José Yunes Zorrilla mal perdedor

One.- José Yunes Zorrilla y todo su equipo de asesores no saben perder y mejor optaron por seguirle los pasos a Xóchitl Gálvez, quien primero al igual que Yunes Zorrilla aceptaron su derrota uno contra Claudia Sheinbaum y el otro ante Rocío Nahle; para después inventarse que fue fraude, cuando todos los candidatos de Morena arrasaron en esta elección avalada por millones de mexicanos.

En Veracruz el recuento de votos distrital a la gubernatura en Boca del Río, le sumo a Rocío Nahle, 400 votos más a su arrasador triunfo en todo el estado. El Financiero publicó que la gubernatura de Veracruz la ganó Nahle García por 27 puntos arriba. José Yunes Zorrilla, vea bien y tenga un poquito de dignidad reconozcan que no hay ningún fraude, lo que pasó es que no convencieron al electorado veracruzano, perdieron, fueron derrotados por la candidata de Morena quien les dio una paliza, esa es su realidad.

La ciudadanía merece respeto por parte de quienes sufrieron la apabullante derrota, el pueblo de Veracruz decidió que Rocío Nahle García, fuera su gobernadora y ante eso no hay nada que hacer y quienes perdieron esta elección lo primero que deben de hacer es reconciliarse con su derrota y hablarle a la gente con la verdad que no fueron capaces de conectar con el electorado, la oposición se dedicó a jugarle al vivo apostándole solo a la guerra sucia en contra de la candidata de Morena, el PRIAN no tomó en cuenta que Andrés Manuel López Obrador, es un presidente muy querido por el pueblo de México, por eso tiene una aceptación del 70%, la gente le devolvió su ´Amor, con Amor se paga´, la neta inventarse un fraude, no es de extrañarse, así son los conservadores de hipócritas.

Según fuentes cercana al grupo de Pepe Yunes, todo el argüende que trae con eso del ´fraude´ es que quiere llegar a una acuerdo o negociación con la ganadora de esta elección Rocío Nahle García, quien tiene demandados a varios de ese clan incluido al patiño Arturo Castagné, por 100 millones de pesos, pretenden que después de la campaña sucia que hicieron haya borrón y cuenta nueva para Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo el exalcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez, quien va de plurinominal. Supuestamente de eso se trata todos sus argumentos de ´fraude´; quieren perdón y olvido.

Veracruz le dice no a los Yunes, bien pelados

Two.- A como se ve el panorama para la monarquía de los Yunes azules y como quedaron fulminados en esta votación, se les cayó la alcaldía de Veracruz, eso es lo que más sienten porque de ahí financiaban todas sus candidaturas; Miguel Ángel Yunes Linares, fue el principal perdedor y si le queda tantita vergüenza debería retirarse de la política, ahora sí inventarse que tiene Alzhéimer y que no conoce a nadie, digo porque eso del derrame ya lo desmintió; la gente les mandó un contundente mensaje ´no más Yunes en Veracruz´.

Ahorita Miguel Ángel Yunes Linares, debe de estar más preocupado por la debacle que se le viene encima, tiene cuentas pendiente de cuando fue gobernador de Veracruz, si Cuitláhuac García y el traidor de Eric Cisneros, negociaron su tranquilidad seis años, en esta nueva administración dudamos que haya perdón y olvido, hay cosas imperdonable que hicieron en esta campaña sucia contra Rocío Nahle García, todo bajo la batuta de Miguel Ángel Yunes Linares, quien quiso desbaratar su reputación de ella, su esposo e hijas, pero afortunadamente la ciudadanía veracruzana lo mandó por un tubo porque Yunes Linares no tiene calidad moral para hablar cuando tiene una vida marcada por la corrupción y otros pecados; Rocío Nahle, aguantó vara y ahora depende de ella que toda esta realeza sigan gozando de impunidad, por lo tanto pasará a la historia como la primera mujer gobernadora de Veracruz.

Hasta ahorita los Yunes Azules no han dado la cara, su mito se les terminó junto con su conato de poder, posiblemente se fueron de vacaciones en su jet privado asimilar su derrota, aunque ellos agarraron hueso pese a la arrastrada que les dio Claudia Tello y Manuel Huerta. Por cierto, Héctor Yunes Landa, sin despeinarse agarró diputación plurinominal todo quedó en familia. La soberbia de los Yunes los hundió y la gente les demostró que no representan nada en Veracruz y por eso los desaparecieron en esta elección.

A pesar que perdieron de fea manera ante Morena, los Migueles van a la senaduría, pero eso no resulta tan importante cuando a ojo de buen cubero es mejor la alcaldía que ante esta patiza de Morena, su panorama dice que la tienen perdida en la futura elección, se terminó su tiempo y conato de poder en la zona de Veracruz donde se sentían reyes, la gente les demostró con la masiva votación que se terminó su tiempo en Veracruz, los mandaron directito a freír espárragos y de paso le saludan a ya no vuelvan.

Miguel Pintos recorrerá las colonias para darles gracias

Three.- La próxima semana el virtual ganador de la diputación local Miguel Pintos, empezara a recorrer las colonias de Coatzacoalcos, para darle las gracias a las personas que le dieron su confianza y votaron por él, el ganador de esta contienda también va a recibir peticiones de la ciudadanía. Pintos Guillen, seguirá con las jornadas de salud y en algunos sectores pondrán consultorios médicos para atender a la población de escasos recursos.

Se les avisa a todos los morenistas que tienen un cargo público, les llegó la hora que se pongan las pilas, ya que muchos se hicieron tontos y nunca fueron ni siquiera para quedar bien con la precisa a acompañar a algún candidato a recorrer las colonias, ahora muchos se cuelgan la medallita del triunfo, se les informan que todos esos que traicionaron desde las entrañas del poder están plenamente identificados con pruebas precisa, no han servido para difundir nada, pero que tal los memes que se aventaron pidiendo voto cruzado, como no son importantes y solo han servido de parapeto, nadie los va extrañar, la gente ya no la engañan y más cuando se trata de un y una don nadie.

Muy bien por Miguel Pintos, que sea un hombre agradecido y vaya a cada hogar a dar las gracias por la masiva votación que le dieron lo que lo hizo ganar de calle la diputación local.