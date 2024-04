Ya salió el peine y porque urge fuero a Miguel Ángel Yunes

One.- Muchos ciudadanos se preguntaban ¿Por qué Miguel Ángel Yunes Linares, aceptó ser suplente de su vástago, después de haber sido gobernador de Veracruz? la respuesta la acaba de sacar a la luz pública el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, quien confirmó el desvío de más de mil millones de pesos, durante su reinado 2016-2018, por esa millonada que supuestamente se clavó Yunes Linares, le urge tener FUERO.

Don Manuel Huerta confirmó el daño patrimonial que hizo Miguel Ángel Yunes Linares, en sus dos años de gobierno y además señaló que todo está bien documentado y tendrán que aclarar él y sus exfuncionarios donde quedaron los millones de pesos que supuestamente se invertirían en las cámaras de vigilancia a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Tribunal de Justicia determinó que, sí hay daño patrimonial, o sea robo, saqueo, rapiña, uña gato, a las arcas veracruzanas del monarca choleño.

Manuel Huerta, candidato al senado de la República por MORENA es un hombre que está bien informado y ha seguido muy de cerca todos los pasos de rapiña de los que durante años han dejado huella el ‘Clan Yunes’. Don Manuel dice que el Tribunal de Justicia da un paso muy importante para que Miguel Ángel Yunes Linares pague a los veracruzanos todo el dinero que se robó cuando fue gobernador y como decía el difunto Raúl Velasco ‘Aun hay más’, porque la Auditoría Superior de la Federación, en unos días va a dar a conocer otra transa de Miguel Ángel Yunes Linares y sus funcionarios rateros quienes hasta el momento se sabe que se clavaron 350 millones de pesos cuando reinaron en Veracruz.

Huerta Ladrón de Guevara, puntualizó, que él fue tajante e insistente con los ex funcionarios del periodo yunistas, para que todos estos transas devolvieran 694 millones de pesos que se clavaron del inservible sistema de vigilancia, que por cierto nunca funcionó. Por lo pronto, hasta ahorita son más de mil millones de pesos que tienen que devolver. Lo declarado por Huerta y la seguridad con que lo manifiesta, da la certeza que la cosa va muy en serio y por lo pronto fueron notificados el exsecretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marié, Juan Carlos Saldaña, Guillermo Moreno, Cuauhtémoc Santos, para que aclaren quien se clavó la millonada. Según lo dicho por Huerta la cola que trae Miguel Ángel Yunes Linares, es bastante larga y todavía falta que se esclarezca el desvío de más de mil millones de pesos de la cárcel que se estaba construyendo en Papantla, Veracruz, donde se dice que todo fue simulación en complicidad con el ex presidente Felipe Calderón, por eso tanta desesperación de Miguel Ángel y su ‘Clan’ quienes están haciendo y lanzando todo un arsenal de mentiras y lodo para que la gente les crea y ganar para llegar a refugiarse al Senado, ellos saben que tienen perdida la gubernatura, que a pesar de todas las mentiras y calumnias en contra de la señora o sea Rocío Nahle, no la han podido mover de la preferencia del electorado en el estado. La única verdad de toda esta trama es que ‘Los Yunes’ necesitan ‘fuero’ para estar a salvo seis años más, tiempo para que la ciudadanía olvide lo que supuestamente se robaron, el Senado es su salvoconducto para no devolver un solo centavo de la rapiña que hicieron a las arcas veracruzanas, según hasta ahorita su desaseo son dos mil millones de pesos. Esa es su real preocupación, regresar lo peinado, ahí sí, su ‘Casa Pierde’; Yunes Linares, esas son sus ansias de ganar para conseguir la inmunidad absoluta.

Manuel Huerta, llama a la Fiscalía General de la República (FGR), donde está sentado Alejandro Gertz Manero, acelerar la integración de la investigación pendiente de los Yunes en la famosa carpeta azul, para que se haga justicia a los mexicanos contra quienes saquearon a Veracruz y al ISSSTE, ayuntamiento y las arcas en estatales. En una de las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que invitaría a Gertz Manero, para que expusiera como van las investigaciones de Miguel Ángel Yunes Linares. Lo que quiere decir que uno de estos días veremos detrás del pódium al fiscal general, hablando o excusando a quien dicen es su ‘chuper amigo’ Yunes Linares.

Rocío Nahle, manda un mensaje a la opinión pública

Two.- Rocío Nahle García, el pasado sábado, ante la embestida de sus adversarios quienes no han parado de lanzarle calumnias y mentiras de su persona, publicó una carta en sus redes sociales.

Donde da a conocer que derivado de su participación en la contienda electoral rumbo a la gubernatura de Veracruz, se ha desatado una guerra sucia mediática y difamatoria hacia su persona y que sus adversarios han movido a medios y columnistas para manejar el mismo libreto que el Clan Yunes, les manda a seguir.

Nahle García, menciona en su escrito que tiene más de 10 años presentando su declaración patrimonial ante la SFP y que es pública toda su información e ingresos y están avaladas sus percepciones y deducciones por el SAT.

Dice que hace más de 25 años tiene una casa que construyó en Coatzacoalcos y que cuando sus hijas hace 15 años se fueron a estudiar a Monterrey, con esfuerzo compró un departamento con un crédito hipotecario y al morir su madre le dejó la casa familiar donde ella vivía.

Aclaró que no tiene casa, ni propiedades en la Ciudad de México, Cancún, ni en el extranjero o cualquier otro lugar que se le ocurra al titiritero Yunes. La casa donde vive en el Dorado es rentada y tiene su contrato vigente y al corriente de pago, rentó un departamento en la México hace 9 años. Rocío Nahle, termina su misiva diciendo “soy una mujer fuerte, congruente y de firmes convicciones, situación que todavía a varios incomoda. Seguiré trabajando por esta trasformación que se lleva a cabo en nuestro país y sobre todo para mejorar el bienestar de mi querido Veracruz”. Finalizó Nahle García.

Desde que salió a la luz el audio que circuló el pasado viernes de Miguel Ángel Yunes Linares, Pepe Yunes candidato del PRIAN y su achichincle Filiberto Vargas, quedó al descubierto que Yunes Linares, es quien coordina y maneja la campaña sucia en contra de Rocío Nahle, los otros antes mencionados son simples títeres. La encuerada del audio sirvió para escuchar el grado de preocupación y desesperación que tiene Miguel Ángel Yunes Linares, por agarrar fuero, porque la soga de la justicia la tiene casi en el cuello, el choleño quien es viejo lobo de mar, sabe perfectamente que el candidato del PRIAN no va a ganar y por eso la embestida contra la candidata de Morena no va a parar hasta que pase la elección, van a seguir sacando calumnias y mentiras a ver cuál les pega, porque a esta bola de corruptos no les conviene que gane Rocío la gubernatura, la Nahle, es una mujer congruente y tiene muchos pantalones, no va tener consideraciones con nadie y mucho menos se va a prestar a negociar con el ‘Demonio Azul’. Con ella, no hay, ni perdón, ni olvido.

Tiempo de zopilotes en Coatzacoalcos

Three.- En Coatzacoalcos, esta cañón el tiempo de zopilotes, ahí se puede ver como algunos políticos en decadencia andan según ellos en las colonias promoviendo y haciendo promesas a nombre del candidato del PRIAN a la gubernatura, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gente está muy politizada y a estas alturas ya no los duermen con la sabana del muerto y conocen como operan todos estos politiqueros a quienes no volverán a ver hasta que haya otra elección.

Alberto Mijangos, con el candidato del PRIAN quiere tomar como su décimo aire político, según los informantes que nos dan este reporte dicen que ahora que regresó al tricolor donde se hizo y disfrutó de varios huesitos con carnita dentro del PRI y que cuando se hundió el barco fue uno de los primeros en saltar, igual que Joaquín Caballero y se fueron a rendirle pleitesía a los de Morena. Mijangos siguió el manual y se metió hasta el tuétano con los morenos y eso le valió que al ganar la presidencia Carranza, le dieron el cargo de Gobernación, donde dejó muy mal precedente, lo despidieron y salió por la puerta de atrás. Al estar en la banca, se fue a probar suerte al partido de Dante Delgado, MC, a quien dicen le prometió las carretadas de votos porque según él era muy popular en las colonias, sacó muy pobre votación que hasta la fecha lo desecharon los naranjas. Amado Cruz ganó de calle la elección y su hija no ligó la regiduría, le quedó al Lucho, quien ha sido gris, como una tormenta en un frente frío.

Según versiones de las personas con las que se ha reunido en sus casas Mijangos, éste les tira el choro mareador, resalta los atributos del desangelado candidato del PRIAN Pepe Yunes y ante tanto descaro y desfachatez la gente manifiesta lo siguiente “Este Mijangos ha de pensar que no recordamos que cuando no le convino se fue del partido, es un camaleón de la política, ha saltado de partido en partido, Pepe Yunes, en todos los años de diputado federal votó en contra de los programas sociales, mucha gente cobramos estos apoyos que nos da el presidente López Obrador y tenemos otros datos”. Guardamos el anonimato de quienes externaron su opinión, solo les ponemos reafirmar que es tiempo de zopilotes y ellos tienen en su mano votar por lo que más les convenga.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas