Edith Carrillo Díaz, fraude millonario en la Sección 31

One.- Edith Carrillo Díaz, alias ´La Jefa´ o ´Lady Chanclas´, quien fuera secretaria general de la Sección 31 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en Coatzacoalcos; está en el ojo del huracán por el desvío millonario de las arcas de las cuotas de los trabajadores; fuentes dentro de las oficinas del sindicato que se ubica en Llave 208, dijeron que está próxima a que caiga la ratona.

Edith Carrillo, al perder las elecciones no le quedó de otra que pedir su jubilación en enero del 2022; ´La Patrona´ o ´Lady Chanclas´, llegó al poder en el 2001 y se mantuvo en el cargo 25 años, donde dicen que se enriqueció y fue consentida del difunto Carlos Romero Deschamps, quien la sostuvo y apoyó para que se eternizara en el poder; trabajadores del sindicato de la Sección 31, le metieron muchas quejas en el ejecutivo nacional por la presunta corrupción y la nula rendición del 2.5 por ciento de sus aportaciones de sus cuotas sindicales que les descontaban a cada uno; pero todo fue en vano y no fueron escuchados, hasta ahora que hay nueva dirigente quien destapó la cloaca que acumuló la exlíder sindical, ´La Lady Chanclas´ quien perdió la elección con Margot Castañeda Cancino ´La Dama de Hierro´ quien al entrar al poder mandó a hacer auditoría, donde salió muy mal parada Edith Carrillo y le fue detectado un millonario fraude, procediendo la nueva directiva a interponer denuncia, la cual mencionan está bastante avanzada.

En febrero de este año la secretaria general del Sindicato Petrolero de la Sección 31, Margot Castañeda Cancino ´La Dama de Hierro´, declaró "Ya se hizo la auditoría y se presentó una demanda, los abogados del sindicato son los encargados de ver ese tema, aún no puedo decir mucha información, ustedes saben que cuando hay un proceso de demanda, no se puede dar mucha información". Pero según quienes conocen muy bien este tema argumentan que es un hecho que van a atorar a Edith Carrillo, porque existen muchas pruebas que arrojó la auditoría que la señalan que hizo tremendo desvío de recursos y millones fueron mal direccionados para su presunta conveniencia. Por eso pronto va a caer ´La Jefa´ o ´Lady Chanclas´ en la ratonera, lo único bueno es que ya no está quien la defendía y el actual secretario general en el nacional, necesita meter al bote a líderes y exlíderes para garantizar su estadía.

Mónica de Hombre, no es priista es morenista

Two.- Mónica de Hombre Carranza, quien aspira a ser candidata por la coalición PRI-PRD-PAN, para la diputación local de Coatzacoalcos, según datos proporcionados por quienes conocen muy bien este enredo, aseguran que tras bambalinas está muy bien arropada por el grupo de Marcelo Montiel Montiel, quien a través de su hermano Roberto Montiel Montiel, alcalde de Puente Nacional, la están apoyando para que sea la candidata del PRI; el padre de Mónica, Rafael de Hombre, como muchos saben este señor siempre ha pertenecido a las filas de Montiel Montiel, que como si fuera calzador pretenden meter a la hija de su amigo, en una intentona del petate del muerto para sorprender a Pepe Yunes.

Mientras tanto, eso que dice Marcelo Montiel, que está fuera de la política y todos los trucos, que lanza siempre que se le menciona, solo queda en mito, porque cada 4 ó 6 años que hay elecciones que casualidad que sale su mano a relucir y su gente operando en alta, bateando para el lado de Morena y del PRI. A otro perro con ese hueso, hay muchos actores políticos que todavía van a pedir el apoyo y le dan el besamanos al hombre de Naranjos. Piensan que nadie sabe quiénes son, pero no se escondan están plenamente identificados con el grupo de los traidores.

Mónica de Hombre, no debería entrar al juego y mucho menos disputarse la candidatura del PRI, si ella desde hace dos años pertenece y se afilió al partido de Morena, por eso es lógico que quienes se inscribieron en tiempo y forma, estén molestos y más cuando Rafael de Hombre, el padre de la joven, descaradamente está apretando y moviendo todos los hilos para que le den la candidatura del PRI a su nena, que tiene el corazón guinda.

A Mónica por cierto les dieron palo a las 11 horas del 7 de marzo del 2024, al aplicar las bases novenas de la convocatoria del PRI al solicitar su pre-registro al proceso interno. Los del comité del tricolor al realizar el estudio correspondiente del expediente de la joven Mónica de Hombre Carranza, el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, advierten que la documentación presentada, no se acredita la satisfacción plena de los requisitos establecidos en la Base Décima del instrumento convocante que rige el proceso interno. Quienes determinan que no acredita la afiliación y registro partidario, por el que no comprueba su militancia partidista y como no se inscribió en tiempo y forma cuando se registraron los simpatizantes, pues se quedó fuera para poder participar como externa. Aquí la única que entraría si fuera mujer sería la doctora Nereida Santos, quien es militante del tricolor.

Hay que decir que Mónica de Hombre ha dicho que, de no quedar como candidata a la Diputación Local, se va a sumar a la campaña de quien quede designado, según ella está al cien por ciento con José Yunes Zorrilla, como dijo un ciego ya veremos en qué termina este estira y afloja de los ´marcelistas´ que ahora bajo el agua quieren imponer su candidato a los priistas en Coatzacoalcos.

Miguel Pintos va por Morena, la coalición sin humo blanco

Three.- Como ya lo habíamos escrito desde el 25 de febrero, se confirma el pasado sábado que el candidato de Morena a la Diputación Local del Distrito 29, es Miguel Pintos Guillen, quien se encuentra listo y preparado para recorrer todas las colonias de este municipio. Por cierto, al no tener candidatos definidos en las diputaciones locales, no se realizaron las precampañas que se tendrían que haber llevado a cabo el pasado mes de febrero; por lo tanto, tendrán que esperar nuevamente los tiempos para que arranquen sus respectivas campañas. En el caso de la Coalición PRI- PRD- PAN, todavía están en veremos y no han definido quien va a ser su candidato, los grupos están en el estira y afloja, lo único seguro que tienen es que va un hombre al proceso electoral que se avecina en el Distrito 29 en Coatzacoalcos. Pero se espera que en esta semana ya salga el humo blanco para los que se inscribieron.

Por otro lado, fuentes dicen que el próximo miércoles visitara José Yunes Zorrilla Coatzacoalcos, quien va a sostener una reunión a puerta cerrada con los cuadros que conforman la coalición; quienes mueven el pandero en Coatzacoalcos, se encuentran más que listos para recibir a su candidato.

