Miguel Ángel Yunes Márquez... ¡aaaaaaala reja!

Desenterraron el proceso penal del 2021, ahora número 151-2024 que tenía pendiente Miguel Ángel Yunes Márquez (Chiquiyunes) por su probable participación de uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal , también está en el lío Gianfranco Melchor Robinson, María Teresa de Jesús Madrid, Julio Alberto Torres Martínez, María Rebeca González Silva y Federico Barrientos Ortiz, quienes participaron y junto con Miguelito fueron requeridos para presentarse en el Juzgado de Procesos y Procedimientos Penales Orales del Decimo Primer Distrito Judicial en Xalapa con sede en Pacho Viejo.

Este miércoles 12 de junio del 2024, se anuncia que se terminó la protección que otorgó, comercializó o lo que haya sido cuando fue secretario de Gobierno el ´Gran traidor´ de Eric Cisneros Burgos, a Miguel Ángel Yunes Linares e hijo, quienes gozaron de paz y tranquilidad durante casi seis años sin que se les tocará ni con el pétalo de una rosa, hoy que ya no está el ´Gran Traidor´, la cosa cambió y Miguel Ángel Yunes Márquez, tendrá que responder por sus presuntos actos y delitos que están totalmente fuera de la ley, su pecado salió a flote.

Miguel Ángel Yunes Márquez, si cometió o no su presunto delito debe de dar la cara como cualquier ciudadano de a pie, es bueno que se termine la impunidad y el influyentísimo, hay muchas personas que por el robo de una gallina están tras las rejas y otros delincuentes de cuello blanco gozando de libertad y todavía cínicamente protegidos por funcionarios del gobierno, quienes con su omisión traicionaron la confianza que les dio el pueblo de Veracruz, violando la ley.

En Veracruz ya era hora que comenzaran a tocar y jalar a cuentas a los políticos disque de alta alcurnia que con sus pactos logran evadir la justicia, no debe de haber contemplaciones por nadie, quien la deba que la pague, Eric Cisneros, dicen que hizo su billete y feliz de la vida en su finquita, les cuidó las espaldas a los Yunes junto con la fiscal Verónica Hernández, descaradamente y todo esto es un secreto a voces; aquí es donde la ciudadanía se pregunta ¿dónde estaba el gobernador cuando su secretario de gobierno pactaba con sus enemigos? Ese Eric Cisneros, con sus acciones siempre mostró que no era una gente de fiar, siempre ocultó su verdadero ´YO´, traicionó principalmente a quien lo puso en ese cargo, gracias a eso se mató el hambre, gozó del pinche poder y lo tomó en sus manos junto con todos sus complejos existenciales o pretextos. ´La negritud´ pegado con su ambición, al grado que se creyera que ni el suelo que pisaba lo merecía; si en estos momentos a Eric Cisneros, lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta ahí torció la marrana el rabo, la pregunta ¿Tendrá como comprobar todo su capital?

Cuitláhuac García Jiménez, dejó que el ´gran traidor´ de Cisneros Burgo hiciera lo que él quisiera, siempre se dijo que era él quien mandaba, mientras el Gobernador meditaba ´seguramente´ ; esto que pasó con el ´Gran Traidor´ del Eric Cisneros que le sirva de ejemplo a la futura gobernadora, que no hay que dejar suelto a nadie, que aunque se vean muy buenos y mentes brillantes, a veces el león no es como lo pintan, mejor checando todo porque nunca se sabe cuándo te puede saltar la liebre, Veracruz no se merece volver a tener un funcionario como el siniestro y maquiavélico Eric Cisneros Burgos, el ´Gran traidor´.

Por cierto, seguramente van a salir los Yunes que es una venganza, entre otras mafufadas que van a argumentar, no señores se les recuerda que su presunto delito estaba enterrado y resucitó, si la deben no queda más que pagarla, sin distingo como cualquier ciudadano, en pocas palabras expiró la protección. Miguel Yunes Márquez ¡aaaaaala reja!