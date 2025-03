PAN: ¿no más nepotismo?

Este domingo, en la capital del país, 400 consejeros, diputados, senadores y alcaldes del PAN debatieron durante seis horas el rumbo que tomará su partido, cuya ideología, reconocieron, se desdibujó a partir de las alianzas que estableció en las últimas dos elecciones federales.

Antes de este conciliábulo, el dirigente nacional Jorge Romero recibió un crudo diagnóstico después de la debacle electoral de 2024: el PAN, concluyeron los autores del estudio, debía apurar “profundos cambios en sus dinámicas internas y externas, si es que no quiere arriesgar su viabilidad como partido político”.

Por eso, puso a consideración del Consejo Nacional el Plan Estratégico con los cambios que tendrían que instrumentarse. “Es el plan de vuelo del Partido Acción Nacional, de lo que vamos a hacer a corto, mediano y a largo plazo. Un plan democrático, que no se le ocurrió solo al dirigente y a sus diez más cercanos; es un plan estratégico ordenado, aterrizable. No es una lluvia de ideas inconexas, interminables, no es una poesía política, porque el PAN necesita un plan concreto; no es un documento que sólo diga salvaremos a México sin decir cómo”.

Con apenas cuatro meses en la dirigencia nacional, Romero adelantó que su partido “entrará a un proceso cuasi matemático, a una fase de mediciones objetivas. El PAN va a ir soltando un poco la mera intuición para entrar al terreno de la medición científica; y para darle un rigor metodológico al trabajo, el PAN cada día va a ser más técnico en su trabajo”.

A su vez, el vocero panista Jorge Triana apuntó que este plan implica replantear las coaliciones para no descuidar sus principios. “Nos vamos a seguir posicionando como lo que somos, un partido de oposición, un partido que representa una alternativa por el libre mercado, por la familia. Y un poco es recuperar el rumbo que, desde nuestro punto de vista, con las alianzas, se había desdibujado”, dijo a los reporteros.

Y aunque aseguró que a futuro el PAN contempla hacer alianzas, también puntualizó que cuidará mantener sus principios, puesto que en las últimas elecciones federales confundieron a sus votantes. Las encuestas indicaron “que desdibujamos mucho nuestra ideología. Tenemos que dejarla muy clara”, precisó.

Apuntó que evaluarán los escenarios dependiendo de los contextos de cada entidad y que cada dirigencia estatal determinará el plan de acción.

“No nos podemos mover de ahí (de mantener los principios del PAN). Nosotros sentimos que no los violentamos en las elecciones anteriores, pero confundimos al electorado. No hay que confundirlo, hay que ser muy claros en cuál es nuestro rumbo, hacia dónde vamos, y tomar en cuenta, sobre todo, las especificidades que tiene cada estado”, indicó.

Luego de que en Veracruz el PRI rompiera la alianza, Triana reconoció que en Durango la rentabilidad electoral del Revolucionario Institucional es alta, pero señaló que también el actual alcalde panista de la capital, José Antonio Ochoa, tiene una buena evaluación, por lo que dijo que buscarán que sus aliados, si es que se concretara una coalición, valoren su perfil.

Adelantó que a mediados de este año se convocará nuevamente a Consejo Nacional para reformar los estatutos y plantear la prohibición del nepotismo para que no haya más casos como el de los Yunes, de Veracruz.

¿Y los Guzmán Avilés de Tantoyuca?