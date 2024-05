Cuitláhuac corre a soplones de Eric Cisneros ‘el traidor’

One.- Ya se había tardado el gobernador Cuitláhuac García, en hacer limpieza en la Secretaría de Gobierno, por fin cayeron los incondicionales del traicionero de Eric Cisneros Burgos, quien a pesar de que ya no era el secretario de Gobierno, seguía mangoneando las oficinas a través de Yair Ademar Domínguez, Israel Hernández Roldán, Rafael Castillo Zugasti, a quienes les dieron cuello por ser los soplones y quienes mantenían informado a Pepe Yunes.

Desde que salió de la Secretaría de Gobierno el traicionero de Eric Cisneros, dijimos que él seguía operando esas oficinas a través de su pandilla que había dejado incrustados, no es un secreto que Cisneros Burgos, no está con el partido de Morena y está operando en contra de Rocío Nahle, a quien traicionó después que gracias a ella durante muchos años en el poder se mató el hambre y quienes saben su historia salió del cargo millonario. Eric Cisneros está en cuerpo y alma operando a favor de los Yunes Rojos y Yunes Azules, dicen que la amistad con ellos es a brazo torcido, jugándole las contras a Rocío Nahle; no cabe duda que Eric Cisneros, pasará a la historia como ‘El gran traidor’ del sexenio de Cuitláhuac García. Por lo pronto su grupo de soplones se fueron a chiflar su máuser.

Verónica Hernández, otra que debería renunciar

Two.- Otra que deberían de correr o pedirle su denuncia es a la fiscal Verónica Hernández, quien siempre ha sido la incondicional y tapadera del gran traidor Eric Cisneros Burgos, para nadie es un secreto y es bien sabido la cercanía que tiene ‘El gran traidor’ con la fiscal, como dijera el difunto Juan Gabriel “Hacen bonita pareja”, son los principales responsables de que Miguel Ángel Yunes Linares, esté libre como el viento y que la Fiscalía General del Estado (FGE), no lo haya tocado, ni con el pétalo de una rosa. ‘La pareja ideal’ en muchas ocasiones se ha dicho que fue el manto protector del saqueo en el que incurrieron los yunistas en sus dos años de gobierno; Verónica Hernández hasta la fecha aseguran que sigue al pie de la letra las órdenes y sugerencias del exsecretario de Gobierno.

Eric Cisneros prefirió negociar con los Yunes y darle carpetazo a toda la corrupción de su gobierno de dos años, la gente que está bien enterada de sus actos de tapadera lo sabe. Durante su reinado en gobernación ‘El gran traidor’ se hizo muy amigo de Edel Álvarez Peña, a quien protegió y en la Fiscalía le taparon todo el desaseo que traía con las Ciudades Judiciales. El gran traidor de Eric Cisneros realmente tiene mucha cola que le pisen y no debería andar libre como el viento, como funcionario tiene responsabilidad de haber sido manto protector de los Yunes, claro que está en ‘chino’ que lo llegaran a jalar para que rinda cuentas de sus actos, el ‘Gran Traidor’ sabe demasiado y les podría dar el revés.

La mayoría de los morenistas comentan que Eric Cisneros el ‘Gran traidor’, tiene la culpa de que Miguel Ángel Yunes Linares esté participando en esta contienda electoral, porque gracias a que negoció con él sus corruptelas, Yunes Linares se empoderó y hoy se siente sobrado. La fiscal Verónica Hernández, tenía todas las pruebas en sus manos para desarticular a los Yunes y hasta que lo inhabilitaran para cualquier cargo de elección, pero mejor se hicieron ´pato’, le dieron carpetazo a su asunto y Yunes va por el fuero. Verónica Hernández, ha sido nefasta como fiscal, nunca ha sido autónoma, ella sigue bajo las órdenes del ‘Gran Traidor’ Eric Cisneros Burgos, quien es el principal operador del ‘Clan de los Yunes’.

No fue al debate Miguel Pintos

Three.- El candidato de Morena a la diputación local, Miguel Pintos, en un comunicado señaló que la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, fundamentado en el artículo 41, le informaron a los candidatos de ese partido no asistir a ningún debate como parte de la estrategia política estatal interna.

“Para mí el debate más importante es el que tengo todos los días con cientos personas cara a cara en los recorridos diarios que realizo en las colonias de Coatzacoalcos y en los eventos a los que acudo como invitado con importante sector social. Para mí el mejor intercambio de ideas y la presentación de propuestas es de frente a la gente día a día, acudir al debate me aleja de la oportunidad de saludar amigos en los recorridos; el mejor debate es frente a frente con la gente, mi campaña es de propuestas, a ras de suelo sin denostaciones y señalamientos” mencionó en un comunicado Miguel Pintos.

No es para menos que algunos candidatos no quieran asistir a estos debates, que son tediosos y aburridos, los ciudadanos están cansados de que utilicen esta tribuna para el tira, tira y no tengan a bien darle propuestas creíbles a la gente; los opositores aprovechan su espacio para denostar, hacer señalamientos, por eso Miguel Pintos, como dice el dicho, machetito quédate en tu vainita, no es necesario andarle haciendo el caldo gordo a otros.