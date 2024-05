Cuitláhuac García pero qué necesidad

One.- El Gobernador Cuitláhuac García, que necesidad tenía que ahora el peón del ‘Clan Yunes’ Arturo Castagné, lo denunciara y lo empapelara cuando tuvo todo el tiempo del mundo para poner su querella del edificio que afea toda la vista en una de las partes más emblemáticas del bulevar en Veracruz. Ahorita apenas al cuarto para las dos, está reaccionando, tiene varios años que el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó el adefesio de concreto, entonces porque no accionaron, aquí hay gato en cerrado y todo parece indicar que el exsecretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, ‘El gran traidor’ también metió las manos y no es de extrañarse cuando fue él quien pactó con el ‘Clan de los Yunes’ la protección que hasta ahora tienen y no movieron en la fiscalía de Verónica Hernández, ninguna denuncia en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, de su uña gato en sus dos años de gobierno.

Realmente Eric Cisneros ‘El gran traidor’, era la mano que mecía la cuna en el gobierno de Cuitláhuac García, tanto así que puso a Verónica Hernández, al frente de la Fiscalía General del Estado y el ‘gran traidor’ sigue dando las órdenes en esa oficina. El Gobernador junto con su secretario de Gobierno pactó con el demonio azul y ahora estas son las consecuencias que Miguel Ángel Yunes e hijos, estén vivitos y coleando en esta elección; en que estaría pensando Cuitláhuac García, al no proceder legalmente contra sus peores enemigos, tuvo todo para hacerlos papilla y lo dejó pasar, prefirió hacerle caso al ‘gran traidor’ Eric Cisneros y ahora él solito está metido en un gran lío que lo puede llevar a pisar la cárcel. A unos meses de dejar el cargo está más que visto que las denuncias que activo según él, no van a caminar mucho, tendrá que afrontar las consecuencias de haber dejado vivitos y coleando a los del ‘Clan de los Yunes.

Eric Cisneros, el ‘gran traidor’ cuenta con total inmunidad por parte de sus amigos los Yunes Azules y Rojos. ‘El gran Traidor’ es uno de los principales operadores de la campaña del PRIAN, igual que su amasia, novia o lo que sea la fiscal Verónica Hernández, metida a fondo con Pepe Yunes Zorrilla y todavía el gobernador Cuitláhuac García, elogiándola por su gran trabajo, no cabe duda que sigue ciego el gober y no se da cuenta que ‘el gran traidor´ lo dejó trabado en todo este lío y él será el único que pague los platos rotos.

La comida de unidad del PRIAN se tornó gris

Two.- Hace apenas unos días el candidato del PRIAN José Yunes Zorrilla, mandó a que hicieran una comida llamada ‘Unidad’, 50 fueron los convocados al privado del restaurante de los Hermanos Carrión. La mayoría de esos personajes que llegaron a la ‘papa’, varios son cartuchos muy quemados y otros políticamente muertos y enterrados en Coatza; según algunos, arribaron la crema y nata del PRD, PAN y PRI.

En la comida se podían notar los soplones, los busca cargo, los calienta bancas, los grillos baratos, los que acarrean solo problemas y uno que otro que sí cuenta con capital político; pero ‘a la gorra ni quien le corra’, claro que llegaron los 50 invitados quienes comieron empanadas de jaiba, tacos de costra, chiles rellenos de camarón, minilla, entre otras delicias del mar; todos los presentes elogiaban la rica vianda de alimentos que les sirvieron, bromearon, recordaron cuando el PRI, PRD, PAN les dio una regiduría, entre otros huesitos con carnita.

Pero donde la ‘puerca torció el rabo’ fue cuando les tiraron el rollo mareador y les pidieron a los presentes que cada uno tenía que llevar al mitin de Xóchitl Gálvez y Pepe Yunes, 200 personas, para juntar cuando menos 10 mil ciudadanos para que se vea que hay mucho apoyo y de esta manera se asusten los morenos por su apabullante convocatoria, ahí fue cuando a la mayoría se le atoró el chile relleno en la boca, porque hay muchos de los asistentes que solo jalan sus patitas para caminar, no cuentan con nada de capital humano, la mayoría solo los siguen las moscas; ó sea que no cuentan con gente, muchos de los que gritaban unidad, unidad, ni siquiera viven en Coatzacoalcos, retornaron ahorita en la polaca para ver si agarran hueso y son pura lengua y saliva. Esa es la realidad.

Lo gris de esa reunión de unidad, fue la trifulca que se armó en el lobby, dos personajes se discutieron acaloradamente y se pegaron varias cachetadas guajoloteras, unos minutos antes de que llegaran los comensales y empezaran a degustar la rica mariscada.

Partidos no completan su estructura en la próxima elección

Three.- Resulta que solo Morena y el PRI, tienen al 100% su estructura para la próxima elección del día 2 de junio; el PAN está a un 71%; PVEM de Joaquín Caballero 23%; PT del seudo líder Gersaín Hidalgo Cruz 52%; FXM de la maestra Mirna García 36%; MC 63%; PRD 0% y eso que Roberto García Alonso recibe su camarón de 20 mil pesos mensuales por estar ahí en ese partido que como se ve la cosa van a perder el registro. La principal cosa que tienen que hacer los partidos es cubrir las casillas con su gente; pero les vale y no les importa más que el billete que les dan para estar haciendo la finta.

Nos reportan que alumnos del ITESCO, andan a todo lo queda en la campaña del ‘Gallo’ ¿será cierto? O es solo chisme de pasillo, recuerdo que el director salió de la 4T.