A la One, Two, Three... En Corto: Miguel Ángel Yunes Márquez ´Judas Traidor´ candidato del PT

One.- Miguel Ángel Yunes Márquez, después de negociaciones con los morenistas, al ´Judas Traidor´ y al padre Miguel Ángel Yunes Linares, la suerte, en cuestiones legales, la tienen blanca como la nieve, se les complicó la jugada con los panistas que al final los expulsaron. Desde afuera a nadie le extrañó el comportamiento de los Migueles porque siempre han visto su conveniencia y como según dijo el viejón deschavetado ´Más vale morir rico, que en la cárcel´; para nadie fue raro ese besa talegas a los guindas, porque en el ADN de esta familia siempre ha predominado ´la deslealtad y traición´.

Los dos Migueles andan de luna de miel con los morenistas en el Senado y estos descaradamente sin recato alguno al blanquear sus delitos y ola de corrupción que traían a cuestas, los padrinos como les llama Miguelito el ´Judas Traidor´, están haciendo todo lo que saben hacer de ensabanar al muerto y lo están metiendo de candidato del PT por la alcaldía de Veracruz. Ahora falta que llegue y después que gane.

Como los ´Yunes´ no conocen la vergüenza, no tienen dignidad y mucho menos lealtad, la ambición los tiene cegados y pretenden con la candidatura de Miguel Ángel perpetuarse en el poder 4 años más y seguir succionando los recursos del ayuntamiento de Veracruz; esta familia lleva hasta ahorita dos reinados, Fernandito y Paty Lobeira quien está felizmente divorciada de Miguelito. Que opinará la gente en el Puerto Jarocho, después de los bochornosos acontecimientos y actos de traición que les clavaron a sus votantes, pesarán que van a seguir ´Matando culebra en viernes´.

Miguel Ángel Yunes Márquez ¿Cuál será su discurso ahora, a quien va agarrar de costal de box? Manuel Huerta, descartado, dicen que ya son amiguitos, con razón el gordo ya no le tira calabaza, mejor opta por partirles el queso a sus propios compañeros de Morena, así es la política de rastrera y más en la cúpula del Senado donde se mueve el Judas Traidor. Pero como se dice, ya veremos si en Veracruz van a permitir que este grupo imponga su candidato.

Miguelito cuenta con muy poca tela de donde cortar, porque ante la gente no se puede vender como humilde servidor de la nación ¡Ay que oso! Porque no lo es, más bien quienes lo conocen dicen que es súper mamila, prepotente, sangronsísimo, solo en tiempos de campaña saca su mejor cara, ante la gente se porta muy lindo, subiendo a la camioneta se trasforma y empieza a gritar ´Échenme alcohol´, cambia su atuendo cada mitin, por si le pegaron la polilla o el mal olor; pero ya veremos si la ciudadanía vuelve a darles el apoyo, al que empreña se le olvida, al preñado no y más cuando lleva tatuada como letra escarlata la (JT) Judas Traidor.

En Veracruz Los Yunes están quemados, hechos talco, lo que hicieron de aliarse a los morenistas para salvar el pellejo, fue a un precio muy alto que van a pagar en el Puerto Jarocho, perdieron todo lo que con saliva construyeron durante años, nadie los ve con buenos ojos, se dice que Miguel Ángel Yunes Linares, ya no llega pavoneándose a la Parroquia, se les acabó su discurso bravucón, un apretón de bachocos y manso como un cordero; la ciudadanía no es tonta y ya despertaron, la traición no se olvida, cuando menos en Veracruz se acabaron sus años dorados.

