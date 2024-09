¿Junior se deslinda de Papá Yunes?

A ver, a ver: ¿cómo está eso de que repentinamente el flamante senador veracruzano de primera minoría por el PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, anda muy conciliador con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y la virtual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle?

Y es que el jueves pasado, tras rendir protesta y estrenar su escaño en la Cámara alta del Congreso de la Unión, el exalcalde boqueño difundió en las redes sociales este mensaje: "En mi primer (sic) declaración como Senador de la República quiero extender la mano y mostrar mi disposición a colaborar con el nuevo gobierno federal y estatal, para sumar esfuerzos y lograr lo que todos queremos: un México y un Veracruz más próspero y justo".

¿Lo habrá consultado con su papá, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien además es su suplente en el Senado?

La pregunta es obligada porque hace poco más de un mes, el lunes 29 de julio, el exmandatario panista salió en defensa de sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez –éste electo como diputado local plurinominal por el PAN–, contra los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE), por presuntas presiones del gobernador Cuitláhuac García y de Rocío Nahle, se han librado órdenes de aprehensión por diversos supuestos delitos.

"Esta es claramente una agresión personal, no un acto de justicia, por eso en su momento pasaré las facturas; lo haré yo, nadie más", salió a declarar Yunes Linares, quien informó que ese día había presentado dos denuncias en contra de García Jiménez ante la FGE.

"Nunca me he metido con los hijos de un adversario; es una bajeza. Se metieron con los míos. Aunque sea lo último que haga en la vida se los cobraré a todas y a todos los agresores, no tengan duda. Nada es para siempre, tampoco el poder", les recordó el exmandatario panista al gobernador de Morena en funciones y a su virtual sucesora.

En el caso de Miguel Ángel junior, en apariencia ya habría librado la amenaza de ser procesado penalmente por el fuero constitucional que adquirió tras rendir protesta como senador. Sin embargo, ello no le garantiza plena inmunidad ya que Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión para desaforarlo y someterlo a juicio penal. En esa misma situación estaría su hermano Fernando, quien también podría ser desaforado por la 67 Legislatura local que entrará en funciones hasta el 5 de noviembre próximo, pues al exalcalde de Veracruz le imputan un presunto daño patrimonial de más de 90 millones de pesos, de acuerdo con las observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la administración municipal porteña que presidió de 2018 a 2021.

Anteayer, lunes, el gobernador Cuitláhuac García declaró que en Veracruz la justicia no se negocia y que él no interfiere en procesos judiciales; por lo que solicitó a la Fiscalía estatal que proceda conforme a derecho en el proceso contra el "ciudadano" Miguel Ángel Yunes Márquez.

¿Por eso el senador del PAN anda tendiéndoles la mano a la presidenta y gobernadora electas de Morena?

¿Y por eso, también, al candidato de Nahle para sustituir próximamente a Verónica Hernández Giadáns en la FGE le fueron asignados por la virtual mandataria expertos en seguridad personal?