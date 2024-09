Nahle: ¿ahora un ´acosador´?

Apenas, ayer, comentábamos el caso del diputado local Luis Fernando Cervantes Cruz, próximo director de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) –el cual fue denunciado penalmente por los residentes del Lote 64, quienes lo acusan de vender durante su administración como alcalde de Pueblo Viejo parte de los terrenos de un predio de Pemex ubicado en esa cabecera municipal y que mediante decreto presidencial de 1982 el gobierno federal les cedió a ex trabajadores jubilados y transitorios, particularmente de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas–, cuando este lunes 16 la gobernadora electa Rocío Nahle dio a conocer otros nombramientos de su gabinete, entre ellos el del virtual titular del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), José Manuel Pozos del Ángel, el polémico exsubsecretario de Planeación de la Sefiplan que el año antepasado tuvo que renunciar luego de que una subordinada lo denunció ante la Fiscalía General del Estado por tentativa de violación y privación ilegal de la libertad.

Pozos del Ángel, hijo del alcalde morenista de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro –quien, por cierto, en agosto del año pasado rindió protesta ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, como presidente de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal–, fue denunciado a finales de julio de 2022 por Nancy Sánchez Pulido, una abogada originaria del municipio porteño que gobierna el padre del polémico exfuncionario.

Sánchez Pulido dio a conocer los hechos por medio de sus redes sociales en donde confirmó el proceso formal en contra de Pozos del Ángel, al cual responsabilizó de intentar violentarla.

"Aclaro, que contrario a los comentarios que circulan en las redes sociales, no se trata de una violación per se, por no haberlo permitido, pero sí de una tentativa de. Esto en razón de que fui privada de mi libertad y ejerció contacto físico forzado y no consentido hacia mi persona, aprovechándose de su ventaja física como hombre, así como de su posición como servidor público en una relación de supra-subordinación laboral", explicó.