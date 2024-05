Rocío Nahle exhibe copia de carpeta azul en entrevista nacional

One.- El problema que tienen algunos políticos es que se les olvida a la hora de volver a salir a cuadro el desprestigio que los acompañó durante años de la corrupción y raterías que hicieron cuando fueron funcionarios e inclusive en este caso, gobernaron el estado de Veracruz.

Rocío Nahle García, en entrevista con Joaquín López Dóriga, desmintió con pruebas todos los señalamientos que le han hecho a manera de desprestigiarla y que la gente tenga un enfoque equivocado de su persona. Éste es un caso de desprestigio que le armó el ´Clan Yunes´ con eso de las mil casas, cuentas en el extranjero, entre otros delitos y dijo "es un reflejo de lo que ellos mismo son y han sido en su vida como servidores públicos". O sea, bandidos, corruptos, con lavandería del billete peinado, empresas fantasmas, entre otros delitos más cañones como la pederastia. Se le olvidó a Miguel Ángel Yunes Linares, que todo este ataque mediático de desprestigio a Nahle García, se le está revirando porque la carpeta azul, que contiene todo su desaseo en su trayecto político, no la destruyó Miguel Ángel Osorio Chong, solo lo guardó en el cajón y a como se ve la cosa claro que temprano se la van a cobrar y no sería revanchismo, sino un acto de justicia para los mexicanos, es hora que caigan los peces gordos que si se enriquecieron al amparo del poder en el país y que mañosamente quieren seguir jalando agua para su molino. MORENA, va a seguir gobernando, en México y en Veracruz y por lo tanto no habrá borrón ni cuenta nueva como aplicó este gobierno con el traidor de Eric Cisneros Burgos y su damisela fiscal Verónica Hernández. La negritud quienes conocen bien el asunto dice que sigue operando, pero en contra de MORENA, que es una mentira que está agazapado en sus aposentos, sin mover a su equipo de cómplices, así es la ingratitud.

Arturo Castagné dice ´NO´ sobre la denuncia de Yunes

Two.- Arturo Castagné, el Santo inquisidor del ´Clan de los Yunes´, cuando estaba de madre ardiendo tirando su chorro mareador, que si denunció es porque no quiere hacerse cómplice entre otras falacias; sale una reportera, lo para en seco y le borra la sonrisa y palidece: ¿Y no se considera cómplice, al no denunciar a los Yunes? Ahí se tragó el chicle de Xóchilt Gálvez y responde "No tengo pruebas" reportera ¿Y porque no las busca? Ahí se quedó inerte, no esperaba que lo sacaran del guion que trae montado de parte de Yunes Linares y asesores, no supo que responder "Es porque no, es porque no" se quedó en blanco, tuvo que salir un palero que trae para que lo salvara y cayeron una a una sus mentiras y sus motivos, solo hay uno, el patrón le está pagando muy bien por el circo. Ahí si le falló a Miguel Ángel Yunes Linares, no lo preparó para dar respuesta sobre porque a él que está adentro de la corrupción no lo denuncia, porque esa no es la línea que trae solo golpear mediáticamente a Rocío Nahle.

No hay que quebrarse mucho la cabeza, nunca lo va a denunciar por la sencilla razón que Miguel Ángel Yunes Linares, es su patrón, quien lo mandó a armar el montaje y todo el circo mediático para desprestigiar y señalar a Rocío Nahle, quien tuvo que dejar su campaña para ir a aclarar su situación con papelito en mano que prueban todas las mentiras dichas por Arturo Castagné, quien después de esa pregunta lanzada porque a los Yunes no los denuncia, quedó al descubierto el verdadero interés que trae Castagné que es ayudar al Clan de los Yunes, agarrar la senaduría que a como se ve ahorita y como cayó el montaje se fueron a pique y la tienen perdida en Veracruz.

Sobre aviso no hay engaño y Arturo Castagné, ante la ola de calumnias sin sustento, ya lo vaticinó Rocío Nahle, que su demanda la va a ganar y que no le importa los años que tarde; Castagné, fue demandado por daño moral, falsificación y mentiras de documentos y por toda una serie de cosas "Voy a ganar y la denuncia la estoy haciendo por cien millones de pesos, porque él dijo que yo tenía cien millones de pesos, la voy a ganar y tarde que temprano, la voy a ganar y esos 100 millones de pesos se van a ir íntegros a la Sierra de Huayacocotla, la voy a ganar y grábenlo bien, voy a ser gobernadora" indicó la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz.

Aclara también Rocío Nahle, que ella no tiene departamento en Nueva York "Tengo una hija que tiene cinco años viviendo en Nueva York, trabaja y estudia, y ella con otras tres chicas renta el departamento tiene roomies y se ha cambiado como cuatro veces y ese departamento yo ni lo conozco, los estudiantes se cambian, yo no tengo propiedades en Nueva York; no tengo cuentas en el extranjero, yo no tengo ningún peso fuera de México en un paraíso fiscal, es falso todo esto, es mentira". Señaló Rocío Nahle.

Arturo Castagné Couturier, mencionó que, a Miguel Ángel Yunes Linares y familiares, no los va a denunciar, no tiene nada en contra de ellos solo en contra de Rocío Nahle García, que ´suave´ patraña de este señor, seguramente los del ´Clan Yunes´ son unos angelitos, sin mancha. Como ya lo dijimos antes, se le cayó el montaje y su falso discurso a Arturo, eso de que quiere hacer justicia a estas alturas no se lo cree ni su abuelita, lo único que está haciendo es ayudar a Miguel Ángel para ver si le alcanza para obtener el fuero, ellos saben perfectamente que al ganar MORENA y estar en el poder, no se va a salvar, ni con mentiras de enfermedad y más que Rocío Nahle, mostró a nivel nacional la carpeta azul. En estos momentos Yunes Linares no suda por su entrenamiento para el maratón, sino porque el miedo no anda en burro. Hay que recordarle a Castagñé, que cuando esté sumido en la desgracia, hasta ahí se acabó la amistad y las felicitaciones por su servil servicio a la causa, los Yunes como es su costumbre lo van a dejar solo, si te vi no me acuerdo, no será la primera vez que lo hagan y entonces sí, no se va a salvar como cuando lo denunciaron por golpeador, lesiones y robo. Con Rocío Nahle García, no hay ni perdón, ni olvido.

Comienzan las campañas y empiezan las descalificaciones

Three.- Este martes, Día del Niño, abrieron campañas los candidatos a la diputación por el Distrito 29 Coatzacoalcos Urbano, como es de esperarse no habrá cordialidad y solo algunos hablarán de propuestas, más bien se van a ir por la línea que está siguiendo la cabeza de arriba, el PRIAN seguirá su argumento de descalificaciones y que ahora ellos son los honrados, aunque esa táctica no les está dando resultado con la gente en las colonias, a estas alturas los ciudadanos tienen muy claro a quien le van a dar su voto y lo más importante que conocen qué representa cada candidato y cuál es su pasado. Sobre este tema hay mucha tela de donde cortar y estaremos informando. Porque apenas está empezando el juego de trono.