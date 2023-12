Del Río se zafa para 2024

Columna: Raymundo Jiménez

El que ya le mandó a decir a través de terceros a Dante Delgado que, si sabe contar, ¡que no cuente con él para contender por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Veracruz!, es José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien a todo el que le pregunta si se encartará en la sucesión gubernamental de 2024 suele responder que "el mejor preparado para enfrentar la complicada elección del próximo año es Sergio Gil", el joven dirigente estatal del partido naranja, del cual exaltó que nadie como él "ha tenido el talento y la estrategia para enfrentar al gobierno del estado", además de reconocerle su liderazgo dentro y fuera de MC.

Sin embargo, sus allegados comentan que Del Río es un político realista que sabe que al igual que en la contienda presidencial, en Veracruz la pugna será sólo entre Rocío Nahle, precandidata de la coalición encabezada por Morena, y Pepe Yunes Zorrilla, del frente PRI-PAN-PRD.

Hoy por hoy, el partido de Dante no tiene seguro ni el triunfo en Jalisco, estado que desplazó a Veracruz al poseer el tercer padrón electoral del país y que actualmente gobierna el emecista Enrique Alfaro, quien le reclamó al político veracruzano por no haber buscado una alianza con el Frente Amplio por México para evitar precisamente tener un papel testimonial en esta elección.

"No basta con decir que somos la tercera vía y que podemos competir solos,..., construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial, sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la consolidación de este régimen (de Morena)", expresó el mandatario jalisciense.

A la postura del gobernador de Jalisco se sumó el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, quien propuso debatir la viabilidad de apoyar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. Pero Dante respondió: "En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el Titanic de la Alianza tampoco."

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien está muy confrontado con los diputados locales del PRI y PAN, apoyó al veracruzano: "Que me pregunten a mí que qué pienso de ir con el PRIAN. ¡Ni a la esquina! (...) No hay manera de que convivimos con esa vieja política que le ha hecho un daño enorme a Nuevo León".

Sin embargo, en Nuevo León, al menos 18 ex priistas, ex panistas y sus familiares se apuntaron como precandidatos de MC para Diputado local, cuyos registros que ya pasaron el filtro de la dirigencia naranja.

En Veracruz, ¿cuántos ex militantes del PRI y PAN le engordarán las prerrogativas al partidito de Dante, aunque no ganen? Del Río ya mandó a decir que no buscará la gubernatura, pues en el fondo, tras su amarga experiencia de haber sido encarcelado por un homicidio que no cometió–, obviamente lo que debe desear es sacar a Morena de Palacio de Gobierno.

