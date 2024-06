A la One, Two, Three… En corto

Constructores piden a Fiscalía saque denuncia contra Renato Tronco

Renato Tronco, ahora sí la tiene complicada y más porque ya no está quien lo protegía en el gobierno de Cuitláhuac García ‘El Gran Traidor’ de Eric Cisneros Burgos, quien lo apoyó para orquestar venganzas en contra de sus enemigos y quien ordenó que le dieran carpetazo a la denuncias que presentaron constructores en la Fiscalía por extorsión hace tres años; todo este asunto se desató cuando su hermanito Miguel Tronco, fue alcalde de Las Choapas, Renato era el encargado de hacer las negociaciones con los contratistas que iban a pedirle trabajo, Tronco Gómez, les decía que sí, pero que la mochada era del 40% y por adelantado para que les soltara la obra y obviamente que estas personas no estuvieron de acuerdo porque era un abuso de su parte y fue cuando mejor se fueron a interponer una querella en la Fiscalía de Verónica Hernández, que por supuesto nunca prosperó y le dieron carpetazo, todo por órdenes del ‘gran traidor’ Eric Cisneros.

Según algunos que conocen de cerca esta historia, Renato Tronco Gómez, presuntamente le dio al ‘gran traidor’ Eric Cisneros Burgos, varios milloncitos de pesos para cubrir su fechoría y le diera carpetazo a la denuncia presentada por los constructores que este año cumplió tres años sin que se mueva absolutamente nada, claro que ellos saben que mientras siga la incondicional del ‘gran traidor’ Verónica Hernández en la Fiscalía no va a haber justicia para ellos y su querella seguirá archivada en el olvido; constructores no pierden la esperanza que con el cambio de gobierno puedan desempolvar la denuncia contra Renato Tronco y se les haga justicia. Por otra parte, los constructores afectados quienes denunciaron los moches del 40% que pedía el hombre del sombrero, dicen que, si algo les llegara a pasar o alguno de sus familiares, señalan directamente a Renato Tronco Gómez, ya que ninguno tiene en su entorno enemigos y del único que han recibido amenaza es de Renato quien les ha mandado a decir que si prosiguen con su denuncia los va a mandar a desaparecer.

Renato se le acabó la fuerza en su casilla 4 votos

Renato Tronco Gómez, en la casilla donde le toca votar que es en la Flores Magón solo obtuvo 4 votos, el sufragio de su esposa y sus hijos, párenle de contar; como ya habíamos escrito antes Tronco Gómez, no representa nada para los ciudadanos y la gente del campo, su tiempo en la política expiró y solo engañó a los incautos del partido del PRD quienes en esta elección perdieron su registro; la ciudadanía de Las Choapas lo mandó por un tubo y directito a Río Playa.

En esta elección quedó al descubierto que Renato Tronco Gómez, no cuenta con el poder y el arrastre de la gente, su ambición hizo que quienes lo respaldaban a muerte, ahora le dieron la espalda y no quieren saber nada de él, para los ejidatarios este personaje no es confiable, los decepcionó en todos los aspectos, el dinero y el poder que tuvo lo trasformó y perdió lo más importante el afecto y el amor que le tenían en un abrir y cerrar de ojos, la gente del campo lo dejó de seguir, como dijimos antes a los ilusos del PRD y al candidato del PRIAN solo les vendió espejitos.