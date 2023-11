Regidores de Coatzacoalcos, ni se ven, ni se sienten

Noviembre 29, 2023, 07:03 a.m.

Por: Ana Isabel Cruz Hernández Fecha: Noviembre 29, 2023, 07:03 a.m.

One.- A casi 700 días de haber iniciado la administración municipal en Coatzacoalcos, la ciudadanía, trabajadores, se preguntan ¿Qué hacen, a que se dedican los 13 regidores del ayuntamiento? Porque no se ven, ni siquiera para taparle el ojo al macho en los eventos oficiales del Alcalde. Son tres los únicos que no fallan, los demás brillan por su ausencia, tal vez les parece más interesante quedarse en sus casas viendo el Netflix.

En distintas administraciones, los regidores nunca se han caracterizado por ser una lumbrera, pero cuando menos asistían a los distintos eventos y estaban en sus oficinas cabuleando a la gente, aunque al final no ayudaran en nada a la población. Ahorita la mayoría de estos funcionarios no están en sus regidurías, solo el personal de confianza y sindicalizado se encuentra bateando a las personas que van a pedir alguna ayuda o favor; algunos regidores han aprovechado el cargo para incrustar a la nómina a toda su familia, mientras hay un regidor que se le ocurrió poner su cocina privada para que le preparen su comidita y no malpasarse por aquello de la gastritis y así de descarada la vida de estos servidores de la disque nación.

Aquí van los nombres para refrescarle la memoria a los ciudadanos, quienes son los flojonazos que ocupan las regidurías en la comuna de Coatzacoalcos. Enrique Villegas, se sintió porque se inscribió a la diputación; Sandra Collins, ella apoya dos, que tres, Ángel Echevarría, ni se ve, ni se siente Angelito, tal vez caliente motores con Ramírez Zepeta, son tiempos de campaña, sumar incautos y hueso; Yajaira Tadeo, ni fu ni fa; Emir Sánchez, ni sabe la gente quien es; Mayra Gutiérrez, lo más relevante, que se inscribió para la diputación; Carmen de Jesús López, esta regidora si se voló la barda, tiene a toda su familia trabajando en la regiduría, toda es toda, que descaro de esta morenista se pasó todos los principios, estatutos del partido, por donde no le da el sol, pero la culpa no es de ella, es de quienes le permiten y le solapan su ‘nepotismo’ tan descarado que prevalece en su oficina. Patricia Hong; Gersaín Hidalgo, un tipo que sigue viviendo del Ayuntamiento y sacando dinero por todos lados para su propio beneficio; Renata Prot, otra que no sabe ni donde está parada, representando con su presencia los intereses familiares de su hermano Noriel Prot, quien tiene años de vivir del Ayuntamiento; Mario Callejas, este solo en su casa lo conocen, cobrando los 15 y 30 de cada mes y las pocas veces que aparece es con fuerte olor al rey Baco; mientras que Víctor Paz y Luis Gutiérrez están por el mismo renglón de incompetentes. Señores estos son los 13 regidores del Ayuntamiento a quienes deberían cada año evaluar la propia ciudadanía y calificar su trabajo o su incompetente actuar.

El segundo informe de gobierno

Two.- No hay plazo que no se cumpla y este 8 de diciembre será el segundo informe de gobierno del alcalde Amado Cruz Malpica, a las 17 horas en el Teatro de la Ciudad, las invitaciones ya comenzaron a circular en todas las esferas políticas y sociales de Coatzacoalcos. Se espera que en este acto solemne de cabildo si asistan los 13 regidores de su administración, ya ve ustedes que a estos funcionarios les da por ausentarse de la única cosa que tienen que hacer, darle la cara a la ciudadanía.

Por lo pronto en la ciudad se ha visto el trabajo que está realizando Obras Públicas con la reparación de calles y bacheo, se comenzó los trabajos de remodelación del Paseo Ribereño; trabajadores de Limpia Pública recorren las calles recogiendo todas las ramas secas y árboles que cayeron con el frente frío número 7.

Rotter les toma el pelo a sus amigos

Three.- Armando Rotter Maldonado, se la vuelve aplicar a los amigos que miraron con buenos ojos que el exalcalde de Coatzacoalcos, volviera a activar la Gran Carrera Escénica de 5 y 10 kilómetros que se realizó el 19 de noviembre en el Malecón Costero. La mayoría que participó en la organización de la carrera, se unió a esta causa porque les pareció una gran idea para levantar el ánimo del deportista que gustan de estos eventos de atletismo y ante la crisis que se vive en la ciudad que mejor que volver a realizar un evento tan exitoso que hizo historia en los años 80 patrocinado por las farmacias de Rotter.

La cosa es que no terminaban de secarse el sudor los participantes de la carrera, cuando Armando Rotter, ya anunciaba que buscará la diputación, presidencia y tal vez si se jugara para la canícula también le entraría. Muchos de sus amigos al conocer la noticia de su destape, se sintieron utilizados y con justa razón porque nunca pensaron que el exalcalde tomaría esa plataforma donde el único que ganó el primer lugar fue él y no porque allá corrido sino porque descaradamente utilizó ese evento para sus propios fines políticos y personales. “De haber sabido sus negras intenciones, nunca me hubiera prestado andar organizando y dando la cara con los medios de comunicación para promocionar dicho evento, cuando menos hubiera esperado un tiempo razonable, no que rápidamente salió a manifestar sus verdaderas aspiraciones, que desagradable para todos nosotros que estuvimos ahí”. Mencionó uno que a esta altura es casi un examigo de Armando Rotter.

Don Armando Rotter, llegó a la alcaldía en un golpe de suerte que se ve difícil que se repita, si acaso podría llegar a obtener una regiduría como pasó cuando fue candidato por Movimiento Ciudadano. Reconocemos la trayectoria de Armando Rotter, eso nadie se lo quita, sus vivencias y sus logros, lo que no se vale que agarre a sus amigos y les tome el pelo, en lo que cabe fue un bonito evento que por su ambición de poder lo desacreditó.

Los pocos amigos que le quedaban obviamente se sienten traicionados porque realmente creyeron que a como lo platicaba Don Armando, si le interesaba retomar el deporte de la carrera que lo hizo famoso y hoy a pocos días de su descarado destape se dan cuenta que todo fue planeado con dolo, premeditación, alevosía y ventaja, para su propio beneficio.

