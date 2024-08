Desmitifica 4T a televisoras

Durante la construcción del primer piso de la 4T, los concesionarios de las principales televisoras en México –Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca– no sólo dejaron de percibir los excesivos convenios millonarios de los regímenes del PRI y del PAN sino que ahora han sido obligados también a cumplir con sus obligaciones fiscales, evidenciando que su poder e influencia en la opinión pública ha sido desmitificada a tal grado que los funcionarios de la primera administración de Morena encabezada por el presidente López Obrador les han perdido el miedo y hasta el respeto.

Y es que luego de que a principios de este mes, en sus conferencias mañaneras, el mandatario arremetiera en contra de Televisa al revelar que un alto ejecutivo de esta empresa de TV abierta había intentado chantajear a Rocío Nahle durante su campaña por la gubernatura de Veracruz al exigirle 200 millones de pesos a cambio de no difundir en los noticieros de la televisora información sobre supuestos actos de corrupción en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, ahora le tocó el turno a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien en entrevista con FOX Sports reveló que el Comité Olímpico Mexicano negoció durante las recientes Olimpiadas de París las palabras en exclusiva de los atletas mexicanos con Televisa.

“El Comité Olímpico Mexicano negoció esto. Televisa captó la primicia a cambio de tres cacahuates, pagó 25 mil pesos a los atletas por las primicias, a algunos otros un poco más, pero de fondo no era lo correcto”, reprobó la directora de la CONADE.

Por supuesto que la fallida extorsión del “alto ejecutivo de Televisa” a Nahle fue mucho más grave que lo denunciado por la ex velocista olímpica originaria de Sonora.

Y es que luego de la revelación pública hecha por AMLO, la ex secretaria de Energía, en una entrevista por Zoom con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, del medio digital Sin Embargo, a insistencia de los entrevistadores que la cercaron para que señalara con precisión quién fue el chantajista, Nahle precisó que el intento de extorsión fue del corporativo y no de la filial de Televisa en Veracruz; que tampoco fue un reportero o un personaje menor de la empresa sino un directivo de alto nivel, y que dicho individuo le solicitó una entrevista por intermediación de un colaborador de su campaña y que ella lo recibió personalmente en su oficina del puerto de Veracruz y que ahí, dicho directivo de Televisa, le comentó de la información negativa que presuntamente tenían sobre ella y que a cambio de no hacerla pública le pidió la fuerte cantidad de dinero mencionada.

Durante la primera parte de la entrevista, Nahle se negó a identificar a la persona de la televisora que intentó extorsionarla. Sólo decía que era alguien muy importante de los directivos, por lo que Delgado, ex reportero de la revista Proceso, le preguntó directo: “¿Bernardo Gómez?”, en alusión al vicepresidente de Televisa, y ella contestó evasiva y con una sonrisa nerviosa: “por ahí, por ahí”. De inmediato la cercaron inquiriéndole: “¿el segundo de Bernardo Gómez?”, a lo que ella contestó de manera categórica: “sí”. Empero, por más que le insistieron, no quiso decir el nombre del personaje.

Habrá que ver si, en el siguiente sexenio que presidirá Claudia Sheinbaum, se mantiene esta misma línea.