Luisa María Alcalde, "Al Tío" se le respeta en Veracruz

*Un hasta luego al cielo a nuestra amiga Cecilia Bocanegra, gran comunicadora de la zona sur del Estado. ¡Amén!

*Nuestra solidaridad como Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz (Amecope-Veracruz) a los compañeros periodistas de todo el estado, ya que en estos tiempos desempeñar este oficio, es difícil por tanta inseguridad que existe. Les pedimos a las autoridades federales, estatales y municipales poner atención a los compañeros comunicadores.

*Felicito a los líderes del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV), a su secretario general el Prof. Ramón Domínguez Polo, y al presidente del Consejo General del SMV, Prof. Luis Alonso Polo Villalobos, ya que una vez más celebraron a sus maestros socios del sindicato por el día del maestro, así como a las madres y a los administrativos; eso dice mucho de los líderes quienes siempre están atentos a sus agremiados del Estado. ¡Enhorabuena!

La semana pasada anduvo de gira por Veracruz (Orizaba), la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que cada que viene solo da problemas a Morena-Veracruz. Ahora se atrevió a criticar al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, diciendo que todo lo que huele "al Tío es tufo". Que me disculpe la modelo de camión, pero para hablar de Fidel Herrera debe primero tener la boca limpia, ser veracruzana y, segundo, conocer perfectamente la trayectoria del tío. La modelito de gasolineras no le llega ni a los talones. Ella tuvo la oportunidad de ser (secretaria del trabajo y de gobernación) con el Peje, donde por cierto está trabajando toda su familia: mamá , papá y hermanas, y pasó de noche sin pena ni gloria, a pesar de que su papi hacia los negocios por ella. Ahora que es la líder nacional de Morena, todo mundo sabe que quien manda en ese instituto político, es Andrés Manuel López (Andy), por lo que Luisa María debe primero saber que a los muertos se les respeta; segundo, quisiera ser una mínima parte de lo que fue el exgobernador de Veracruz, un caballero, un parlamentario de primera y políticamente un maestro de muchas generaciones, pero además se le olvidó a la modelo de camión que sus aliados en Morena, son los del partido Verde donde Javier Herrera Borunda es el secretario de organización del Comité Nacional, y que Edgar Herrera Lendechy es el delegado nacional encargado del Comité Estatal del Verde en Veracruz, y ellos son dos familiares directo de Fidel Herrera (hijo y sobrino) por lo que debió mantener su boquita calladita antes de meter en problema a la gobernadora Rocío Nahle, quien en días pasado se ganó los aplausos de los veracruzanos, al conservar la cordura y respeto ante el fallecimiento de un exgobernador veracruzano; así que la gobernadora debe decirle a la modelo de camión: si vienes a Veracruz, "no me ayudes comadre". Con comentario agrios y sin sentido para llamar la atención, se debe saber el librito de la política, como dijera un veracruzano excepcional cuencueño "Veracruz late con Fuerza". Así que a Fidel Herrera en Veracruz se le respeta. ¡Esperemos que, en tu próxima gira a la zona norte de Veracruz, no vengas a ca...la!

***Jorge Carvallo Delfín es uno de los políticos de la Fidelidad que le aprendió bien al "Tío Fide" lo que es la verdadera política, ahora él camina solo en las grandes ligas y es actualmente dirigente nacional del Movimiento Nacional Cañero, donde viene desempeñando un excelente papel a favor de sus amigos los cañeros del país. Carvallo durante su trayectoria en los gobiernos de Fidel y Duarte, desempeñó varios cargos dentro del gabinete y la política veracruzana, por eso él puede andar tranquilamente en Veracruz desarrollando su labor, y todo mundo lo saluda con mucho respeto y cariño. Al líder cañero se le vio muy movido en el homenaje póstumo de Fidel Herrera, incluso le tocó atender a personajes de la política nacional porque se lo pidió su amigo Javier Herrera, con quien le une una super amistad desde hace muchos años. Así que no debemos de perder de vista a Jorge Carvallo, que todavía tiene mucho que dar a nivel nacional y estatal. ¡Tiempo al tiempo!

***Cada semana que viene a Xalapa el Senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pareciera que trae la encomienda de México de despotricar contra sus compañeros de partido y del gobierno, nada le parece todo está mal para él, como si él trajera la varita mágica y todo pudiese resolver; es más crítico que la propia oposición, tan es así, que se fue a hacer campaña a favor de algunos candidatos del PT. También critica la inseguridad que hay en el estado cuando el gobierno actual es de su propio partido; lo que sí es cierto es que, si el Senador Huerta sigue estirando la liga, se puede reventar y no vaya a ser que despierte al tigre y se activen algunas denuncias que tienen en su contra, porque no es lo mismo ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Así que Huerta Ladrón de Guevara debe de analizar a largo plazo qué es lo mejor para él ¿tener aliados en México o en su propio estado de Veracruz? ¡Aguas!

**Nos leemos la próxima semana.