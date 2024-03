Enoch Castellanos caballazo a panistas en Coatzacoalcos

One.- Enoch Castellanos Férez, da caballazo a panistas en Coatzacoalcos, al imponer a Pepe Bahena, como candidato a la diputación por el Distrito 30 Rural, dejando fuera a Gabriel Rivera Cerdán y Alfredo Phinder Villalón, quien iba de suplente; a pesar que ellos dos fueron elegidos por el PAN Municipal y PAN Estatal por unanimidad y era dictamen oficial, los cepilló el nacional y ganó el amiguismo de Castellanos Férez con Marko Cortés.

Ya había muchos rumores que Enoch Castellanos se andaba moviendo para que quedara Pepe Bahena y fue en esta semana que le tumbó la candidatura a Gabriel Rivera, quien salió como candidato de unidad tanto local como estatal, por lo tanto, podría impugnar sin problema y ganar en tribunales su legítima candidatura. Ante la pregunta ¿vas impugnar la candidatura de Pepe Bahena? Gabriel Rivera, dijo lo siguiente: "Lo estoy analizando". Una vez más gente que nada que ver en el partido del PAN y que aparecen cada vez que hay elección, resulta que les comieron el mandado a los panistas de Coatzacoalcos. Por cierto, quienes deberían de meter la mano son los Yunes Azules, pero ahorita no quieren resolver problemas domésticos; Pepe Yunes, guarda silencio sobre el caballazo de Enoch, será porque está más afligido tratando de arreglar el alboroto que causó su verdad oculta en el Fraccionamiento Punta Tiburón, donde se destapó la doble vida que lleva, cuando presumía de ser un político con una moral intachable, se derrumbó su mundo de caramelo.

Hay que reconocer que Enoch Castellanos les comió el mandado a todos los grupos en Coatzacoalcos, al imponer el pasado lunes a su candidato Pepe Bahena, a la Diputación Rural, le hizo la llorona al presidente del Partido del PAN Marko Cortés y destronó a Gabriel Rivera. Alfredo Phinder declaró que pintara su raya, señalando que va a cumplir su palabra de apoyar a Pepe Yunes, pero que, a los demás candidatos a la federal, local y rural, no tiene la intención de hacerles el "caldo gordo", se tendrán que rascar con sus propias uñas. Hace muy bien Alfredo en dar un paso al costado no puede ser que a estas alturas Marko Cortés, saliera con esta marranada pisoteando a los panistas de Coatzacoalcos. A propósito mencionan algunos que conocen este tema de Pepe Bahena, que ya lo está pensando en aventarse a la diputación, porque empezó a sentir el rechazo, repudio y el nulo apoyo que va obtener de todos los panistas, priístas y perredistas de la zona, así que en cualquier momento puede renunciar como candidato a la rural por el Distrito 30. Tanto pinche escándalo y ´pancho´ montados, para que a la mera hora salga que siempre no va, ¿se rajará para que no lo odien? Ni la quemada del favor pedido por su padrino Enoch.

DJ Afrojack cancela su presentación en Cumbre Tajín

Two.- El holandés Afrojack, estaría en la Cumbre Tajín, con su espectáculo y sería el encargado de cerrar el festival; pero no llegó y sus seguidores molestos le escribieron en sus redes manifestándole su molestia por la cancelación. El gobernador Cuitláhuac García, dijo en su conferencia que tiene el contrato y lo harán valer para que la empresa ´Espacio´ representante del DJ, cumpla lo firmado y se presente su show en la próxima festividad Costa Esmeralda.

Afrojack "Acabo de despertarme con mensaje de fans muy decepcionados en México. Me dijeron que el espectáculo fue cancelado porque el festival no se pudo realizar. No puedo esperar a estar en México para festejarlo contigo, mi equipo y yo intentamos encontrar un socio confiable para hacer que el espectáculo se realice lo antes posible". Concluyó el artista.

En lo posteado en sus redes se puede ver claramente que Afrojack, no le tiene confianza a la empresa Espacios, la respuesta del artista a sus fans, fue bastante claro, llamándolos poco confiables a quienes los llevarían a la Cumbre Tajín, por eso canceló el evento; como se ve este problema es entre la empresa y el DJ, por eso es poco factible que esa gente cumpla el contrato firmado con el gobierno de Veracruz, ya que el famoso DJ no está reconociendo a Espacio que sean buenos socios para que lo representen. Para beneplácito de los seguidores de Afrojack, este prometió a sus fans que en próxima fecha podría venir a México donde ofrecería un concierto gratis.

Choca borracho asesor de la presidenta del Poder Judicial de Veracruz

Three.- Alfredo Espinosa, asesor de la presidenta del Poder Judicial Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, pensó que por esconder el vehículo oficial que manejaba al momento de chocar por andar alcoholizado y tener la complicidad de la Policía para tapar su delito, nadie se enteraría del accidente que tuvo en las calles de Xalapa, se equivocó porque a estas alturas le sacaron todos los pormenores de su borrachazo, a quien es un suertudo y privilegiado trabajador del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El flamante asesor de Lisbeth Aurelia, Alfredo Espinosa, se puso hasta las chanclas en la oficina de David Cerdeña, secretario particular, protegido de la dama antes mencionada y como dice la canción de Joan Sebastián, "La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante"; ahora todo cobra sentido, con razón cuando la pareja anduvo en Coatzacoalcos, quien llevaba la batuta era David, hablaba como si él tuviera todo el poder en sus manos, pretendió poner en su lugar a abogados que lo increparon por la carente situación de los Juzgados, mientras doña Lisbeth, observaba a su secretario particular dueño de sus quincenas con ojos de borrego a medio morir arriba de la camioneta custodiada por militares. Cada quien puede hacer de su vida un papalote, pero no se vale que agarren las oficinas de cantinas y vehículos oficiales para transitar por las calles ahogados de borrachos.

De por si está que arde el Poder Judicial, porque según ellos no tienen dinero ni para comprar un papel de baño, pero por lo visto el billete corre entre los privilegiados al servicio de Aurelia Jiménez, quienes pueden corromper la ley, cometen delitos y tener inmunidad porque trabajan en el Tribunal. La policía en Xalapa, aplica todo el rigor de la ley a los ciudadanos, mientras los funcionarios del gobierno son solapados en sus fechorías cometidas. Alfredo Espinosa, a pesar de todo su intento para tapar su choque, quedó al descubierto su ´velda´ de cómo terminó su fiesta y borrachera.

