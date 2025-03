Minimizan amenazas

Ya, desde hace tres semanas, Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), había alertado al Gobierno del Estado sobre las amenazas que por lo menos una decena de candidatos municipales del partido naranja habían recibido de presuntos grupos criminales.

Hasta ahora no se sabe que la Secretaría de Seguridad Pública haya activado algún protocolo para garantizar la integridad física de los aspirantes a las alcaldías que estarían en riesgo.

Hace tres días, Anell Acevedo Castellanos, precandidata del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de La Antigua, dio a conocer públicamente que renunciaba a sus aspiraciones luego de recibir una serie de amenazas en contra suya y de su familia.

A través de su cuenta de Facebook, la también Presidenta de la Fundación Mía, señaló que le llegó un mensaje en el que le hicieron sentir temor e incertidumbre y que por ello, a pesar de contar con el apoyo de la gente, decidió descartarse del proceso electoral.

Esta semana tenía programado presentarse ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para formalizar su candidatura, pero luego de las amenazas recibidas desistió de cumplir con ese protocolo.

Dijo que no daría más detalles del tipo de amenazas que recibió, precisamente para cuidar su integridad personal y la seguridad de sus seres queridos, pues teme que ello pueda llegar a más.

"Recibí, vamos a llamarlo, un mensaje, una sugerencia muy concreta, pidiéndome que me retire de la contienda electoral. Ustedes saben que iba a participar por el PT, que me dio la oportunidad, que estoy muy agradecida con sus dirigentes, pero debido a este mensaje-sugerencia, quiero darles a conocer que no participaré en el proceso electoral. Por cuestiones ajenas a mí, muy difíciles, que honestamente no esperaba y que duelen y asustan, les estoy informando por este medio que no voy a participar. Valoro mucho mi vida, la de mi familia, la de mi equipo, la del pueblo", señaló con lágrimas en los ojos Acevedo Castellanos, una expanista que primero buscó la candidatura por Morena y que, al no obtenerla, fue invitada por la dirigencia del PT.

Lamentó que la política en Veracruz se dé entre amenazas y situaciones de inseguridad, pues consideró que no debiera ser de esa manera.

Ayer, sin embargo, entrevistado sobre esta situación, Vicente Aguilar Aguilar, coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, minimizó la situación de riesgo de su abanderada. "Fue un hecho aislado, no creo que sea un tema que nos preocupe", respondió a los reporteros, puntualizando que era el único caso que se había presentado en su partido.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle, hasta ayer, no había hecho ningún pronunciamiento sobre este espinoso tema. La mandataria, en cambio, grabó el sábado anterior un video con Polo Deschamps, su excontrincante de Movimiento Ciudadano por la gubernatura en la elección del año pasado y que ahora es perfilado como precandidato de Morena a la alcaldía de Alvarado.

Casualmente, en ese puerto pesquero, donde Morena y el PVEM rompieron su coalición, apareció colgada anteayer una lona de vinyl con un mensaje amenazante contra el precandidato del PVEM, Ángel Alberto Cobos Márquez: "Beto Cobos, déjate de mamadas de querer contender por la alcaldía de Alvarado, no te metas en pedos, porque lo puedes lamentar (...) ¡Lárgate de Alvarado!".