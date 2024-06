Por Ana Isabel Cruz Hernández

Columna:

A la One, Two, Three... En corto

Víctor Rodríguez, ´El Negro Rajón´, no tiene vergüenza y se necesita tener la cara muy dura para presentarse a hacer ruido al Ayuntamiento con los cartuchos quemados de Chucho Moreno, Rafael de Hombre, Mónica de Hombre, Lupita Félix Porras, Martín Juvenal, Martha Fernández, Edgar Brito, a hacer su desgárrate, gritar consignas, para después elogiar a su candidato emanado de la misma corrupción que ellos representan. Pensará el ´Negro Rajón´ que la ciudadanía ya se olvidó que ellos estuvieron dos veces disfrutando las mieles del poder cuando Marcelo Montiel Montiel, ´El Gallo Ronco´ fue dos veces alcalde, ellos gobernaron y nunca hicieron nada, ni siquiera perforaron un pozo en alguna colonia para remediar la crisis que durante años en esta época ha sido la falta de agua en los hogares de Coatzacoalcos. Aquí es donde demuestran estos come mole la desesperación que traen porque en el ambiente ya se siente su derrota, el hambre de regresar al poder los está haciendo caminar en una cuerda floja que en cualquier momento van a caer, las denuncias no prescriben, ahora resulta que salen todos estos sinvergüenzas a bañarse en pureza cuando en sus dos administraciones no hicieron nada para remediar la falta de agua; lo único que si hicieron bien toda esta camada fue llenarse los bolsillos con el tres ´M´, que ahora quiere retornar como salvador, la hipocresía y la falta de memoria es grande en esta camada de rufianes. Víctor Rodríguez ´El Negro Rajón´ cuando estuvo de subdelegado de SEDESOL, en el 2015, donde hubo desvíos de millones de pesos en los programa federales, ´Cruzada contra el hambre´, hay que reconocerle que fue el único que aprovechó bien lo peinado y lo invirtió en bienes y raíces, conjunto habitacional como ´Aldea Tulum´ y el ´Dreabulilt´ departamento que tiene en renta, por cierto métanse a la página están de lujo, es dueño también de Grúas Géminis, Grúas Aries, entre otros negocios que tiene. ´El Negro Rajón´ desde hace varios años se fue a vivir a Playa del Carmen con su amasia y se ha vuelto más millonario de lo que ya era. Víctor ´El Negro Rajón´ fue un fiel huele flatulencia de Marcelo Montiel ´El Gallo Ronco´ y eso le valió que en SEDESOL él fuera quien manejara toda la billetiza que se movió ahí en esa dependencia todo con la venía de Marcelo Montiel, lo que provocó el enojo de varios cercanos del triple ´M´ como Jesús Moreno, quien hasta se distanció del ´Gallo Ronco´ todo por los celos estúpidos; Jesús fue director del DIF y en su reinado como pago lo dejaron incrustado en el sindicato del Gersaín, de donde lo peinaron, después interpuso una denuncia y la Yazmín que era síndica autorizó un pago millonario para Chucho, pasó el tiempo y se acercó a Juan Javier Gómez Cazarín, amigo según y le dio trabajo porque le dijo que andaba pateando latas, dicen que el carón lo mandó de soplón, cosa que se va a saber bien después del 2 de junio, si es que regresa a laborar con los guindas. Marcelo Montiel Montiel, obviamente mandó a todos estos falsos activistas preocupados por el agua a hacer su argüende; la única preocupación que trae esta flota es recuperar el poder perdido, su manifestación fue un fiasco y patadas de ahogados, la hipocresía que cargan es su mayor virtud, todos estos vivales se aparecen en los tiempos de elecciones pero ahora si se volaron la barda con su manifestación, quien no los conozca que los compren, la cola que cargan es bastante larga y no va a haber, ni perdón, ni olvido, así que pongan sus barbas a remojar.

