A la One, Two, Three…

Víctor Kidnie trae vuelto loco a Víctor Hernández Colunga

Resulta que el retorno de Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, a los escenarios del sindicalismo y postularse como candidato en esta elección para la dirigencia local de la sección 47 en Ciudad del Carmen, Campeche; puso como loco y desquiciado a Víctor Hernández Colunga, quien se veía disfrutando otros años más rapiña en esas oficinas del sindicato, a pesar de todas las artimañas que ha empleado para descarrilar a Kidnie de la Cruz, lo único que ha logrado es que se fortalezca su campaña y que los trabajadores le den su apoyo.

Víctor Hernández Colunga, pensó que la tenía papita en esta elección y que no tendría rival para su desconocido candidato, los trabajadores argumentan que no saben quién es y no lo conocen, lo único que saben que, de llegar a ganar el gris susodicho, será mangoneado por Colunga, un títere para realizar sus oscuras maniobras dentro del sindicato, igual como está haciendo quien ahorita ocupando la silla de secretario general de la 47; la misma gata, solo revolcada; este equipo ha hecho muchas promesas desde su feudo, los trabajadores saben perfectamente que son puras mentiras que no van a cumplir. Por cierto, faltan unos días para que se cumpla un año de haber sido aprehendido y encarcelado por el delito de fraude, ‘raterías’ en contra del mismo gremio petrolero de Víctor Hernández Colunga; qué descaro que todavía con esos antecedentes Ricardo Aldana lo siga manteniendo dentro del sindicato, son tal, para cual. Hay que informar que todavía está vigente su delito a pesar de los miles de pesos que a soltado para seguir postergando que sea enjuiciado por sus tranzas.

Los trabajadores petroleros de la 47, necesitan de un líder que defienda sus derechos y que de la cara por ellos, ya que ni zapatos, ropas entre otra prestaciones que no tienen; el líder que hoy tienen es un agachón y están metido bajo las faldas y ser servil a las imposiciones de Ricardo Aldana, quien ha hundido al gremio petrolero y lo mantiene en la ruina total; el fraudulento Víctor Hernández Colunga, no quiere aflojar el hueso, para no afrontar la ley en sus actos de pillerías cometidos en su mandato, Los petroleros sindicalizados saben que no deben confiar en una persona que les mintió y mordió la mano; ‘quien te traiciona una vez, lo hará siempre porque esa es su naturaleza y Colunga no tiene remedio.

Colunga, ha engañado durante todo su reinado a los trabajadores y decimos que es él, porque quien se sienta en la silla como secretario general es un títere que solo está de parapeto obedeciendo las órdenes de este defraudador ‘ratatouille’; la clase petrolera de la sección 47, ha sentido en carne propia las carencias que los ha llevado Colunga quien solo ha buscado su propia conveniencia, vendiendo como carne de cañón los derechos de los sindicalizados, este tipo les robó, en sus propias narices ¿Cómo es posible que siga en ese gremio?. Los trabajadores durante toda su gestión no han recibido ninguna prestación y mucho menos algún bienestar para ellos y sus familias, todo ha sido miseria. Mientras Colunga en sus oficinas pasándose de lanza y siendo soberbio con los trabajadores, quienes se quejan de que no los recibe en sus oficinas, les dan el portazo en la cara. Claro que ahorita como son elecciones y quiere que su gallo gane, ahí sí anda de muy amigable y zalamero, con sonrisa a flor de piel, con sus abrazos y apapachos, sacando su lado esplendido, llenando de regalitos a quienes se cruzan en su camino, inventando entregas de miserias en sus oficinas, cuando él se llevó los pesos, vaya desfachatez, la única recomendación es que aprovechen todo lo que les den, porque lo dadivoso no le va a duras mucho tiempo, solo hasta que pase la elección este 15 de julio.

A Víctor Colunga, la llegada de su tocayo Víctor Kidnie, a jugar la dirigencia de la sección 47, lo sacó de su zona de confort porque pensó que Kidnie estaba desarticulado, que no representaría ningún problema para él, muerto políticamente y nadie le haría sombra y sería fácil perpetuarse en el poder. Pero vaya sorpresa que se llevó, su mundo de caramelo se le vino abajo porque gane o pierda Víctor Kidnie, volverá por la puerta grande a la comisión que dejo pendiente en el sindicato.

El día que se inscribió la planilla guinda de Kidnie, según espectadores, el miedo atrapo a Víctor Colunga y blindó con policías el sindicato, todo estaba preparado para hacer escándalo y sus esbirros inmediatamente lanzaron el rumor que había habido balazos, una vez montada la pantomima agarraron a gente inocente que no traían encima, pero ni un palillo, le dieron una vuelta en la patrulla y los dejaron libres, todo fue una treta de Colunga para hacer polémica. Lo único que sí pasó es que a Víctor Hernández Colunga, ver a Kidnie le provocó muchos nervios y le dieron retorcijones y por lo tanto en pocos minutos le salieron fuertes estruendos de sus flatulencias que parecía que provenían de alguna arma de fuego, provocando que se alarmara la policía ubicada en el lugar; cuentan que rápidamente por su estado inconveniente mando a uno de sus subordinado para que fuera a la farmacia a comprarle Pepto-Bismol, para aplacar su incontrolable intestino, que no dejaba de hacer fuertes ruido, alarmando a los presentes.

En la sección 47, son varias planillas que se inscribieron para la dirigencia local, pero la mayoría de los ojos están puestos en cómo terminará la cosa entre Kidnie y Colunga, quien este último su torpeza, sólo ha hecho que se fortalezca más el camino y el apoyo de los trabajadores para Kidnie. Pero finalmente los que tienen el sartén en la mano y van a decidir quién será su nuevo líder, son los trabajadores petroleros y de ellos depende quien va a ganar esta elección, toda esta incertidumbre se va a conocer el lunes 15 de julio, cuando se cierren las casillas.