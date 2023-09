A la One, Two, Three...

One.- Norma Rocío Nahle García, es quien será la candidata de MORENA a la gubernatura de Veracruz, es un secreto a voces que todos los demás posibles tiradores son pájaros en el alambre, rumores gestados del fuego amigo de los mismos morenistas con el fin de calentar la atmósfera y ver si es cola y pega para amarrar futuras candidaturas. Todas las señales y encuestas son claras y Nahle García no tiene rival en su partido político y ha demostrado con la construcción de la refinería Olmeca en Dos bocas Paraíso Tabasco, que tiene capacidad para gobernar un gran estado como es Veracruz.

En Veracruz es hora que gobierne una mujer, para desgracia de los veracruzanos los hombres que han gobernado el estado salieron bastante malos, coludos, rabones y buenos para la simulación y hacerse pato, este gobierno actual no se quedó atrás y para muchos es la gran decepción porque esperaban más del actual mandatario, es una lástima que Cuitláhuac García se la haya llevado en su reinado nadando de a muertito, se olvidó de la seguridad, obras, ser agradecido y demostrarlo con el pueblo que lo eligió, eso sí el veracruzano recibió circo, maroma, festivales y otras inventadas de su gobierno.

Nahle García, ante el panorama actual sabe que no la tiene tan fácil y que tendrá que meterle caña y trabajar duro. Para fortuna de ella, todavía cuenta con la confianza de la gente, por eso no es casualidad que siga arriba en las encuestas con porcentajes inalcanzables para sus posibles adversarios de otros partidos.

Amado Cruz Malpica arranca obra

Two.- Por fin esta administración del alcalde Amado Cruz Malpica, anunció el pasado domingo con bombos y platillos la remodelación de la primera etapa del malecón, una obra que costará 40 millones de pesos y que se hará en tres partes, primero de Carranza a Bravo, después de Bravo a Pedro Moreno y de Pedro Moreno a Independencia. Esperamos que la magna obra con diseños nunca vistos y que será la insignia del gobierno de Amado Cruz Malpica esté mejor planeada que las fallidas terrazas que se construyeron en el pasado gobierno donde sirvieron para dos cosas, nada, nada, nada, millones de pesos enterrados en la arena, en su momento fue buena idea para solucionar el problema del arenal en la avenida del malecón, la cuestión es que nunca se les dio mantenimiento y hoy son historia.

El diseño arquitectónico que se van a aventar en el malecón según lo que dijo el Alcalde va a ser muy parecido a las olas del mar y el concreto será en tono gris para que se unifique con la arena del mar, tendrá ciclovía, rampas y mucha seguridad para el paseo de los peatones, 200 metros de muro de contención, nuevas luminarias, sembrarán árboles para que la gente se resguarde de los rayos del sol.

Muy bien por la próxima obra de Don Amado Cruz Malpica, ojalá no se olvide que la mayoría de las calles de la ciudad siguen rotas, llenas de baches, escombros por donde quiera, socavones y de una buena vez le pida a Ramona Patricia Islas Sister, directora de Obras Públicas que se vea su mano y trabajo en Coatzacoalcos, que no siga la misma línea de Arturo Delgadillo quien se echó a la hamaca, ah pero no dejó de cobrar ninguna quincena; la ingeniero civil que le eche ganitas al puerto y ponga a su gente a trabajar, basta de los calienta sillas de esta administración .

Esmeralda Mora si sabía del basurero

Three.- Con el anuncio del presidente en la mañanera que Nanchital es el elegido para el Relleno Sanitario, se le cae la máscara a la alcaldesa Esmeralda Mora con los ciudadanos y salió el peine que ella y su Cabildo si sabían que el basurero será el tiradero de todos los demás municipios.

Esmeralda Mora, junto con miembros de su cabildo en varias ocasiones se reunieron con gente de María Luisa Albores y con la propia secretaria de Medio Ambiente lo que indica que, por supuesto sabía que en Nanchital se ubicaría el basurero, la alcaldesa de Minatitlán Carmen Medel, por eso declaró el cierre de Las Matas y señaló a sus vecinos de ser los afortunados de recibir las miles de toneladas de basura que generan los otros municipios.

La noticia causó escándalo, tremendo revuelo y enojo entre los nanchitecos a quienes les cayó como balde de agua fría la noticia del mandatario y la respuesta no se hizo esperar y tomaron las redes sociales para defender, repudiar a su alcaldesa Esmeralda Mora y Cabildo, quienes no tienen ni para donde hacerse, quedaron exhibidos que ellos sí aprobaron el Relleno Regional Sanitario. Este miércoles la ciudadanía se está organizando para hacerle saber a AMLO que el pueblo no está de acuerdo en ser el basurero de los demás municipios y de no ser escuchados lucharán por la vía pacífica para defender al municipio de Nanchital. anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

