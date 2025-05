Rogelio Marín millonario con promesas de pago de fideicomisos

Al pseudo abogado Rogelio Marín Morales, ninguna autoridad le ha parado su negocio millonario que ha hecho con los trabajadores petroleros jubilados, liquidados y viudas de Pemex, con eso del pronto pago de fideicomisos. Este vividor encontró una minita de oro que desde hace más de cuatro años sigue sangrando y con el petate del muerto ha mantenido cautivas a las personas con la promesa que pronto el Gobierno Federal les va a depositar la lana en sus cuentas bancarias.

El difunto dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Joaquín Hernández Galicia ´La Quina´, fue quien manejó todos estos fideicomisos que se encuentran en varios bancos y según quienes conocen bien el asunto dejó varios candados a manera de protección para que no fuera fácil disponer de esa millonada. Rogelio Marín Morales, tomó la bandera de salvador lo que le ha redituado millones de pesos cambiando su estatus económico; mientras los petroleros no han visto un solo centavo reflejado en sus cuentas; pero Marín se sigue moviendo en las aguas turbias del engaño y sostiene a través de sus voceros y audios que se reúne a cada rato con la crema y nata del Gobierno Federal y que es uña y mugre de funcionarios del SAT, jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes supuestamente confirman que pronto se verá reflejado el pago de todos los incautos extrabajadores de la empresa de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Rogelio Marín y cómplices que operan desde oficinas en varios puntos del país han encontrado un gran botín con eso de los fideicomisos, donde más de 15 mil trabajadores jubilados y liquidados de Pemex de Coatzacoalcos, Minatitlán y Tabasco, han caído y desembolsado cada uno un pago inicial por inscripción de 3 mil setecientos pesos, tan solo en la zona sur este pseudo abogado tranquilamente y sin despeinarse se ha metido a sus arcas más de 50 millones de pesos, manteniendo la misma mentira que ya pronto les va a caer en sus cuentas el billete, fecha que no llega, la cosa que el señor Marín Morales lo único que si ha hecho bien es salir de jodido y engrosar su patrimonio, según los que conocen de cerca su historia dicen que acaba de comprar en Villahermosa, Tabasco, tremenda residencia en un exclusivo fraccionamiento donde viven los ´puros ricardos´ y todo ese glamour que se está dando es a costilla del esfuerzo de la gente que todavía cree que les van a pagar los fideicomisos.

Uno de los máximos operadores de Marín en Coatzacoalcos es Juan Manuel Maciel, quien actualmente está jubilado de Pemex, laboró en el Complejo Morelos, esta persona es el encargado de manejar el negocio de la recaudación del billete en Coatza, normalmente en sus reuniones informa a la gente la supuesta situación de los pagos y de paso les reproduce audios que envía su patrón Rogelio Marín, mencionando que está en juntas con el mero mero de Hacienda en México su amiguísimo y que en la semana les van a depositar el dinero y se verá reflejado en sus cuentas, este guión se los ha dicho a todos estos incautos petroleros desde hace más de 4 años y hasta la fecha no han visto un solo peso, solo les han sacado el billete.

Versiones de afectados a quienes guardamos en anonimato y se dieron cuenta de la gran estafa que les han hecho, mencionan que Juan Manuel Maciel, cuando recién empezaba el movimiento llegó pidiéndoles ayuda para pagar boletas de empeño que tenía vencidas y hoy el señor está rico, remodeló su casa, su esposa trae chofer para llevar a sus hijos a la escuela y cada uno trae su carro nuevo de paquete y todo se lo debe a la labia que tiene para hablar en el micrófono y seguir el adoctrinamiento para sacarles dinero a las personas que mantienen la esperanza que estos vivales les van a cumplir la promesa del pago de los fideicomisos. En la pasada junta Rogelio Marín, a través de Juan Manuel Maciel, envió el siguiente mensaje: "Ya se enteraron todos que ya se emitieron mensajes. Yo nunca había emitido un mensaje personal, esta semana, a principio de semana tuvimos una reunión de puras cabezas de grupos, hay diferentes grupos en Minatitlán, hay varios grupos que apoyan con su gente a las oficinas, Coatzacoalcos no tiene grupos, Comalcalco, Paraíso, Ciudad del Carmen, Salamanca, Tampico, (en el fondo un grito que dice ´eso ya no los has dicho´) Señores ya dieron informes y ya mandamos y los mensajes que yo emití es una solicitud y una orden que nos dio el licenciado a todas las personas que asistimos a esa reunión, hicimos videollamadas a toda la república para anunciarles que de esa nueva información que ya está a punto de aterrizar el pago, a los que no les llegó mensaje, a partir del día 7 empiezan a caer las transferencias, esa es la orden que tenemos del licenciado, a partir del día 9 empezamos a llamar a las personas que van por cheques, ya tengo yo la lista de las personas que son , esos dos puntos son los más importantes". Y así el choro mareador que tira Maciel para seguir sacando dinero, al final el objetivo principal es seguir sacándole a la gente el dinero y se pongan al corriente en sus cuotas.

Jubilados petroleros piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, que se investigue a fondo al abogado Rogelio Marín y a todos los que estén involucrados en este supuesto fraude con los fideicomisos. Al gobierno de México y a los encargados del SAT, se les informa que estas personas circulan oficios con sellos y logotipos de esas dependencias donde confirman los supuestos pagos autorizados y se presume que son formatos falsos utilizados para continuar con la gran estafa. En el sitio de Diario del Istmo, se anexa video y oficios supuestamente del Gobierno Federal.