 por ciento de los militantes del PAN se abstuvieron de salir a votar, sino que además resultó electo por una “aplastante mayoría” Jorge Romero, ex diputado federal y polémico ex alcalde de Benito Juárez, en la Ciudad de México, a quien de inmediato la presidenta Claudia Sheinbaum estigmatizó como “el jefe del cartel inmobiliario” en la capital del país que la mandataria morenista gobernó de 2018 a 2023.

“Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México (…), incluso los propios empresarios, como testigos, revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la Alcaldía Benito Juárez.

“Este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN es conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta Alcaldía. Entonces, pues así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional… no mucha, ¿verdad?”, comentó Sheinbaum ayer en su conferencia mañanera, exhibiendo además un fragmento del libro titulado “Felipe Calderón, decisiones difíciles”, en el que el ex Presidente de la República, de filiación panista, narra la siguiente anécdota cuando el nuevo dirigente de Acción Nacional se desempeñaba como delegado de la Benito Juárez: “Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes, con ellos además habían filtrado el padrón del PAN en toda la Ciudad”.

“Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoye a la 4T, ¿verdad?”, comentó irónicamente la mandataria morenista.

Después de haber visto cómo doblaron a los Yunes para que les dieran el voto 86 que necesitaban para alcanzar la mayoría calificada en el Senado de la República y poder sacar sus reformas constitucionales, ¿alguien cree que los operadores político-electorales de Morena van a dejar crecer al PAN con un dirigente penalmente vulnerable? Ahora mismo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados están por desempolvar el expediente de juicio político en contra del belicoso dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. El legislador morenista Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, informó que revisarán la solicitud de desafuero interpuesta por la Fiscalía de Campeche en 2022 por la denuncia penal interpuesta en contra del líder priista, a quien como ex gobernador de esa entidad del sureste le imputan un supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de más de tres mil millones de pesos.

En el estado de Veracruz, Romero sumaba 12 mil 500 votos (83.47%), mientras que su contrincante, la panista tlaxcalteca Patricia Dávila, solamente alcanzaba 2 mil 377 (15.87%).

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río arrasó con el apoyo del grupo de los Yunes, pero quién sabe si su partido y candidatos a esas alcaldías ganarán las elecciones municipales de 2025.