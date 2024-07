Fiscal bajo sospecha

En el entorno de la gobernadora electa Rocío Nahle ha comenzado a llamar la atención el desempeño de Marcela Aguilera Landeta, titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (FIM), de quien sospechan que mantendría un presunto pacto con Miguel Ángel Yunes Linares, pues las carpetas de investigación en contra del ex gobernador panista y sus familiares cercanos, permanecían archivadas hasta antes de las elecciones de pasado 2 de junio.

Y es que el aparente encubrimiento de la funcionaria de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo atribuyen a la antigua relación que Aguilera Landeta mantuvo con Yunes cuando el ex priista se desempeñó como secretario de Gobierno del ex gobernador Patricio Chirinos, en cuyo sexenio 1992-1998 apareció y se empoderó en la Cuenca del Papaloapan la UGOCP, un movimiento obrero-campesino liderado por el extinto sonorense Margarito Montes Parra, de quien era incondicional la actual titular de la FIM y ex diputada local del PRI.

Quizá equívocamente, pero a estos antiguos vínculos le achacan que doña Marcela Aguilera no agilizara, por ejemplo, la carpeta 34/2024 sobre el presunto fraude multimillonario de la empresa COMTELSAT, S.A, de C.V., avalado por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes y su ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, vinculado a una familiar de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns.

También la carpeta 57/2024, iniciada contra la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira, nuera de Yunes Linares, por la presumible falsificación de cotizaciones de proveedores.

Y la 36/2024 contra LAYNHER ESTEVIA, S.A. de C.V., empresa presuntamente propiedad del ex alcalde porteño Fernando Yunes Márquez y su cuñada Lobeira Rodríguez, en donde supuestamente se demostró el desvío de 60 millones de pesos de fondos federales y otros 40 millones provenientes del erario estatal.

Para quienes están por arribar al poder a partir del 1 de diciembre próximo, Aguilera Landeta simula ante la fiscal general Hernández Giadáns y oculta información al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien estaría siendo presionado por su virtual sucesora para que proceda penalmente contra el clan familiar del PAN que le desató una feroz campaña difamatoria y los cuales están por obtener fuero legislativo: Miguel Ángel Yunes Márquez como senador de primera minoría, y Fernando Yunes como diputado local plurinominal; mientras que el ex gobernador Yunes Linares, como ya se sabe, fue postulado para el Senado como suplente de su hijo primogénito.

Así que aunque dicen que por un lado exige, grita y manotea al personal de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales que indaguen todos los detalles de las carpetas abiertas en contra de la familia panista del Estero, por el otro, la titular de la FIM escondía las indagatorias, ocultaba información y engañaba a su jefa, dejando que las pruebas de los diversos delitos imputados se perdieran con el paso del tiempo o por lo menos hasta que tomen protesta de sus cargos los Yunes y obtengan el fuero legislativo.

Y es que aseguran que, con el respaldo de sus incondicionales, entre quienes señalan al fiscal Ernesto Montes Hernández, la ex diputada priista, quien además fue subprocuradora regional de Justicia en Cosamaloapan en la época del gobernador Javier Duarte y luego Fiscal Especializada en Delitos Electorales en ese mismo gobierno del PRI, habría ocultado la carpeta de investigación 34/2024 sobre el fraude multimillonario de la videocámaras.