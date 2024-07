A la One, Two, Three… En corto

Denuncia de Miguelito Yunes, haciéndose como ‘Tío Lolo’ la FGE

La denuncia de Miguel Ángel Yunes Márquez, no ha progresado en nada, lleva tres citatorios de la autoridad y Yunes Márquez, imponiendo sus condiciones a la Fiscalía General del Estado (FGE), hace su santa voluntad y muestra sus certificados médicos más falsos que nada y todo para no ir a rendir su declaración respecto a sus delitos cometidos. Mismo que la FGR, las guardó como pacto de protección al ‘Clan Yunes’.

Ah, pero no fuera un ciudadano común de a pie, porque ahí sí ya lo hubieran presentado y jalado por las orejas los impartidores de la justicia; autoridades que por lo que se ve a leguas le están siguiendo el juego a Miguel Yunes, para seguir brindándole protección y no avanzar en sus pesquisas, hasta que tome posesión en el Senado y una vez más se va reír y seguro le saldrá lo valiente y echón. El pasado viernes fue la tercera cita y Miguelito, sabiendo el respaldo que tiene de la fiscal, pues no fue, ¿para qué?, mandó a sus abogados quienes siguen con la cábula que está casi paralítico, enfermedad que se le va quitar por arte de magia el día que llegue a decir si protestó.

Miguel Ángel ‘Chiquiyunes’ según sus declaraciones se encuentra tan grave que no puede comparecer ni en una video conferencia, donde lo está citando por cuarta vez la Fiscalía, el próximo miércoles 10 de julio. El Miguelito, les mandó a decir a estos procuradores de la ley, que está tan mal que no puede ni mover un dedo y mucho menos hablar; médicos legistas de la FGE hicieron su evaluación, análisis a Miguelito y solo encontraron flatulencias atoradas en el intestino y de lo demás que aleja de su incapacidad, no tiene ningún impedimento de salud para no presentarse en la audiencia.

El juez de control Oscar Lozada, resolvió que Miguel Ángel, será imputado a través de una video conferencia, aunque el zorrito de Miguelito seguro saldrá con el argumento que el dolor no lo deja ni hablar. Será el próximo jueves a las 14 horas que se celebre y ya fue notificado. Pero Yunes Márquez, seguro va salir que donde él se encuentra se fue la luz y por lo tanto no tuvo internet, puros pretextos para ganar tiempo y lograr tener fuero y cuando lo tenga ahí va a correr en Pacho Viejo y no le dolerá ni la uña del dedo para hacer su circo, mientras tanto la FGE, solapando y prestándose a las marrullerías de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Mientras tanto, la fiscal Verónica Hernández, recibe felicitaciones y miles de elogios por parte del nefasto Cuitláhuac García, cuando ha sido omisa para resolver a la mayor brevedad este asunto, lo único que se ha visto en este caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, es la protección sin medida que le siguen otorgado las autoridades; el ritmo de esta denuncia no la llevan las autoridades, sino el propio acusado que ha hecho lo que se le ha dado la gana al no presentarse ante el juez; por eso no les extrañen cuando vean a Miguelito, tomando protesta, la FGE y PJE, están más que confabuladas y haciéndose como ‘Tío Lolo’ y pretendiendo con sus retorcidas mañas engañar al pueblo veracruzano, volvemos a repetir, no fuera un ciudadano común porque ya se la hubieran aplicado; pero como es un millonario, fifí, tienen muchas consideraciones sin importar que haya violado la ley a su antojo.