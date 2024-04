Nahle: panucazo

Desde hace nueve meses se percibía la confrontación entre el grupo de la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el del secretario de Gobierno en funciones, Eric Cisneros, la cual iba escalando a tal grado que al interior de Morena se alertaba que el partido en el poder podría colapsar en 2024 al menos en la elección de gobernador.

Y es que, por ejemplo, a principios de agosto en 2023 circuló en redes sociales un video en el que el exalcalde de Ozuluama y actual diputado federal por el distrito de Pánuco, Armando Antonio Gómez Betancourt, del PVEM, expresaba abiertamente su apoyo a Cisneros Burgos:

“En el norte (…) había una película de terror. Hace cuatro, cinco años, era horrible lo que se vivía. Mucha gente emigró por razones de la inseguridad. Entonces a veces no se puede entender que el hacernos visibles, el que la gente nos conozca, que el propio gobierno nos ubique, nos ayuda a que pasen todo este tipo de circunstancias. Por eso él siempre nos dice ‘no todo es obra en un gobierno’. La visibilidad, la cultura, la historia son parte de gestos de gobierno que él realiza. Hoy, y por eso –y esto es a título personal–, por eso muchos acá lo respaldamos y para nosotros sería un perfil adecuado para la gubernatura. Aunque él diga que ya no es algo que no pueda detener es una situación que tengan por seguro que en los mecanismos que el movimiento practique para seguramente para finales de año, la parte del último trimestre del año, pues él va a aparecer. Aunque él diga que no, aunque el gobernador diga que no, va a aparecer, o sea, tiene la simpatía de muchas zonas del estado –y lo digo a título personal– para mí tiene la capacidad. Apoyo al ingeniero Eric Cisneros, y si les pica, ¡que se rasquen! ¿De acuerdo, amigo? Eso es algo que va a pasar. Si tratan de vetarlo, si tratan de inhibirlo, si tratan de sacarlo de manera incorrecta, más nos vamos a ‘atanchar’ nosotros. Y de que lo vamos a hacer gobernador, ¡lo vamos a hacer gobernador!, porque tiene la capacidad, la simpatía, el amor por el pueblo, la experiencia y los gestos de gobierno probados en todos los rincones de Veracruz. Y, además, él sí ha recorrido el estado, conoce el estado. Honestamente, los demás aspirantes no. Por lo menos acá al norte no vienen. Y, los que han venido, vienen con grupos contra los que hemos luchado en el Movimiento, y eso, en el mejor de los casos. Pero el secretario, por su labor, no por razones de campaña, está presente en todas las regiones del estado y tiene conocimiento del territorio, por eso se le aprecia y se le respeta tanto. Le criticaron que hay muchos anuncios, que hay muchos carteles y bardas… ¡carajo! En Xalapa y Veracruz vas y tiene más de un año que los aspirantes, hombres y mujeres, tienen sus espectaculares sin ninguna justificación, por una pendejada salían en el espectacular, y nadie decía nada, ¡nadie decía nada! Hasta el infeliz de (Ricardo) Monreal opinó también que por qué hay bardas y por qué hay lonas...”

¿Ahora se entiende por qué el mitin tan guango que este martes encabezaron en Pánuco las candidatas de Morena a la gubernatura, Rocío Nahle, y a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum? En política, nada es casual.