Veikia Neri Del Razo busca poner en alto el nombre de Coatzacoalcos

Con tan solo 18 años de edad Veikia Neri del Razo González estudiante del Centro de Bachillerato Industrial y de Servicio (CBTIS) número 85, competirá en la face nacional del Festival Académico en la disciplina de Ciencias Sociales.

La joven originaria de Coatzacoalcos, busca poner en alto el nombre de su ciudad, del estado y por su puesto de su escuela, en donde sus maestros la preparan para alcanzar el primer lugar.

"Voy a representar al estado en la disciplina de Ciencias Sociales, más que representar al estado, considero que estoy representando a Coatzacoalcos y al CBTIS 85, lo cual me llena de mucho orgullo, voy por todo, quiero ganar el primer lugar y pienso hacerlo, conozco mis capacidades, pero también se que las demás personas que han llegado hasta la etapa nacional tienen capacidades y habilidades similares a las mías", comentó.

Aunque hasta el momento no se define el día, ni la sede para la competencia nacional, Del Razo González apuntó que no se siente presionada, pues aprovechará este festival para convivir y jugar con sus conocimientos.

"Parte de esta competencia es importante, principalmente para nosotros los jóvenes, el hecho de convivir, como nombraban anteriormente, este festival académico, es una competencia académica, es un festival para convivir y jugar con nuestros conocimientos, la mayoría de los jóvenes que vamos a la esta nacional", dijo.

Una de las piezas claves para alcanzar sus objetivos son sus padres, quienes la han apoyado y respaldado en todo momento, lo cual le ha permitido enfocarse en lo que le gusta, pues siempre le han gustado las Ciencias Sociales.

"Mis papás me apoyan en todo lo que he estado haciendo, este logro académico para ellos es algo importante también, al igual que para mi y el plantel. Ciencias Sociales, la disciplina como tal, es algo que me ha llamado mucho la atención, la cual me gusta, principalmente la materia como tal", expresó.

La estudiante del CBTIS 85 apuntó que al ser una materia que le gusta no lo siente tan "pesado", sin embargo, eso no significa que baje la guardia en su preparación, toda vez que su objetivo es alcanzar un primer lugar.

RECONOCEN A ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS

Este mígueles, fueron reconocidos alumnos y asesores destacados a nivel estatal en la materia de ciencia, tecnología, sociedad y valores del Centro de Bachillerato Industrial y de Servicio (CBTIS) número 85.

La entrega de reconocimientos se dio en la sala de juntas del ayuntamiento de Coatzacoalcos, de manos del alcalde, Amado Cruz Malpica y en donde galardonaron a tres alumnos que compitieron de manera estatal, dos de ellos obtuvieron el segundo lugar en Electricidad y Veikia Neri del Razo el primer lugar en Ciencias Sociales.