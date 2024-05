Los errores de Nahle

Cuentan que, en una ocasión, un inexperto aspirante priista a una alcaldía, fue a pedirle consejo a Ángel Leodegario Gutiérrez Castellanos. Y dicen que el ex magistrado, ex diputado local y ex dirigente estatal del PRI conocido popularmente entre los políticos veracruzanos como “Yayo”, lo primero que le preguntó al interesado fue que si estaba preparado para todo lo que en la campaña se iba a decir de él. “Porque a lo mejor te vas a enterar…¡de quién es tu verdadero padre!”, le dijo mordazmente el abogado y periodista sureño.

La anécdota viene a cuento porque uno de los errores letales que ha desplomado en las preferencias electorales a Rocío Nahle ha sido precisamente la subestimación o de plano su desconocimiento del modus operandi de la clase política veracruzana tradicional, cuyos experimentados y perversos mariscales de la oposición se dedicaron a hurgar en los closets de su vida pública y privada, topándose con una veta hasta ahora inagotable de escándalos de presunta corrupción.

Ayer, entrevistada en el programa de “Los Periodistas”, que conducen Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez –ambos muy afines al régimen de la 4T–, la candidata de Morena a la gubernatura negó nuevamente haber otorgado presuntos contratos amañados en la refinería de Dos Bocas, así como la supuesta compra de mansiones y departamentos en Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Nueva York, y de haberse hecho de una fortuna amasada como secretaria de Energía en el presente sexenio.

“La mafia de los Yunes, porque no nada más es Pepe Yunes Zorrilla, son todos los Yunes, son cinco que van en la boleta: van al Senado, el suplente es el papá; para diputado local, uno por el PRI y otro por el PAN, y va otro Yunes que es para la gubernatura. Todos los días son insultos, no tienen base, son mentiras, son escándalos y yo lo dije en el debate, ellos se han gastado mucho dinero, han ido a la Ciudad de México a pagar columnas de El Universal, Reforma, en medios nacionales para decir que yo tengo propiedades”, se quejó y acusó sin aportar ninguna prueba de sus dichos.

El otro gran error de Nahle ha sido el de no saber hacer equipo. Seguramente se sentía tan sobrada –al menos las primeras encuestas le daban una holgada ventaja de entre 20 y 30 puntos, pero no por ella sino por la marca “Morena” que está bien posicionada entre los veracruzanos beneficiados por los programas sociales–, que no supo o no consideró necesario hacer la misma “operación cicatriz” que Claudia Sheinbaum sí realizó con los aspirantes a la candidatura presidencial, principalmente con Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y con Ricardo Monreal, con quien traía fuertes diferencias políticas desde la debacle electoral morenista de la Ciudad de México en 2021.

Nahle no sólo vetó a su ex aliado Eric Cisneros para que retornara a la Secretaría de Gobierno, sino que inclusive obligó su auto exilio a Yucatán, y ahora ha ordenado una “limpia” de sus más cercanos ex colaboradores en la Segob.

Y a Manuel Huerta, quien salió mejor posicionado en las encuestas para la gubernatura, lo bajó de la primera a la segunda fórmula para el Senado, desplazándolo por Claudia Tello, ya que, en caso de perder la elección, su comadre aseguraría el escaño de primera minoría.