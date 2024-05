´Los Yunes´ se la aplican a Claudia Sheinbaum en Veracruz

A su llegada al Aeropuerto Heriberto Jara del Puerto de Veracruz, a la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum la recibió un grupito enviado por ´El Clan de los Yunes´ para armar borlote y dar la nota para que sus medios afines alborotaran el arguende mediático, este montaje habla de las patadas de ahogados que están dando los del PRIAN. Los ciudadanos veracruzanos en este momento ya saben por quién van a votar y Morena está muy arriba en la preferencia electoral, tanto en la presidencia como en la gubernatura de Veracruz.

Claudia Sheinbaum, lleva una gran ventaja sobre la candidata del PRIAN Xóchilt Gálvez, ´la regadera´. Rocío Nahle, va 20 puntos arriba del desangelado Pepe Yunes. Por eso todo ese Clan tiene descontrolados los nervios, están a punto de perder la monarquía que fundó Miguel Ángel Yunes Linares, con sus hijos y parientes del mismo apellido, en la zona de Veracruz, otros seis años más sentados en la banca sin peinarse nada del presupuesto estatal.

¿Qué pasa con Esteban Ramírez Zepeta? Porque no prevé esta situación sabiendo que Veracruz, es zona del cacicazgo de los Yunes. Era más que obvio que desde que pusiera un pie en el puerto jarocho Claudia Sheinbaum, le iban a tener preparado su recibimiento por parte de un grupito opositor, o sea Clan Yunes. No aprendieron nada del arguende que le hicieron en la parroquia a Rocío Nahle, fue el mismo guión. Esteban, deja de andar de florero y ponte pilas, la contención y prevención es la base de cualquier campaña. El ´Clan Yunes´ ya se las cantó que van con todo, Miguel Ángel Yunes Linares dejó su entrenamiento de maratón, salió de su área de confort para empoderarse como si él fuera el candidato; su conferencia en primer lugar le sirvió para amarrarse el dedo antes de la cortada y en segundo para decirles al mundo y al gobierno, a la candidata Rocío Nahle, que no va ser tan fácil según él, que lo doblen; que se me hace que siente la soga en el cuello; el miedo no anda en burro.

Para el Clan de los Yunes, esta elección es ganar o morir en la política, se les va ir de las manos el Ayuntamiento y su millonario presupuesto de Veracruz, senaduría, gubernatura, seis años más de estar sentados en la banca sin uña, gato y aun pie de hacerle compañía a Javier Duarte de Ochoa en el Reclusorio Norte, por eso están que arden todos y no es por el terrible calor. Por cierto, este jueves Miguel Ángel Yunes, llega a Coatzacoalcos a ofrecer una conferencia según él magistral, creo que se llama ´Ciudadanos Rescatando a Los Yunes en Veracruz´. Qué cosas tiene la vida.

Para fortuna del partido morenista tiene muy buenas candidatas para la presidencia de la República con Claudia Sheinbaum Pardo y a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García, estas dos mujeres lideran las encuestas a 25 días de la elección del 2 de junio.