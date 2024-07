La batalla de agosto

Aunque existe la percepción casi generalizada de que se ve muy remoto que los tribunales electorales federal y estatal anulen las elecciones para la Presidencia de la República y la gubernatura de Veracruz a pesar del cúmulo de irregularidades que la oposición denunció a lo largo de ambos procesos electorales y no nada más las registradas en el mero día de los comicios, lo cierto es que hasta agosto, una vez que las instancias jurisdiccionales respectivas desahoguen y resuelvan los recursos de impugnación presentados no sólo por los ex candidatos y líderes del PAN-PRI-PRD sino también por algunos ciudadanos, se sabrá finalmente cómo quedarán constituidas las dos cámaras del Congreso de la Unión pero, sobre todo, si las virtuales gobernantes, Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, serán legitimadas al comprobarse que surgieron de votaciones realmente libres y democráticas.

Así, mientras Sheinbaum y Nahle anticipan la integración de sus gabinetes y realizan respectivamente giras por el país y el estado para agradecer a sus millones de votantes, el presidente López Obrador impulsa su paquete de reformas constitucionales que hasta ahora sacaría sin problemas en la Cámara de Diputados, pero no en la de Senadores, donde su bancada todavía no alcanza la llamada “mayoría calificada”.

Sin embargo, Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes de la Frente Cívico Nacional, ante los reclamos de los votantes antimorenistas salió a informar que “hemos estado atentos a las denuncias que nos mandan por redes sociales y las hemos estado estudiando en la medida de nuestras posibilidades”. El ex perredista precisó que “algunas tienen sustento, otras no”. Pero puntualizó que “estamos atentos a esas aportaciones y a otras que tienen que ver con algoritmos, con supuestas actividades o interferencias que se hicieron en las sumatorias de los Preps. Todas las estamos revisando”. Y al referirse a la polémica sucesión presidencial de 2006, dijo que “nosotros no queremos llevar cajas vacías como llevó (Gerardo Fernández) Noroña y la propia Claudia (Sheinbaum) a protestar por un supuesto fraude electoral con pruebas inexistentes. (…) Cada cosa que vamos a presentar tiene que tener el sustento para que nosotros podamos de manera seria ir a la pelea”.

Acosta Naranjo explicó también que la asignación de diputados y senadores “se hará una vez que sean resueltos los recursos que ha presentado la oposición. Ya con las cifras definitivas, esperamos que el INE se apegue al estricto espíritu de la Constitución y de la ley y por lo tanto no permita esa sobrerrepresentación. En caso de que cometiera ese atropello, tendremos que presentar nuestros recursos ante el Tribunal Federal Electoral y entonces yo creo que debemos movilizarnos con toda nuestra fuerza. No es correcto que una fuerza política que formalmente y con todas sus trampas tienen solamente el 55% de los votos, y quiera tener el 75% del Congreso. Eso es inmoral e ilegal. Y, por otro lado, la fuerza de la oposición, que tiene el 42% de los votos, tengan solamente el 25% del Congreso. Todavía no sucede, eso es lo que pretenden, hay que estar atentos al mes de agosto”.