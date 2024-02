Rocío Nahle les va a ganar a los ´Cinco Yunes´

One.- Rocío Nahle García, la encuesta lanzada en este mes de febrero por Metricsmx en Veracruz, salió con una ventaja del 63.5% en las preferencia de los votantes en el Estado y su más cercano adversario José Yunes Zorrilla, con un 22.5%, imagínese ustedes la preocupación tan grande que traen la moronga azul, quienes pierden de fea manera contra la candidata de Morena.

Los ´Cinco Yunes´, Pepe, Miguel Ángel, Chiquiyunes, Fernandito y Héctor, saben que tienen perdida esta elección, andan en friega cada uno en su rumbo tirando guamazos para ver cuál de las bombas pega, los veracruzanos están muy pendientes de cómo se está llevando a cabo esta contienda a la gubernatura, los actores antes mencionados, como que no les ha caído el veinte que la ciudadanía los tiene catalogados de muy mala manera por la ambición política que demostraron rolando los cargos en sus partidos y si no van ellos, simplemente le pasan la estafeta a los hijos y los vástagos para no dejar el hueso suelto lanzan a las esposas, perpetuándose en el poder, los Yunes se convirtieron en la familia real de Veracruz.

La gente tolerando el reinado de estos vividores de la política; ejemplo no lejano es como se ha empoderado Yunes Linares, sus hijitos Yunes Márquez, quienes han sido de todo, papá gobernador, diputación, senadurías, alcaldías, le falta jugar solo para reyes de la canícula y carnaval. En esta elección, no conforme con llevarse todas las canicas del partido, encajaron hasta su chofer como candidato del PAN, no tienen llenadera; para no desentonar la moronga azul, Miguel Ángel (Papá) y Miguelito, minimizan a Manuel Huerta, cuando el gordito les va a ganar y les dará dos vueltas y adiós fuero.

Rocío Nahle, trae locos a los ´Cinco Yunes´ y les va a ganar esta elección, eso les duele y más cuando es una mujer que los trae a todos patinando y los tiene contra las cuerdas; por eso la ´Nahle´ no tiene necesidad de subirse al ruedo y mucho menos se confronta, no tiene caso contestar agresiones a los adversarios que están aniquilados, en pocas palabras, hace bien en no ´Engrandecer Penitentes´ toda la artillería que le manda con su ´hater´, se los regresa con trabajo y con sus números a la alza en las encuestas, por eso no pone atención a lo que despotrican para llamar su atención. La cosa es que una ´Mujer´ los tiene dando tumbos y los va a fregar en las urnas en Veracruz.

Pepe Peña no cometió ningún delito

Two.- José Luis Peña Peña, es lógico que lo van agarrar de carne de cañón los adversarios cada vez que tengan la oportunidad y ahora que fue con los ganaderos en representación de su esposa Rocío Nahle, aprovecharon su participación para denotarlo y señalarlo. Pepe Peña, no cometió ningún delito electoral, cuando los hombres son candidatos sus esposas participan en los eventos, igual ahorita que es mujer la candidata, el hombre participa en el apoyo a su pareja.

Ahorita que es candidata una mujer parece que a los adversarios les afloró la misoginia y la cultura machista que manejan dentro de ellos y por eso exhiben de mala manera a Pepe Peña, quien representó a Rocío Nahle, a un lugar donde no pudo asistir ella; nada le impide a Pepe, dar un mensaje de parte de su esposa a los ganaderos de Sayula de Alemán. Pepe Peña, ha demostrado ser un hombre con la congruencia, sabiduría para entender y apoyar en todos estos años la carrera política de su esposa Rocío Nahle, siempre se ha conducido respetuoso, sin ser protagonista, pero los tiempos han cambiado y claro que debe participar, quienes conocen a José Luis Peña Peña, saben que no va a ser florero cuando gane la elección su mujer.

La campañita contra Pepe Peña, viene directo de los ´Yunes´ quienes no tienen la solvencia moral para calumniar, denostar con sus números alegres, sin sacar una sola prueba que sustente sus dichos, es a lo que recurren siempre. Los Yunes, a estas alturas están muy quemados y por su boca mueren; Miguel Ángel Yunes Márquez, anduvo de madre ardiendo levantándole la campaña a su esposa Paty Lobeira, porque la señora era la parte decorativa, Miguelito la subió como candidata a la alcaldía de Veracruz y lógico que no contaba con rollo para la gente, ella siempre fue la cara bonita. Miguel Yunes Márquez, quienes lo conocen aseguran que es un sangrón, prepotente, que le choca tener que interactuar con la prole en las colonias, pero la ambición del poder puede más y se aguanta su malestar, no le fallan sus toallitas húmedas y alcohol para que no se le peguen los gérmenes de los humildes, bola de malagradecidos, estos ciudadanos son quienes lo han hecho inmensamente rico, por eso van a perder en las urnas los virreyes. Estos inmorales, falta de memoria, son los que critican a José Luis Peña Peña, quienes deberían de callarse para que no les recuerden su pasado autoritario y muy calabaceados están dentro y fuera de la política. Bien hace Pepe Peña, no estar sufriendo calenturas ajenas y no tomarle importancia al golpeteo mediático orquestado por los ´Cinco Yunes´, lo único que demuestra la preocupación que traen por su próxima derrota; Rocío Nahle García, sí, esa, la esposa de Pepe Peña, va a ganar, porque los de enfrente ni aunque los inflen levantan y será la próxima gobernadora de Veracruz.

Miguel Pintos se perfila para Diputación Local

Three.- En Coatzacoalcos, después de que Eusebia Cortes Pérez, diera un paso al costado para no reelegirse como candidata a la Diputación Local del Distrito 29, quien se perfila fuertemente para ocupar esa posición es Miguel Pintos Guillén, quien sigue pian, pianito, caminando las colonias y si los vientos le favorecen será el próximo candidato de Morena. Como todos saben no quedó como candidato en la Federal, Roberto Ramos Alor, es quien ocupó este peldaño. El ingeniero Pintos, es una persona bastante razonable y sabe esperar su tiempo, no se toma nada personal y continúa trabajando en favor de Rocío Nahle García.

Miguel Pintos, siempre lo ha caracterizado antes que nada su lealtad hacia la persona que le dio la confianza de estar en el proyecto de Morena y eso le ha valido tener toda la confianza de la ´Jefa´, por ahora no fue candidato a la diputación federal y las cosas las tomó con inteligencia y mostró que por lo menos a él no lo mueve la ambición de la política, en todo momento se ha mantenido respetuoso con sus compañeros y respeta las decisiones que se tomaron, ha dicho que va a seguir trabajando en favor de Rocío Nahle y que no tira la toalla, por el contrario seguirá y mantendrá la disciplina que lo caracteriza y demostrando con sus acciones su lealtad hacia la ingeniero Nahle. Si todos los astros se alinean será el candidato a la Diputación Local del Distrito 29. anaisabelcruzhernandez@hotmail.com

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas