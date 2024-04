Rocío Nahle desmiente acusaciones del Clan Yunes

“No tengo gasolineras, no tengo propiedades en el extranjero, no tengo un solo peso fuera de México, falsificaron documentos y hasta eso hicieron mal, lo único que tengo está en mi declaración patrimonial; no tengo departamento en Miami, no conozco y nunca he ido a Miami; siendo secretaria de Energía, yo no di un solo permiso de gasolineras a empresarios en Veracruz, los permiso los da la Comisión Reguladora de Energía, es un organismo autónomo” indicó a un medio nacional la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz.

Sobre Arturo Castagñe; “Este personaje es un acosador, porque no nada más me está acosando a mí, está acosando a terceras personas y eso los pone en riesgo, voy a empezar con la casera que me renta la casa, yo rento una casa con una gente conocida, sobrina de mi esposo y esta persona (Castagñe) ya fue a acosarla a su casa, ella tiene niños pequeños, entonces ya se pasaron, después del 2 de junio, claro que tenemos que hacer lo conducente. Porque tengo que decirles a las mujeres veracruzanas que la violencia no es normal, ni se debe de permitir, yo voy a hacer un referente y voy a demostrarles que se puede y se debe denunciar independientemente de que este es un proceso electoral”. Indicó Rocío Nahle.

Rocío Nahle señala directamente al ‘Clan de Los Yunes’ de esta campaña sucia en su contra, despotricando mentiras porque no tienen otro argumento que darle a la gente; “Toda la familia es la propuesta del PRIAN, José Yunes es el candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez es candidato al senado, su papá Miguel Ángel Yunes Linares es su suplente, Fernando Yunes Márquez es candidato local, Héctor Yunes Landa, es candidato plurinominal en primer lugar, son puros Yunes”.

En esta contienda la desesperación que tienen los del PRIAN es porque la gente a pesar de que todos los días le están sacando calumnias y mentiras a Rocío Nahle, ella sigue en la preferencia electoral de los veracruzanos; el descaro y la rapiña con que se manejaron en esta campaña los cinco Yunes, no tiene abuela, todos van a un cargo, tiene 40 años viviendo del erario. Por cierto algo que llama la atención es que Miguel Ángel Yunes, haya metido en el arguende al empresario gasolinero de apellido Lemarroy, quien desde hace años se ha dicho que ellos dos eran socios y hasta cenas, invitado a bodas y celebraciones familiares ha estado en su casa Yunes Linares, ahora se extraña que los metiera en este borlote, cuando al parecer estas personas no están metidos en politiquería.

“Miguel Ángel Yunes, trae una denuncia de daño patrimonial de más de mil millones de pesos, por las cámaras, es un fraude, también tiene lo de la carpeta azul que son más de 300 propiedades, ahí va incluido lavado de dinero, Panama Papers, todo esto lo tiene la Fiscalía General de la República; aunque la Fiscalía ya se tardó un buen rato, eso ya tiene mucho tiempo y debe de resolverse, porque no tiene ningún derrame cerebral, ni nada” puntualizó Rocío Nahle.

El fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, es tiempo que saque las manos si es que las tiene metidas otorgándole protección en todos estos años de reinado a Yunes Linares; si lo está haciendo, es hora que deje de proteger al amigo, ya tiene años durmiendo todas las acusaciones del “Choleño”. El pueblo de Veracruz necesita que se conozca todo el expediente de la carpeta azul que solo en campaña se vuelve a poner de moda. Basta ya, que las autoridades impartidoras de justicia sigan solapando a delincuentes, si Miguel Ángel la debe que la pague y si no que aclare y deje de salir de fantoche y diga de donde salió toda su millonaria fortuna o quien se robó los más de mil millones de pesos de las cámaras de vigilancia. Basta de seguir tomándole el pelo a los veracruzanos, aquí señor Gertz Manero, son dos factores, o su amiguísimo es culpable o inocente. No hay más.