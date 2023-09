A la One, Two, Three...

One.- Cuitláhuac García Jiménez, le pone sal a la herida de los nanchitecos con sus declaraciones de que ´Va el Relleno Sanitario´, el mandatario aunque dice que van a dialogar, informar a los ciudadanos, dirán toda la verdad y jura, perjura que no perjudicará a la gente porque el terreno queda lejos, será un lugar paradisiaco con olor a rosas (seguramente). Se informa al Gobernador que el terreno de los Ávalos donde se realiza el Relleno Sanitario se encuentra a 500 metros de escuelas y casas.

La verdad es que dejaron crecer el problema porque el Gobierno del Estado, SEMARNAT, SEDEMA, nunca les importó informar a los ciudadanos en qué consiste el Relleno Sanitario, dieron por hecho que todo estaba planchado y por eso no hicieron ningún foro y sospechosamente todos los trabajo se han hecho con sigilo, hasta la fecha ningún funcionario estatal o federal ha dado la cara a la población, mejor optaron dejársela caer a los nanchitecos, que se revelaron ante la imposición.

La protesta de más de 8 mil personas aun insiste el Gobernador que es político, todo mundo sabe que no es así, Doña Lulú Palma, es la primera que levantó la voz en sus redes sociales en contra del Relleno Sanitario y convocó a la población a unirse, seguida por Irving Gómez, entre otras personas de la sociedad civil; Irving y Lulú, sí han tenido diferencias con la alcaldesa Esmeralda Mora, quien los demandó y la justicia al final les dio la razón. Después de las desafortunadas declaraciones del Gobernador los manifestantes aseguran no sentirse intimidados por Cuitláhuac García y seguirán en la lucha para que no les impongan el basurero regional en Nanchital.

Esmeralda enterrada carrera política

Two.- La alcaldesa Esmeralda Mora, muy tarde reaccionó con su postura ante el problema del Relleno Sanitario Regional y solo le queda de dos sopas, renuncia o defiende al pueblo de Nanchital sin simulación, con este problema quedan al descubierto el síndico Félix Oloarte, los regidores Elvis Ventura, Rosa Alemán, Virginia Bartolo, agazapados sin tomar una postura firme con el pueblo, lo bueno que mostraron el cobre y sus carreras políticas están más que enterradas, adiós Elvis Ventura y sus aspiraciones a la presidencia.

El pueblo le había perdonado varias ofensas a la alcaldesa, el agravio de contratar gente de fuera que dejó sin chamba a nanchitecos, borrar el mural donde se contaba la historia de municipio libre de Nanchital, el ser déspota y no recibir a la gente, el poco sentido político cuando denunció a periodistas y Lulú Palma y Irving Gómez Alarcón, hacer jardineras frente al mercado y una rampa para ganado que solo obstruye la vialidad, todo con el fin de que los vendedores no se volvieran a instalar en esa acera, error, tras error y el pueblo aguantando sus burradas, hasta que los vendió como carne de cañón con el Relleno Sanitario.

Algo que debe de saber Esmeralda Mora y su familia que por lo menos en Nanchital están más que quemados, sepultadas sus aspiraciones políticas, se les acabó el veinte, su hija Carla a quien candidateaban para la presidencia no gana ni para reina de la canícula, manchadas y señaladas de por vida.

Vecinos de Playa Sol no aguantan la peste

Three.- CMAS no atiende sus reportes; vecinos de los apartamentos que se encuentran en Playa Sol, modulo B y C de Juventino Rosas 3006 y 3008 entre Bernardo Simonín, Justo Sierra, piden a la directora de Comisión de Agua Potable Hildeliza Díaz Calafell, que les hagan caso y mande a desazolvar los drenajes que están colapsados de aguas negras representando un foco de infección para los que habitan ese complejo de departamentos, el servicio esta pagado y viene en sus recibos.

Los quejosos mencionan que perdieron la cuenta de cuantos reportes han hecho a la CMAS y hasta ahorita nadie ha ido a resolver el problema, que fueron hasta las oficinas de Hildeliza y no los quiso atender que, porque estaba muy ocupada la persona que los atendió les comento que la directora no atiende a nadie se la pasa calentando la silla, ojalá que hagan caso y resuelvan rápido esta pestilencia que tienen estas personas en Playa Sol, no se vale que les cobren y no hagan su chamba. Hay agregar que por ser omisa en su cargo Doña Hildeliza está abriendo un boquete más para quien la metió en el cargo, la manifestación de la gente de Punta de Caracol el pasado domingo solo demostró el hartazgo que existe a que no les resuelvan sus problemas; basta de tener personas ineptas en los puestos claves de servicio a la población, el alcalde es hora que aplique el manual quien no de resultados, tan fácil como mandarlos por un tubo.

