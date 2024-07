Los cheques de ‘Hulito’ Moreno

Como buen mafioso político, Alejandro Moreno Cárdenas premia a incondicionales y castiga a quienes considera desleales por no aceptar sus decisiones autoritarias ni avalar sus arbitrariedades.

Ahora, en su obsesión por perpetuarse ocho años más como dirigente nacional del PRI, ha impuesto un liderazgo caciquil que en vez de unir ha dividido a la militancia e inclusive ha puesto a prueba la lealtad hacia él por encima de la entrañable amistad que durante años han mantenido connotados priistas.

Un caso, por ejemplo, es el del senador electo Manlio Fabio Beltrones, uno de los ex dirigentes con el que más se ha confrontado públicamente “Alito” Moreno, a grado tal que para denostarlo se atrevió a vincular al ex gobernador de Sonora con el crimen de Luis Donaldo Colosio ocurrido hace 30 años en Tijuana. Y la mañana de este domingo, Moreno Cárdenas subió un video en la red social X, antes Twitter, en el que acusa que inclusive gente del PRI trabaja para el gobierno y para el crimen organizado, que pretenden llegar a las Cámaras, y no lo van a permitir.

Amigos y ex colaboradores de Beltrones no han salido en su defensa ni tampoco se han opuesto abiertamente a la reelección del campechano.

El senador Manuel Añorve Baños es uno de ellos. Ahora es incondicional de Moreno Cárdenas, quien en marzo de 2023 lo hizo coordinador de la bancada del PRI en el Senado tras destituir a Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de Gobernación del expresidente Enrique Peña Nieto que terminó renunciando al Revolucionario Institucional, junto con otros legisladores y ex gobernadores priistas que operaron para la coalición de Morena en el pasado proceso electoral.

Añorve, quien fue alcalde de Acapulco y candidato a la gubernatura de Guerrero, era de los más cercanos a Beltrones, quien en 2006 lo nombró asesor de la Junta de Coordinación Política del Senado que entonces presidía el sonorense.

Otro que ha quedado en una posición incómoda también es Héctor Yunes, a quien Beltrones, como presidente del CEN del PRI, hizo candidato a la gubernatura de Veracruz en 2016 en contra del ex gobernador saliente Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, Yunes Landa está comprometido políticamente con “Alito” Moreno porque encabeza la lista plurinominal de candidatos del partido tricolor a la diputación local que entrarán en funciones el 5 de noviembre próximo.

Quienes conocen al ex gobernador de Campeche desde hace 20 años lo tildan de ser un “transa” pero que también sabe premiar y castigar.

Héctor Quezada, reportero del Diario Basta! del Grupo Cantón entrevistó recientemente al exdiputado federal oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, quien le reveló que, en 2004, el actual dirigente nacional del PRI, como diputado y líder del Frente Nacional Juvenil, expidió cheques desde sus cuentas bancarias personales a dirigentes estatales, mismos que fueron incobrables, pues “Alito” no tenía fondos.

Quién sabe si al actual dirigente priista de Veracruz, Adolfo “Fofo” Ramírez Arana, también le entregó estos “cheques de hule”, pues ambos coincidieron como líderes juveniles del tricolor hace dos décadas, pero al ex alcalde de Paso de Ovejas le ha pagado ahora muy requetebien: a él lo hizo el año pasado presidente del CDE del PRI y su esposa Ana Rosa Valdés Salazar está por debutar como diputada local plurinominal.