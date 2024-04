En Veracruz va a haber cambio de gobernador a gobernadora: Rocío Nahle

Rocío Nahle, sigue recorriendo los municipios de Veracruz, sin que la detenga la grilla que le sigue tirando ´El Clan de los Yunes´. Nahle sabía perfectamente a que se iba a enfrentar al ser candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, no es la primera vez, ya se midió cuando jugó la senaduría y le ganó a toda esta ola de corruptos, ladinos. Claro que los tiempos cambian y Miguel Ángel Yunes, como es todo un estratega de la prevención y entre muchas cosas feas más, a toda costa pretende bajar a la morenista Nahle García de la preferencia del electorado veracruzano. Pero no ha podido con ella, cada día agarra más fuerza.

Miguel Ángel, como lo ha dicho tienen que salir de la banca para recuperar lo que no les ha entrado económicamente por el gobierno del Estado y van a seguir con sus series de calumnias, golpeteo mediático, con la guerra sucia a través de su ´Patiño´ y los que se sumen que anden pateando latas; como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, una mentira repetida muchas veces finalmente la quieren volver realidad al final todo cae por su propio peso.

Esto no es nuevo, toda la carrera política que han hecho los Yunes siempre han aplicado este método de la denostación, ahora le agregaron misoginia para que amarre, ataque a todo lo que da a una mujer. Una mujer que a pesar de todo lo que han dicho de ella, les ha demostrado que le sobran pantalones para aguantar toda la ola de violencia que le están lanzando, gracias a eso, va a llegar a la gubernatura bien fuerte, porque los golpes que recibes en el entorno de trabajo, esos te hacen ser fuerte, te fortalecen. La mujer está acostumbrada a luchar, no rendirse ni doblar las manos y más ahora que apenas en esta elección en Veracruz se está tomando en cuenta a una mujer para que sea gobernadora. Rocío Nahle, va a derrotar una vez más a todo el Clan con los apellidos Yunes y va ser la primera gobernadora de Veracruz.

Los ´Yunes´ son ambiciosos quieren otra vez tocar los ´tínteles de la gloria´ con su candidato del PRIAN, el desangelado José Yunes Zorrilla, a quien a punta de golpeteo lo quieren encaramar en la preferencia del electorado. Deben saber que una vez el burro arriba si llegará a la silla, quien lo va a seguir jalando como hasta ahora, es Miguel Ángel Yunes Linares, el titiritero mayor y los veracruzanos tienen que saber que todos los millones invertidos hasta ahora en esta campaña sucia la van a recuperar triplicada del erario público y les va a dar cargos a sus amigos que lo están ayudando en la embestida de Nahle. Con ellos se vienen 6 años de saqueo, ya gobernaron y eso fue lo que hicieron porque ya traen la escuela de la corrupción encima. Pero no se les va a hacer, les va a ganar la Nahle.

Como dice Rocío Nahle, "Veracruz va a tener un cambio, va a salir un gobernador y va a entrar una gobernadora, la gubernatura quedará en las manos de MORENA, con una amplia ventaja". En las encuestas hasta este momento a pesar de la guerra sucia en su contra tiene el 47.6% arriba del candidato del PRIAN, Pepe Yunes Zorrilla quien tiene un 31.7%, va abajo 30.4% con todos sus agregados del PRI, PAN, PRD, por eso tanta desesperación; si del PRIAN el que maneja el titiritero de Yunes Linares. La gente no los quiere, por la sencilla razón que todos ellos representan la corrupción, son los rateros neoliberales que tenían entregado al país a los extranjeros. Veracruz lo tiene copado toda esta sátrapa de apellidos Yunes, quienes no quieren soltar el hueso, lleva más de 40 años este clan viviendo del erario público.

En conferencia en Veracruz

Mario Delgado en conferencia la tarde de este jueves dice "En Veracruz nuestra ventaja es tan grande que la derecha se sabe perdida, recurren a la guerra sucia como también ocurre a nivel nacional, pero el pueblo de Veracruz despertó desde 2018 y tiene memoria, Rocío Nahle, representa para nosotros el paso definitivo que dio para garantizar la soberanía energética, símbolo de nuestro movimiento" reafirmó Mario Delgado.

Los candidatos de Morena van a ganar

La gente quiere mucho a Andrés Manuel López Obrador, porque con la 4T, trasformó el país, cambió la vida de millones de familias con los programas sociales, el dinero ahora alcanza perfectamente para pagar a todos los que ya son acreedores de ese beneficio y se va el presidente López Obrador y por primera vez en la historia de México no deja endeudado al país, hasta ahorita está el peso estable y solo le quedan unos meses más para dejar el cargo de mandatario, nunca se había visto algo así. Se va de Palacio de Gobierno el mejor presidente que ha tenido el pueblo mexicano, se va como ´Rocky Balboa´ con las manos arriba porque les ganó la batalla a los más poderosos que durante siglos gobernaron a los mexicanos, se va, dejando desarticulada la mafia del poder de Carlos Salinas de Gortari, Diego de Cevallos, Zedillo, Fox, Calderón, Claudio X González y otra bola de transas, corruptos, ladrones, que se van al basurero de la historia. Todos los presidentes del PRI, no hay uno que no saliera de pelada del gobierno por ratero y los del PAN igualmente son unos rateros, disfrutando lo peinado en España. Ahora estos mafiosos pretenden regresar con su candidata Xóchilt Gálvez, quien es gente directa de Salina de Gortari, él es quien la impulsa detrás de la bambalina, él va a manejar a esa señora. Recuerden como le vendieron al pueblo estos perversos al copetudo de Enrique Peña Nieto, quien según las malas lenguas le dio cran a su esposa, para hacerse el viudo desvalido y solitario, pobrecito. Televisa le mandó su catálogo y ninguna le embonó y entonces le encajaron a la novia perfecta, se casó en una boda de ensueño, Enrique y Angélica Rivera ´La Gaviota´. A ella le llegaron al precio y dejó al marido y como dice la Trevi, "Se soltó el cabello, se vistió de reina, se puso tacones, se pintó y era la más bella" y así fue durante seis años, salió como entró a la vida de Peña Nieto, por la puerta de atrás, pero eso sí, forrada de billetes.

Hoy en día las cosas han cambiado, la gente está muy trucha, el tiempo y lo amolado que dejaron estos infelices el país con sus privatizaciones, la entrega de la industria a los empresarios extranjeros, reventar a PEMEX, saqueo y más saqueo. El pueblo abrió los ojos y hoy están muy enterados y politizados, saben perfectamente que es lo que representan los partidos del PRI, PAN, PRD, a que le tiran si vuelvan los neoliberales, ellos son mentiroso, rateros, corruptos. Hoy dicen que van a respetar los programas sociales, que no los van a quitar, que no van a quitar refinerías y mil mentiras más para que la gente les crea; son mentiras y más mentiras y si los van a desaparecer, todos ellos votaron en contra de que se les diera a los adultos mayores, jóvenes, madres solteras, esos apoyos que existen en este gobierno. Pepe Yunes Zorrilla, con Peña Nieto, votó a favor como senador de la mal llamada reforma educativa, que atentó contra los derechos laborales del gremio magisterial, porque pretendían privatizar la educación. Votó a favor de la reforma energética en ese mismo sexenio, recibió su billete según lo que declaró Emilio Lozoya Austin. No señores, estos no respetan ni a su madre y no son de fiar, no conocen la lealtad, solamente les sale en campaña donde prometen la luna y las estrellas, pero el pueblo es sabio y los tiene bien identificados como lo que son unos vende patria y ladrones.

El partido de MORENA, a pesar de todos los ataques que están recibiendo sus candidatos, principalmente Claudia Sheinbaum, Rocío Nahle, por parte de los rabiosos y desesperados del PRIAN, van a ganar porque detrás de esas dos mujeres tienen a un gran hombre que ha sido su líder, que las formó, que las hizo, para que dieran resultados. Se foguearon y prepararon en el campo de batalla y ahí vienen, una gobernando la Ciudad de México y la otra levantó una refinería; van a ganar porque el pueblo las respalda, cada una se ganó el estar hoy en esta contienda electoral: Claudia a la Presidencia de la República y Rocío a la gubernatura de Veracruz. Es tiempo de las mujeres, pero de las preparadas para gobernar, Sheinbaum y Nahle, lo están y van a respetar el legado de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido su guía moral en todos estos años de lucha para lograr la cuarta trasformación de México; no van a fallarle al pueblo, son mujeres leales de una sola pieza, de trabajo y que dieron resultados en su cargos en el gobierno. Morena va a ganar, porque es la única opción que le garantiza al pueblo de a pie que no les van a quitar o robar nada de lo que hoy ya tienen. Morena es una marca con mucha fuerza, por eso van a arrasar en esta elección.