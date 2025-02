Pedro Haces y Javier Duarte

Luego de que la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad exhibiera su megarrancho "Bosque Lago", el diputado morenista Pedro Haces Barba afirmó que desde hace muchos años ha tenido esa propiedad, que le fue heredada por su abuelo.

En conferencia de prensa, el líder sindical aseguró que "yo no soy corrupto, nunca he hecho fraudes. Nunca he trabajado en el gobierno, ni de la doctora Sheinbaum, ni de López Obrador, ni de Calderón, ni de Fox, ni de Salinas. Somos gente de trabajo que venimos de la cultura del esfuerzo y que estoy orgulloso de estar en el lado correcto de la historia, pertenecer a la 4T, y eso les duele".

"Entonces, no hay, no hay de qué tenga yo que avergonzarme ni que esconderme. Salió la nota hoy y aquí estoy hoy diciéndole a mis amigos de los medios de comunicación que todos tenemos cola, nomás que la mía es de hámster, es chiquita, hay otros que ni la puerta cierran cuando pasan. Esa es la diferencia", afirmó Haces Barba, quien seguramente se refirió a su "amigo" Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz preso desde 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde purga una sentencia de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Y es que la empresa Servicios Integrales de Seguridad Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V., del también líder la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), recibió cuatro contratos anuales de la Secretaría de Salud de Veracruz durante la administración de su amigo Duarte por un monto total de 493 millones 721 mil 422 pesos. O sea, ¡168 millones de pesos más por los mismos servicios!, pues en 2017, ya en el bienio del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes, la empresa Redari Constructor, S.A. de C.V. obtuvo el contrato al cotizar una propuesta más baja: 103 millones 817 mil 639 pesos.

En ambas licitaciones públicas nacionales era exactamente el mismo objeto del servicio, que literalmente decía: "Contratación del servicio subrogado de limpieza a oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias, hospitales, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, asilos, Hogar del Niño, Capasits y centros de salud dependientes de Sesver".

A mediados de septiembre de 2019, Hugo Gutiérrez, reportero de Notimex –la agencia informativa del Estado mexicano desaparecida el sexenio anterior– publicó un amplio reportaje sobre este caso, en el que incluso revela un audio en el cual el ex gobernador expriista Javier Duarte reconoce que le debe 30 millones de pesos a Pedro Haces, exlíder fundador también del desaparecido partido político Fuerza por México, que en Veracruz le encomendó a Eduardo "Tato" Vega Yunes, un exfuncionario duartista que actualmente es subsecretario de Desarrollo Económico en la administración de la gobernadora Rocío Nahle, de Morena.

En la grabación difundida por Notimex hace más de cinco años, se escucha que Duarte de Ochoa le pregunta a José Murat Casab –exgobernador priista de Oaxaca que cobraba como "asesor político" del gobernante veracruzano y padre del también exmandatario oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa, expriista y ahora senador de la 4T–, cómo facturar esos 30 millones de pesos que planeaba sacar de la partida del Seguro Popular para pagarle a "su amigo" Haces Barba, el de la cola de hámster.