Adán Augusto y la continuidad de la 4T en Veracruz

Enero 19, 2023, 07:00 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Enero 19, 2023, 07:00 a.m.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en tierras veracruzanas hace menos de una semana.

El poderoso funcionario federal, encartado como uno de los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, encabezó en el puerto los "Diálogos Ciudadanos: Reforma Electoral y Gobernabilidad en México"; y se reunió con empresarios y con representante de los tres poderes y principalmente con el titular del Ejecutivo.

Es imposible no circunscribir la visita del titular de la Segob en el marco de la sucesión presidencial; a fin de cuentas, Adán Augusto López fue designado por el presidente López Obrador, dijo, para recorrer las 32 entidades del país, a efecto de llevar un mensaje de unidad y promover la reforma político-electoral.

En su visita, en todo momento, el exgobernador de Tabasco estuvo acompañado por el mandatario veracruzano, Cuitláhuac García, para quien no faltaron palabras de elogio. El funcionario federal ponderó en los mejores términos al gobierno estatal: "hoy hay un gobernador talentoso pero sobre todo honesto y comprometido con el pueblo de Veracruz; y en esa tarea Cuitláhuac no está solo porque cuenta no nada más con el cariño de hermanos que le tiene otro ilustre veracruzano como lo es el presidente... sino también cuenta con el apoyo y compromiso del Gobierno de la República".

Las palabras del secretario fueron en inmejorables términos para García Jiménez.

Adán Augusto López decidió iniciar en Veracruz su recorrido por los 32 estados del país; finalmente, se trata de una de las entidades con los mayores padrones electorales. En el puerto, el aspirante a suceder a López Obrador se refirió a la importancia de la continuidad en el rumbo del país y del estado, para "consolidar la transformación".

En cuanto al gobernador Cuitláhuac García, es evidente su disposición por recibir y establecer un diálogo con los precandidatos morenistas a la Presidencia; hace menos de una semana estuvo muy a gusto con Adán Augusto y antes había hecho lo propio con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Un día después de recibir al secretario de Gobernación, por cierto, García Jiménez expuso su disposición por recibir y acompañar de forma imparcial a todos los aspirantes de Morena a la Presidencia: "Aquí en Veracruz son siempre bienvenidos Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard".

Por otro lado, hay que recordar que el ejecutivo veracruzano encabeza un grupo que no sólo gobierna la entidad, sino que tiene el control político de la misma: en las elecciones de 2021, por ejemplo, Morena literalmente aplastó a la oposición en Veracruz, que sólo logró victorias en dos distritos electorales.

Ese grupo, al que pertenecen personajes como Zenyazen Escobar García, Juan Javier Gómez Cazarín, José Luis Lima Franco y Eric Cisneros Burgos, ha demostrado su capacidad a la hora de ganar elecciones; tanto, como el PRI en las épocas del "carro completo".

En ese contexto, la duda es quién de entre ellos representa en Veracruz la continuidad a la que se refirió el secretario de Gobernación.

@luisromero85

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas