Se destapa la cloaca del Clan Yunes contra Rocío Nahle

Audio del Titiritero mayor Miguel Ángel Yunes Linares, revela como está manejando la campaña de su títere Pepe Yunes, candidato del PRIAN y muestran toda su desesperación porque las encuestas dan 30 puntos de ventajas a la candidata de Morena a la gubernatura Rocío Nahle García; el Clan de los Yunes reconocen abiertamente que Nahle García, les lleva por mucho la delantera, esta platica se dio antes de que el títere de Pepe Yunes, se fuera hacer su circo a los medios nacionales. No es sorpresa la manera de operar de los ´Yunes´ siempre han manejado todas sus campañas a base de intriga, escándalos contra sus adversarios, la calumnia es su única estrategia a seguir cuando han sido candidatos, cero propuesta, esas brillan por su ausencia.

El audio que está circulando en las redes sociales se puede confirmar como Miguel Ángel Yunes, es la mente maquiavélica que están atrás de los ataques del Castagné en contra de Rocío Nahle y su familia; también Yunes Linares pide a encuestadoras que maquille las encuestas a favor de Pepe Yunes, para que la gente crea que van arriba. En esa conversación es clara la voz de Miguel Ángel, s Pepe Yunes y un tal Filiberto, orquestador de las entrevistas que dio el desangelado candidato del PRIAN en México.

El tal Filiberto, aparto espacios en Televisa, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, ahí mismo se escucha la voz clara y precisa de la orden que esta dando Miguel Ángel Yunes Linares a Pepe Yunes "A más tardar el martes se está yendo Pepe para México". A lo que le contesto el Filiberto "ya me puse de acuerdo con radio Fórmula, va ser en vivo". La cosa era hacer el argüende y escándalo a lo grande en todos los medios nacionales, en ese intercambio de estrategias lodosas del ´Clan Yunes´ se destapo toda la cloaca orquestada en contra de la candidata de Morena Rocío Nahle.

Pepe Yunes le dice a su titiritero Miguel Ángel Yunes "La idea es ahorita aprovechar lo de Castagné, eso es lo que vamos a llevar a las entrevistas, seguramente me van a querer increpar con el tema de las encuestas, sobre todo Ciro, pero creo que por el momento con lo de Castagné le damos la vuelta" Miguel Ángel "Absolutamente, mira mañana me comunico con Castagné, ya tenemos más cosas y antes de lo de México te lo hacemos llegar y que Filiberto mueva columnas, ya sabes y que también saquen boletines para seguirle dando calor a este tema, no podemos aflojar con esto que es lo que tenemos fuerte de momento, ahorita que salgas a nivel nacional va a ser contundente y nos va a ayudar mucho y de los casi 30 puntos que nos llevan vamos a rebatarles unos cuantos, voy hablar con este canijo, Carlos de Macías para que me haga unas encuestas y las maquillen y que de la percepción de que estamos subiendo". Astuto el Yunes, por eso le apodan ´El demonio azul´.

El títere de Pepe Yunes, responde "Si Miguel, yo estoy en este entendido que hay que apostarle a todo para alcanzarlo, claro , claro, lo que se tenga que hacer lo hacemos y no vamos a dejar que esta señora llegue" responde Miguel Ángel Yunes "Eso de estar en la banca otros seis años no nos conviene a nadie la casa pierde, pues me da gusto que este todo listo te estoy mandando pronto otras cosas que sacara Castagné y le damos con todos con esto, todo esto de Castagné sabes que hay que hacerlo y verse creíble, por eso no fluye tan rápido , pero vamos bien Pepe, te llamo a tu regreso éxito".

'Se les borro la sonrisa' como dijera la canción a el ´Clan de los Yunes´, al salir a flote el audio de sus trastadas; estos sinvergüenzas vividores del erario público, todo lo boqueado salido de su ronco pecho y su gran preocupación es quedarse nuevamente en la banca seis años, sin saquear las arcas, por lo visto y escuchado les vale un cacahuate el pueblo veracruzano, el vejete del Miguel Ángel, diciendo que la casa pierde, que poca, con todos los millones de pesos y dólares que se a clavado en su reinado, que descarado, este infeliz toda su fortuna la ha hecho fregando en todos los cargos políticos que ha tenido, no se cansan de robar, no tienen llenadera, esta gentuza no merecen la confianza que el pueblo veracruzanos les ha dado durante más de 40 años, si señores tos los de apellido Yunes llevan todos esos años viviendo del erario publico, Miguel Ángel, sus hijos, José Yunes Zorrilla, Héctor Yunes Landa y su hija, todos estos merecen que en Veracruz los ciudadanos los manden a todos por un tubo y directito a la fregada, para que dé una vez se vayan al caño de la historia y al titiritero mayor es hora que lo refundan en la cárcel.

El desangelado del Pepe Yunes, ahorita sale que está dispuesto a todo para ganar esta elección, el ya no caballero de la política, por aquello de su doble vida, se envalentono y le entro con todo a la calumnia, las mentiras, pretendiendo bajar a Rocío Nahle, quien trae la preferencia del voto en Veracruz. A Pepe Yunes, se le olvida un gran detalle que es candidato del PRI-PRIAN el partido más corrupto de la historia de este país y que nadie en su sano juicio quiere que los rateros regresen a gobernar. Asco dan los del Clan Yunes, se quieren seguir perpetuando a base de falsedades, atropellos, violencia de género en contra de la candidata de Morena y todo porque no quieres banquear otros 6 años más, por cierto, lo de la Parroquia super planeado por Miguel Ángel y su cachorro Chiquiyunes. El teatro se les cayó y con el audio mostraron su verdadero interés que traen con sus candidaturas; seguir saqueando y robándole al pueblo veracruzano.

