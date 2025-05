A la One, Two, Three... Campañas y guerra sucia

Campañas y guerra sucia

La misma historia cada vez que hay campañas electorales, Coatzacoalcos no queda excluido de quienes a falta de propuestas y querer ganarse al electorado recurren a la descalificación y guerra sucia, tomando de trincheras las redes sociales; a algunos candidatos se les olvida que en el viejo Puerto México la mayoría de la población se conoce y por supuesto sabe de qué pie cojea cada uno de los actores políticos que andan jugando a la presidencia municipal.

Preguntando por ahí y por allá sobre los candidatos, dicen que solo dos tienen posibilidades: Carlos Vasconcelos Guevara y Pedro Miguel Rosaldo García, quienes cuentan con la gente y estructura electoral que se requiere para la batalla final; los demás actores políticos no es por menospreciarlos pero son puro cuenta cuentos, la preocupación que muestran en estos momentos por los problemas de la ciudad, terminando la elección se les acaba y se olvidan de todos los baches y rezagos en las colonias, guardan la carpa del circo hasta que venga la próxima contienda electoral.

El naranja de Luis Gutiérrez

Movimiento Ciudadano (MC) hace tres años logró una regiduría donde Luis Gutiérrez González, ha nadado de a muertito, valiéndole máuser la ciudad y que el mundo se derrumbe a su alrededor, ´El Lucho´ tirando la chorcha, relajado, convertido en un aplaudidor y complaciente de lo que hoy critican del gobierno morenista; es tiempo de campañas y de pulir la lengua, lo importante es aventar la piedra y esconder la mano para retener la silla dentro del ayuntamiento. Al ´Gallo´ debería darle vergüenza andar nuevamente pretendiendo darle atole con el dedo a la ciudadanía, él sabe perfectamente que le fallaron a la gente y la prueba es su regidor a modo, Luisito jamás se ha pronunciado en contra de lo que se supone no ha hecho el gobierno, el enojo que pregona el ´Gallito feliz´ es pura hipocresía, porque como dice el perro Bermúdez "la tenían, era suya... y la dejó ir". La regiduría 13 en todos estos años que han estado reinando jamás ha gestionado algo que beneficie al ciudadano de a pie, solo ha visto para su santo y que el negocio prospere para el buen vivir de ´Lucho´, nunca fueron oposición en cabildo, más bien omisos a lo que despotrican en su campañita, no promovió este regidorcillo nada de nada para el pueblo de Coatzacoalcos, el señor Gutiérrez González estos años para él y su family han sido maravillosos, su economía tuvo cambio ascendente y se convirtió en todo un gran experto en decir ´sí señor, lo que usted mande y diga´.

Agustín Torres Delgado; aparece en escena cada vez que hay campaña dejó la regiduría de Coatzacoalcos porque no estaba a su altura y entró al relevo su suplente y heredero del negocio dentro del ayuntamiento -Luis Gutiérrez-. Torres Delgado muchos lo señalan de ser el gran tirador y hacedor de la guerra sucia para denostar a adversarios y gobierno morenista, lo que al señor se le olvida es que él también ha sido parte de la olla de mondongo y ha disfrutado de las dádivas que representa el cargo y nunca se ha pronunciado a favor de los habitantes que sufren según ellos el deterioro de los servicios básicos que pregonan que van a resolver en las colonias, todo este grupo naranjita ha dejado mucho que desear y son una bola de farsantes que piensan que con despotricar de lo que en su momento han gozado basta para que el electorado los favorezca en la próxima elección, digan lo que digan ellos también son culpables de lo que critican, los hechos hablan más que mil palabras, no hay que ser mente brillante para darse cuenta que su único interés no es el pueblo, es seguir manteniéndose dentro del poder y disfrutar el billete que deja levantar el dedo a todo lo que les pongan enfrente, así ha sido la gestión de MC en estos casi cuatro años que llevan en el gobierno; nunca fueron oposición, se han comportado todos unos pusilánimes complacientes que solo han visto para su santo sin importarles en nada Coatzacoalcos. No hay burro tonto, para que no coma alfalfa.

El gran ganón no tiene llenadera

Algunos podrán decir que nadie sabe para quién trabaja, pero ´el Gallo, ése sí sabe para quien está abriendo camino y siga reteniendo la chuleta otros cuatro años más dentro del ayuntamiento, el gran ganón de su sudada talega por las colonias de Coatzacoalcos es el nefasto Luis Gutiérrez González, quien puso a su amada esposa Cinthia Cortés Montalvo, en la regiduría primera, este par de tortolitos ganen o pierdan tienen asegurado cuatro años más en la siguiente administración, mientras algunos se están pelando acaloradamente, la pareja ideal es la única que va a seguir comiendo con manteca y llenándose los bolsillos con el negocio que les ha representado levantar el dedo en cabildo. Hay que decirle respetuosamente a la gente que simpatizan por esta opción, que les dirán misa, lo único cierto que su trabajo y su voto solo servirá para que la familia de Luis Gutiérrez el famoso Lucho, obtenga nuevamente la regiduría, muchos se pelean mientras el ganón es otro. Por cierto, dicen que la señora Cinthia, ya tiene bien aprendido el guión del dedo arriba y aquello que les ha dejado billetito constante y sonante "sí señor, lo que usted diga". Por eso señores el naranja, naranja y su candidato ´Gallito Feliz´ es pura demagogia andante y agarradera de penitentes a la ciudadanía, el señor naranjita sabe perfectamente que su campañita solo favorece la estadía del ´Lucho´ quien con su esposita van a seguir nadando de a muertito y negociando hasta los chones que traen puestos en su próxima regiduría. Los dizque actores políticos que andan haciéndole el caldo gordo en la campaña, son puros cartuchos quemados, aves de malagüero que solo presagian la derrota que viene en camino para el candidato quien solo va a ganar el camino para su casa. Mientras la esposa de Luis Gutiérrez se sienta en la silla de la regiduría (la misma gata nada más que revolcada) por eso Luisito es el ´Gran Ganón´.

Al partido del PAN lo hicieron talco en Coatzacoalcos

El partido del PAN lo chupó la bruja y lo hicieron talco unos cuantos que no les interesa ganar una elección o cuando menos salir con decoro en esta contienda electoral que se avecina; en las últimas campañas han perdido todo y ésta no será la excepción, quienes ahora tienen secuestrado al partido desecharon como trapo viejo a los verdaderos panistas, personas que habían mantenido al blanquiazul vivo y con un buen prestigio que en muchas ocasiones representaba una gran opción con sus candidatos que ganaban regidurías. Quienes conocen a fondo la historia dicen que lo que se avecina para este partido es una gran paliza en las urnas y más con candidatos a modo que solo ofrecen a la ciudadanía lengua por donde se mire, señalan que está bien pelada la cosa; Moisés Zarco, no la tiene tan fácil ya que ni sus amigos cercanos piensan votar por él, la mayoría lo tienen catalogado como un buen ´gorrón´ y como lo conocen a profundidad aseguran que solo quiere llegar al poder para sacar provecho y acabar con la racha de jodidez que lo acompaña, mencionan que el señor Zarco según dicen que no se come un plátano por no tirar la cáscara y como se ve desde afuera no va a obtener aunque sea una regiduría en el próximo cabildo, solo uno que otro incauto mantiene la esperanza de que triunfe el abogado y cumpla con lo pactado de regalarles un auto (pero no de formal prisión) sino un carro nuevecito de paquete cuando esté sentado en la silla de palacio municipal. Prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila.