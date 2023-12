Anilú deshoja la margarita

Columna: Raymundo Jiménez

Diciembre 21, 2023, 07:09 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Diciembre 21, 2023, 07:09 a.m.

El pasado lunes 18, en su cuenta de X, antes Twitter, el periodista Joaquín López Dóriga dio a conocer una lista de ex priistas que estaban por anunciar una "alianza progresista" para apoyar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, de Morena. Entre los seis nombres que publicó figuraba la de la diputada Anilú Ingram, todavía coordinadora de la mini bancada del PRI en el Congreso local de Veracruz.

Al día siguiente, martes 19, los ex militantes del partido tricolor cercanos a políticos cuestionados como los mexiquenses Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y el campechano Alejandro "Alito" Moreno, presentaron públicamente su Alianza Progresista, entre los cuales destacaron el exgobernador oaxaqueño Alejandro Murat, los senadores Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín, y el alcalde de Cuajimalpa y ex aspirante a la jefatura del Gobierno de la CDMX, Adrián Ruvalcaba. Pero la diputada local veracruzana no apareció.

Sin embargo, trascendió que por intermediación del hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán y actual secretario de Organización del CEN del PVEM, Javier Herrera Borunda, con quien recientemente renació una "relación histórica", Anilú se reunió con el equipo de Sheinbaum, junto con el fidelista Jorge Carvallo Delfín, expresidente del CDE del PRI, y Fernando Kuri, ex aspirante a la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional y actual pareja sentimental de la diputada Ingram Vallines, quienes se inconformaron primero por la designación que hizo "Alito" Moreno de Adolfo Ramírez Arana como líder provisional del partido tricolor en Veracruz y luego por la precandidatura al gobierno del estado asignada al diputado federal Pepe Yunes Zorrilla por ser el mejor posicionado en las encuestas internas.

Anteayer y ayer, tanto el precandidato de Morena al Senado, Manuel Huerta, como el dirigente estatal morenista Esteban Ramírez Zepeta le abrieron las puertas del partido obradorista a Anilú, pero hasta la tarde de este miércoles la coordinadora del reducido grupo legislativo del PRI –sólo son tres diputados– no había fijado públicamente aún su postura: si se va o no del partido que le dio trabajo a ella y a su familia en los gobiernos de Miguel Alemán Velasco (1998-2004), Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016), así como en la administración priista del expresidente Enrique Peña Nieto, en la que fue delegada federal de la Sedesol en Veracruz, presidenta de la mesa directiva del Congreso local y diputada federal.

Ramírez Zepeta pidió esperar a que se confirme si se dará la incorporación de la diputada Ingram al movimiento de la Cuarta Transformación, expresando que "todos suman y nadie sobra". Mientras que Huerta, quien la sucedió en la delegación federal que antes era Sedesol y ahora es Secretaría de Bienestar, declaró que a "Anilú Ingran sí (le abro las puertas), yo entiendo que ya anda dejando de creer en ese partido que tanto daño le ha hecho al pueblo".

Pero la legisladora priista sigue sin definirse a pesar de que correligionarias como Irene Aragón Santiago, dirigente estatal del Movimiento Territorial, la han acusado de votar a favor de iniciativas y dictámenes de Morena "por un ligero moche".

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas