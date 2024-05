Mario Delgado, ‘apestado’

A diferencia de Rocío Nahle, actual candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, en cuya defensa no dudó en arremeter en contra de Televisa, señalando que la televisora de Emilio Azcárraga Jean mantiene “una campaña abierta en contra de quien fue la secretaria de Energía de nuestro gobierno (…) pero no presentan ninguna prueba, nada, todo es falso”, el presidente Andrés Manuel López Obrador no defendió con la misma vehemencia al dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, quien en el tercer debate de los candidatos a la Presidencia fue señalado por Xóchitl Gálvez, del PAN-PRI-PRD, de que era investigado en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red de tráfico ilegal de combustible que encabezaba el empresario huachicolero tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, ejecutado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León.

“Eso que lo resuelva él, pero es lo mismo, la calumnia cuando no mancha, tizna, pero es algo que ya no funciona”, dijo escuetamente el mandatario sobre el señalamiento en contra del dirigente morenista, quien esa misma noche del debate, entrevistado por diversos medios, negó que existiera dicha investigación y descartando que fuera a proceder en contra de Gálvez, la cual, al día siguiente, exhibió en redes sociales la portada de la cita que el juez fijó a Delgado Carrillo por las acusaciones que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le inició al líder del partido guinda por el presunto huachicoleo fiscal.

Casi cuatro años antes, en octubre de 2020, Mario Delgado había sido denunciado también de recibir fondos millonarios ilícitos para su apabullante campaña por la dirigencia nacional de Morena. Pero el señalamiento no provino de la oposición sino de su camarada Porfirio Muñoz Ledo, quien había contendido internamente contra él.

“El derroche escandaloso de dinero que invirtieron mis adversarios, estimado en cerca de 1,500 millones de pesos, de los cuales 445 millones fueron sustraídos del presupuesto de Morena en la Cámara de Diputados, así como las bajezas y falsificaciones cometidas, sólo se explican por el ambicioso designio de imperar en las elecciones del 2021 y promover una sucesión presidencial adelantada”, señaló Muñoz Ledo, quien falleció el 9 de julio de 2023.

Delgado ha desmentido haber sido financiado por Sergio Carmona, pero un reciente reportaje de Código Magenta revela los vínculos del asesinado empresario huachicolero con la clase política de Tamaulipas, a través de personajes ligados a Morena. La investigación del medio digital regiomontano se basa en supuesta información obtenida de los teléfonos celulares del ejecutado.

En la serie de reportajes firmados por Rodrigo Carbajal, se señala que Perla McDonald, viuda de Carmona Angulo, sigue al frente de los negocios ilícitos de su marido fallecido y tiene adentro de la administración del gobernador morenista Américo Villarreal su propia estructura de poder que maneja a través de funcionarios del primer círculo gubernamental.

El reportaje seriado se refiere al acceso que tuvo el reportero a lo que se menciona como “documentos bancarios, contratos, conversaciones de WhatsApp, videos e imágenes”, que exhiben los vínculos de la élite de la política mexicana de la Cuarta Transformación con el hombre de negocios que llegó a amasar una fortuna en base al tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos a México.